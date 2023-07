Bon plan : l’HONOR Band 5 à prix fortement diminué !

Vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté à petit prix ? L’HONOR Band 5 avec lanière en silicone noir fait actuellement l’objet d’un bon plan qui réduit encore son prix.

Ce dispositif est très confortable à porter en plus d’être à un prix de départ qui était déjà très abordable. Mais en ce moment, et durant un laps de temps limité, il est en promotion. Voici ce qu’il en est.

Promo -21% HONOR Band 5 Montre Connectée Homme Femme Enfant Détection d'oxygène dans Le Sang Tracker d'activité Sport Moniteur de Fréquence Cardiaque et de Somme 【Moniteur d'oxygène Sanguin Sp...

【Cardiofrequencemetre】:HONOR B...

【Assistant intelligent 】: Le b...

【Né pour le sport - 10 Mode Sp... 38.95 € 30.68 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’HONOR Band, un produit en vente flash de -5%

A son prix le plus bas, l’HONOR Band 5 ne coûte que 32,29€. Par conséquent, le fait que cet article soit désormais vendu au prix de 30,68€ peut vous sembler dérisoire. Sauf qu’une promotion reste une promotion. Un euro non dépensé peut toujours servir lors de vos prochaines courses.

Sans compter le fait qu’avoir un bracelet connecté à petit prix est une aubaine. Il est en effet assez compliqué de dénicher ce type d’article d’un seul coup. Par conséquent, ce bon plan concernant la disponibilité de l’HONOR Band 5 avec sangle en silicone noir tombe à pic. Et, en l’achetant sur Amazon France, vous êtes sûr de bénéficier d’un produit neuf.

Les fonctions du bracelet connecté HONOR Band 5

En plus d’être un excellent outil qui donne l’heure, un bracelet connecté HONOR Band 5 est aussi un appareil qui peut vous aider au quotidien et à la salle de sport. Il relève très bien les constantes de santé de son utilisateur. Il dispose d’un cardiofréquencemètre vous permettant de connaître votre fréquence cardiaque en temps réel 24 heures sur 24. Et il est aussi pourvu d’un moniteur d’oxygène Sanguin SpO2.

Malgré sa taille et sa légèreté, la qualité des matériaux avec lesquels il a été fabriqué est excellente, car il est étanche à raison de 5 ATM. Vous pouvez donc nager avec, sans avoir de soucis. Et sa batterie est endurante, car l’autonomie d’un HONOR Band 5 est en moyenne de 20 jours. En mode connecté, ce délai diminue. Mais tout dépend des applications que vous utilisez.

Les autres atouts de cet accessoire

Sinon, l’HONOR Band 5 fonctionne comme une smartwatch. Il est capable d’afficher vos notifications d’appels entrants, SMS et email en plus de pouvoir rejeter un appel. Et comme c’est un tracker d’activités, il est d’une très grande utilité lors de la pratique d’activités physiques. Il possède 10 Modes Sport. Par conséquent, vous pourrez à tout moment évaluer vos performances en regardant la durée de vos exercices, la distance parcourue ou votre vitesse de course à votre poignet.

Enfin, le fait de profiter du bon plan actuellement valide sur Amazon France pour acquérir un HONOR Band 5 vous permettra aussi de mieux dormir. Et cela est dû au fait que ce petit accessoire peut aussi servir de moniteur de sommeil.

Grâce à la technologie dont il est muni, ce smartband peut enregistrer automatiquement les données d’un sommeil stable ou instable ainsi que l’heure du réveil de son porteur. C’est très pratique afin de pouvoir rééquilibrer vos heures d’endormissement.