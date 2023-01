Test du Xiaomi Smart Band 7 : que vaut ce bracelet connecté pas cher ?

Xiaomi a encore une nouvelle fois relevé le défi et présente une nouvelle version de sa gamme de bracelets connectés avec le Xiaomi Smart Band 7.

À première vue, la Smart Band 7 n’est pas très différente de la Smart Band 6. Pourtant, l’écran Amoled, les fonctionnalités sport et always-on display ont fait un produit à part entière et d’exception.

Même avec ces améliorations, il manque toujours un petit quelque chose pour faire de ce bracelet connecté une référence chez les athlètes. Découvrez tout dans notre test de la Xiaomi Smart Band 7 !

Présentation

Xiaomi s’est fait un nom grâce à ses bracelets connectés ultra-abordables avec la gamme des Smart Band series. La nouvelle version, la Xiaomi Smart Band 7 ne déroge pas à la règle, mais elle arrive avec un écran plus large et des fonctionnalités plus abouties.

Cependant, toutes ces améliorations ne changent rien au fait qu’il manque toujours des fonctionnalités essentielles à ce bracelet connecté. On peut par exemple citer l’absence d’un GPS embarqué, de la prise en charge du NFC, etc.

Mais si vous cherchez un traceur efficace, le Xiaomi Smart Band 7 est un choix plus que pertinent !

Caractéristiques techniques Dimension : 46.5 x 20.7 x 12.25 mm

Poids : 13.5 g

Type de batterie : Li – Ion

Capacité de la batterie : 180 mAh

Autonomie : 15 jours en utilisation standard ; 9 jours en utilisation intensive

Taille de l’écran : 1.62 pouce

Technologie de l’écran : AMOLED

Définition de l’écran : 192 x 490 pixels

Résistance à l’eau : 5ATM

Capteurs : accéléromètre à 3 axes ; gyroscope à 3 axes ; SpO2, GPS, PPG

Connectivité : Bluetooth 5.2

Mode de recharge : magnétique

Appareil compatible : Android 6+ ; iOS 10+

Prix : 69.99 €

Xiaomi Smart Band 7 : design et conception

Au premier regard, il est difficile de voir une différence entre le Xiaomi Smart Band 7 de son aîné, le Xiaomi Smart Band 6. Mais, il y a une différence cruciale : la taille de l’écran. Si son prédécesseur avait un écran de 1.56 pouce, le Smart Band 7 gagne en largeur avec un écran AMOLED de 1.62 pouce.

Selon Xiaomi, cela améliore la surface de lecture de 25 %. Aussi, il est plus lumineux et sa luminosité maximale se situe aux alentours de 500 nits. Cela fait de ce bracelet connecté un appareil plus facile à utiliser, même en plein soleil.

Pesant moins de 14 g, le Smart Band 7 est très léger et confortable sur n’importe quel poignet. Le boîtier est protégé contre la poussière et l’eau jusqu’aux limites de la norme 5ATM (voir notre guide des normes d’étanchéité des montres et bracelets connectés).

Vous pourrez donc l’emmener sous la douche ou bien encore durant vos séances de natation. Cette nouvelle version reprend la même conception que son aîné : un boîtier d’affichage et un bracelet en silicone.

D’assez bonne qualité, le bracelet peut s’ajuster de 160 à 224 mm. Mais, nous aurions apprécié un système de fermeture plus aboutie. En effet, durant les tests, il est souvent arrivé que le bouton d’appui se cogne à des objets et le bracelet s’ouvre.

Au dos du bracelet connecté, vous retrouverez les principaux capteurs et le port de charge propriétaire de Xiaomi. Bonne nouvelle ! Tout comme les modèles précédents, le design ajusté du chargeur ne vous demandera pas de détacher le traceur du bracelet pour le recharger.

Par ailleurs, le Xiaomi Smart Band 7 peut être personnalisé avec de nombreux bracelets en silicone. Cela rajoutera une touche de couleur et vous pourrez faire en combo avec vos habits.

La puissance du Xiaomi Smart Band 7

Le Xiaomi Smart Band 7 est un traceur fitness et se résume à cela ! Cela signifie que vous n’aurez pas les capacités dédiées des montres connectées que l’on retrouve sur le marché. On dénote également l’absence du NFC intégré, l’assistance vocale et d’applications tierces.

Toutefois, le produit est efficace, surtout lorsque les bonnes configurations sont mises en place, contrairement à sa sortie d’usine.

Vous pourrez donc réaliser toutes vos actions sans rencontrer de grosses latences ou autres lors de son utilisation. Par ailleurs, vous pourrez faire votre choix parmi de nombreux thèmes, Xiaomi en annonce près de 110.

En sortie d’usine, 6 différents thèmes sont accessibles et les contenus peuvent être customisés sur certains d’entre eux. Il en va de même pour les zones de touche. Certains correspondent parfaitement aux sous-menus correspondants, mais beaucoup ne le sont pas.

Au vu de tout cela, on peut dire que Smart Band 7 est un produit connecté basique, mais ses fonctionnalités fitness sont tout de même remarquables.

Les fonctionnalités du Xiaomi Smart Band 7

Comme attendu sur un traceur fitness, le Smart Band 7 est capable de suivre de nombreuses métriques relatives à votre santé. Pour cela il s’aide de nombreux capteurs et du recueil des données personnelles.

Le but de ces derniers est de vous fournir toutes les informations relatives à votre santé et à vos séances d’exercice. Vos objectifs journaliers peuvent être personnalisés dans l’Application Mi Fitness ou dans Zepp Life, l’interface implémentée dans le bracelet connecté.

Suivi de santé

Voici toutes les données enregistrées : nombre de pas, battements de cœur, rythme cardiaque et mesure de la saturation d’oxygène dans le sang (Spo2).

Lors du test, nous avons pu constater que le nombre de pas enregistré se rapproche des mesures réelles avec un taux d’erreur d’environ 5%. Par ailleurs, la mesure de la saturation d’oxygène dans le sang est relativement fiable.

Toutefois, cette fonctionnalité santé se limite uniquement à un usage personnel et non médical. La mesure du rythme cardiaque est assez imprécise. En comparaison à un oxymètre médical, il présente des données souvent trop élevées.

Moniteur de sommeil

Lorsque les utilisateurs portent leur Smart Band 7 durant la nuit, il monitore la qualité de leur sommeil en même temps que la qualité de leur respiration. Cette fonctionnalité est encore en phase BETA pourtant durant les tests, elle a montré des résultats très pertinents.

Enregistreur d’exercices

Le Xiaomi Smart Band 7 ne manque pas de types d’exercice avec plus de 110 activités à son compteur. Que ce soit les courses extérieures, la marche ou autres, le bracelet connecté détectera automatiquement ce que vous faites.

Toutefois, durant les tests, cette fonction s’avère assez peu fiable. D’ailleurs, pour le reste des exercices, l’activation se fait via le menu interne.

GPS et navigation

Le Xiaomi Smart Band 7 n’a malheureusement pas de module GPS intégré pour détecter votre position en temps réel. De plus, il doit être toujours connecté à votre smartphone pour enregistrer votre séance d’entraînement.

Les exercices doivent également être lancés depuis votre smartphone pour sauvegarder votre marge de progression. La raison de ce bémol n’est pas vraiment claire.

Le Xiaomi Smart Band 7 est actuellement disponible en Europe sur de nombreux sites marchands à l’instar d’Amazon. Vous pourrez le retrouver à un prix de 69.99 €.

Le verdict final

Le Xiaomi Smart Band 7 est un excellent choix pour les personnes en quête d’un bracelet connecté avec beaucoup de fonctionnalités. Entre les capteurs de santé, de fitness et les exercices dédiés, c’est un véritable produit de qualité dans sa catégorie.

En addition, il dispose d’un écran large AMOLED avec always-on display. Petits bémols, les données santé sont par exemple souvent surestimées et il n’a pas de GPS intégré ni de NFC.

Un écran AMOLED plus grand et plus lumineux avec always-on display

De nombreuses fonctionnalités liées à la santé

Un grand nombre de modes sport disponibles

L’always-on display consomme beaucoup l’autonomie de la batterie

Un logiciel avec des faiblesses

Absence de GPS intégré, du NFC et de l’assistance vocale

