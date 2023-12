Avec ce bracelet à infrarouge, doublez les fonctionnalités de votre montre connectée

Rockley Phonetics est un bracelet infrarouge pour montre connectée qu’il est possible de coupler avec. Et cela permet de l’utiliser comme capteur.

Partenaire de six des dix plus grandes marques de produits de consommation portables au monde, l’invention de Rockley Phonetics s’annonce révolutionnaire.

Le Bioptx Biosensing Band, le bracelet infrarouge pour montre connectée

Utilisant un capteur IR exclusif à 36 longueurs d’onde, le Bioptx Biosensing Band est le nom de l’invention conçue par Rockley Phonetics. Il est fait pour collecter des données spectrales de manière continue et non invasive sous la peau.

Il peut également mesurer la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque, la SpO2, la fréquence respiratoire, la température de la peau et l’hydratation du corps. Ce qui en fait un excellent capteur pouvant être appareillé avec une smartwatch.

Habituellement équipées de capteurs PPG qui combinent des LED vertes, rouges et infrarouges (IR) les montres connectées classiques ne récoltent que les données présentes à la surface de votre peau. Là, la marque Rockley Phonetics s’est penchée un peu plus sur le côté infrarouge du suivi de la santé.

Une technologie innovante que les marques pourraient s’arracher

Dans les faits, le bracelet infrarouge pour montre connectée réalisé par Rockley Phonetics pourrait « pénétrer de quelques millimètres dans le derme« . Et à partir de là, il pourrait collecter des données spectrales dans l’espace immédiat entre les vaisseaux sanguins et les cellules.

Ce qui serait très intéressant dans le cadre de la surveillance non invasive du glucose. Tout comme il serait captivant de pouvoir récolter des données sur la pression artérielle d’une personne par laser.

C’est là une technologie que les marques fabricants des montres connectées telles qu’Apple et même Samsung souhaitent ajouter à l’avenir sur leurs smartwatch. Et Andrew Rickman, PDG de Rockley, n’a pas encore citer de noms, mais des partenariats sont en cours.

En faisant des extrapolations à partir des ventes de wearables déclarées par Counterpoint Research pour 2022 et 2021, les acteurs impliqués pourraient être les suivants. Il s’agit d’Apple, Samsung, Huawei, Noise, Fire-Boltt, Garmin, Amazfit et Boat. Sinon, il semblerait que les marques Imoo, Fitbit et Xiaomi aient abandonné l’idée en 2021.

Un appareil ne paie pas de mine

De prime abord, le le Bioptx Biosensing Band n’a l’air de rien. Il n’a pas d’écran, pèse 50 g, mesure 15 mm d’épaisseur et ne dure que deux ou trois jours par charge. Il s’agit essentiellement d’un Whoop 4.0 plus épais et à durée de vie plus courte. Cependant, son concept est pour le moins intrigant.

Son « spectrophotomètre » exclusif est tellement impressionnant qu’il est normal que les leaders dans l’industrie de la smartwatch s’y intéressent.

Alors que les montres comme la Pixel Watch 2 se concentrent sur la capture de plus grandes surfaces de votre peau grâce à un capteur LED à trajets multiples, l’invention de Rockley est différente. L’entreprise qui l’a créé affirme qu’elle peut capturer des données « uniques ».

Aucun autre wearable ne peut faire de même sans cette technologie actuellement. D’autant plus que cela permet d’avoir des données plus précises sur des critères de santé difficiles à évaluer.