Une montre connectée rétro pour les fans des années 80 !

L’objectif premier d’une montre-bracelet est de donner l’heure. Mais c’est une toute autre histoire en ce qui concerne les montres connectées. Leur design et leurs fonctions n’ont quasiment aucune limite. Un modèle rétro sorti dans les années peut très bien revenir à la mode sous la forme d’une montre connectée !

Et c’est justement le produit que l’horloger et artiste électronique Eric Min a fait. Son produit sort vraiment de l’ordinaire. Voici de quoi il s’agit.

Un hommage à l’Eva Unit 02!

La Time Machine Mk.8 est une smartwatch au design atypiquement rétro mais qui est pourvue d’une technologie hors du commun. Tous les composants s’emboîtent parfaitement sur un circuit imprimé double couche, qui est une véritable œuvre d’art en soi. Un grand travail de réflexion se trouve donc derrière chaque détail de cet achèvement.

Le design de ce petit chef d’œuvre a été baptisé « Tonnerre et lumière » en raison des illustrations en forme d’éclair se trouvant dessus. Mais l’équipe de conception s’est particulièrement inspirée du rouge de l’unité 02 de Neon Genesis Evangelion afin de donner une forme originale à cette montre connectée. Au recto, des scripts en cuivre exposés sur les cornes indiquent le numéro de cette Eva. Et au verso, l’inscription « Fly Me to the Moon » de Frank Sinatra a été placée en hommage au fondateur de Min Works, Jihong Min.

Une montre connectée pas 100% rétro

Si le style de la Time Machine Mk.8 peut faire penser qu’elle n’est pourvue que de quelques options, détrompez-vous. Il s’agit bel et bien d’une montre connectée au look rétro dotée de la technologie actuelle. Ces concepteurs ont choisi de la munir de deux écrans LCD à 4 chiffres et 7 segments. Cela fait penser à un volant de Formule 1. Quant au cœur de la montre, c’est un microcontrôleur de 32 bits basse consommation Microchip ATSAMD21G18.

Elle peut, bien évidemment, afficher l’heure. Les différentes fonctions sont commandées par quatre boutons poussoirs ainsi que par un encodeur rotatif à 16 niveaux placés au centre. Mais en la portant, il est agréable de constater qu’elle est dotée d’un accéléromètre à trois axes pour permettre la détection des mouvements. Et son capteur environnemental peut relever la température, l’humidité et la pression ambiante.

Un maniement plutôt aisé

Ensuite, il n’est pas étonnant que cette montre connectée rétro semble tout droit sortie de « Retour vers le futur ». Son apparence peu conventionnelle a été conçue ainsi, car Min Works est fasciné depuis longtemps par l’univers automobile et par la mécanique.

Ce qui a fait que le design final comporte un bouton rotatif central. Il permet d’effectuer une saisie. Ce n’est pas très différent de la couronne numérique d’une Apple Watch. Et il est flanqué de deux interrupteurstactiles placés de chaque côté. Ils sont inclinés afin qu’un doigt puisse facilement appuyer dessus sans que l’utilisateur n’ait à regarder la montre. Puis, les deux écrans sur le dessus permettent d’obtenir un affichage à 8 chiffres ou à 8 lettres. Ce qui est très pratique.