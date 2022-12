Guide des normes d’étanchéité des montres connectées

Vous êtes autant un amoureux des activités aquatiques que des sports aquatiques, mais vous ne savez pas si votre montre connectée partage aussi votre passion de l’eau ! Pour savoir si votre compagnon au quotidien le sera également lorsque vous pratiquez vos loisirs aquatiques, découvrez dans ce guide les normes d’étanchéité relatives aux montres connectées.

Les normes d’étanchéité des montres connectés se sont grandement améliorées durant ces dernières années. Si au départ, les protections se limitent aux éclaboussures, celles-ci ont atteint de nouveaux sommets ou plus exactement de nouvelles profondeurs à l’heure actuelle !

Si vous êtes un néophyte dans le domaine des montres connectées, le jargon, les normes, les spécifications, etc. pourraient vous dérouter. Aussi, si vous pensez vous rendre souvent dans l’eau, ou tout simplement porter votre montre sous la douche, ce guide est fait pour vous !

Plus bas, vous profiterez d’explications riches et en apprendrez bien plus sur les normes d’étanchéité des montres connectées.

Si vous souhaitez acheter une montre connectée étanche, le but est d’en trouver une avec les normes 5 ATM et IPX8 ou mieux. Ces derniers signifient que votre montre sera à la fois capable de supporter une immersion continue dans l’eau et un important niveau de pression de l’eau.

Souvent lorsqu’on essaie de savoir si un produit est étanche, la réponse n’est généralement pas facile à trouver.

Les normes IP et ATM sont utilisées pour vulgariser ce type d’informations. Grâce à ces dernières, vous serez en mesure de connaître le niveau d’étanchéité de votre montre connectée.

Il est à noter qu’elles doivent être présentes en même temps pour savoir si votre montre est étanche, prête à plonger ou si elle s’abîme si vous prenez une douche avec.

En théorie, vous devriez donc pouvoir rapidement reconnaître le niveau d’étanchéité d’une montre, mais les fabricants ne mettent souvent pas ses indications en même temps.

La norme ATM définit les différents niveaux de résistance par rapport à la pression de l’eau. Quant à la norme IP, elle détermine la manière dont votre produit réagit face à la poussière et aux liquides.

Malgré tout, cela reste encore très vague. Veillez donc à vous renseigner en profondeur si ces informations ne sont pas immédiatement identifiables. Et de manière générale, essayez de protéger au mieux votre montre connectée de l’eau.

Différence entre une montre étanche et résistante à l’eau

Le monde de la technologie utilise différents termes pour désigner le niveau de protection d’un produit contre l’eau.

Résistance aux éclaboussures, à la natation, à l’humidité, à la transpiration, à l’eau, étanche sont autant de termes que vous pourrez retrouver dans les descriptions de produit d’une montre connectée.

Toutefois, aucun produit électronique n’est réellement étanche, mais on parle surtout de niveau de résistance à l’eau. Comme susmentionné, vous devrez vous référer aux normes IP et ATM pour connaître ce point.

La réalité est la même si vous souhaitez décrire l’habileté d’un produit à gérer la présence d’eau. Que ce soit la résistance aux éclaboussures, à l’humidité ou à la transpiration, ces normes sont très subjectives selon le modèle.

Pour présenter les informations ludiquement, les fabricants utilisent souvent une liste regroupant ces variables. En outre, ils peuvent par exemple mentionner ceci “étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur”.

Ainsi, vérifiez ces normes, combinez-les et rappelez-vous qu’il n’existe pas techniquement de montre étanche à proprement dit.

Explications de la norme IP

IP pour Ingress Protection est une norme officielle indiquant la capacité de protection d’un appareil face à l’eau et à la poussière.

Le premier chiffre après IP n’est pas relatif à la résistance à l’eau. Il se rapporte au niveau de protection contre les objets solides (poussière). Allant de 0 à 6, 6 est la valeur la plus élevée indiquant une étanchéité totale à la poussière.

Le second chiffre est le plus important puisqu’il fait référence au niveau de protection à l’eau. Échelonné de 0 à 9, 9 est la valeur définissant le meilleur degré d’étanchéité.

IPX0 = aucune protection à l’eau

IPX1 = protégé contre les gouttes d’eau tombant verticalement

IPX2 = protégé contre les gouttes d’eau tombant verticalement lorsque le cadran est incliné de 15 degrés

IPX3 = protégé contre les pulvérisations d’eau

IPX4 = protégé contre les éclaboussures d’eau

IPX5 = protégé contre les jets d’eau

IPX6 = protégé contre les puissants jets d’eau aussi bien que des pluies battantes et des conditions extérieures marines

IPX7 = protégé contre les effets d’une immersion temporaire dans l’eau, ne dépassant pas un délai d’une à trente minutes

IPX8 = protégé contre les effets d’une immersion continue dans l’eau avec un délai spécifié par le fabricant

IPX9 = protégé contre les jets d’eau à haute pression ainsi que de la température.

Explications de la norme ATM

Si la norme IP fait référence au niveau de résistance à l’eau, la norme ATM définit le niveau de profondeur avec lequel vous pouvez vous rendre avec l’appareil. De plus, elle permet de connaître le niveau théorique de pression que la montre étanche peut supporter.

ATM est tout simplement l’abréviation d’Atmosphère et ces normes sont mises en place par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Elle est extrêmement importante pour les personnes qui pensent à nager ou à plonger avec leurs montures. Souvenez-vous toujours que cette norme ne certifie que le niveau de résistance d’une montre étanche face à la pression exercée par l’eau.

Celle-ci ne prend donc pas en compte le temps dans l’eau et les possibles dommages reçus par la montre. Ces différents éléments pourraient venir affecter les valeurs annoncées par cette norme.

1ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 10 m / 33 ft

3ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 30 m / 98 ft

5ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 50 m / 164 ft

10ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 100 m / 328 ft

20ATM = Résiste à des pressions équivalentes à 200 m / 656 ft

Rappelez-vous toujours que la mesure de ces normes est théorique et les tests sont réalisés en laboratoire. En situation réelle, ces données pourraient ne pas être véridiques. Veillez donc toujours à faire attention à votre montre étanche.

Les montres connectées avec la meilleure étanchéité

Maintenant que vous avez les connaissances nécessaires et êtes passé maître dans le domaine, voici le top 3 des montres connectées avec la meilleure étanchéité à l’heure actuelle.

Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 8 est tout simplement la montre connectée avec la meilleure étanchéité à l’heure actuelle. Si parmi la gamme Apple Watch, le modèle Ultra surpasse la Series 8 sur l’étanchéité, cette dernière reste plus abordable et mieux indiquée pour un usage normal. En effet, le dernier modèle de la série propose de nombreuses fonctionnalités alléchantes et bien plus encore.

Côté technique, elle est disponible en 2 tailles différentes : 41 mm et 45 mm.

Aussi, elle embarque une batterie de grande capacité assurant une utilisation continue de plus de 18 heures. Par-dessus tout, elle est parfaitement étanche.

Ses avantages :

L’alerte des secours en cas d’urgence médicale ;

La possibilité de connaître votre ECG et le niveau d’oxygène présent dans le sang ;

La résistance à l’eau, aux chocs et à la poussière.

Son inconvénient :

Un prix très élevé.

Samsung Galaxy Watch Active 2

On ne se laisse pas non plus faire chez Samsung et ses montres Galaxy Watch. En effet, la Samsung Galaxy Watch Active 2 est la meilleure montre étanche alimentée par Android et présente également de nombreuses fonctionnalités à la pointe de la technologie.

Côté technique, elle se décline également en 2 tailles différentes : 40 mm et 44 mm.

La batterie, quant à elle, peut tenir une journée entière sur une seule charge. Étanche ? Oui, elle l’est absolument.

Ses avantages :

La compatibilité avec les produits Apple ;

Livré avec l’assistant vocal Bixby ;

Le design sobre et élégant ;

Le traqueur de santé ultra-complet ;

La présence des normes 5ATM et IP68 qui garantissent une immersion sous l’eau de 1,5 m de profondeur durant plus de 30 minutes.

Son inconvénient :

Un léger manque de robustesse.

Fitbit Sense 2

Fitbit propose une alternative intéressante aux produits Samsung et Apple susmentionnés. Leur montre connectée porte une attention particulière à la qualité de votre santé, de votre sommeil et est dotée de fonctionnalités de gestion du stress.

Côté technique, elle propose un bracelet réglable, une autonomie de 6 jours sur une seule charge et une étanchéité complète à l’eau.

Ses avantages :

Le fonctionnement avec Apple et Android ;

Le GPS intégré ;

Le suivi sophistiqué du stress et du sommeil.

Son inconvénient :

N’intègre pas les activités de fitness contrairement aux autres montres connectées.

