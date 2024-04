Garmin sort un grosse MAJ sur les Forerunner : top 5 des nouvelles fonctionnalités

Si vous possédez une Garmin Forerunner, vous avez déjà mis la main sur l'une des meilleures montres connectées du marché. Et actuellement la série Forerunner dispose d'une MAJ qui améliorera encore plus le fonctionnement de votre Garmin.

Ces montres connectées figurent déjà parmi les meilleurs produits pour la course à pied à un moment ou à un autre. Mais y ajouter des éléments rendant votre appareil encore plus performant. Voici ce qu'il en est.

Liste des Garmin Forerunner MAJ

La marque Garmin a annoncé récemment que la version bêta publique 19.09 en était aux premiers stades de son déploiement. Par contre, nous savons maintenant qu'elle sera effective sur les Forerunner 965, 955, 265.

Cette nouvelle MAJ de ces séries de montres Garmin Forerunner fait suite à la mise à jour logicielle non annoncée de Garmin qui a eu lieu en mars. Celle-ci avait permis d'améliorer la fonction de récupération de la fréquence cardiaque.

Par contre ici, Garmin a précisé que ce dernier changement ne fonctionnera qu'avec les appareils compatibles WiFi. Il faut d'ailleurs que le réseau soit déjà configuré sur la montre. Les Forerunner 255 et Forerunner 255s ne sont donc malheureusement pas prises en charge.

Les autres modèles auront cependant la chance de pouvoir accéder à ces nouvelles fonctionnalités.

1. Jet Lag Advisor

Grâce à la mise à jour logicielle 19.09, l'outil Jet Lag Advisor de Garmin sera disponible sur les modèles de Forerunner précédemment cités. C'est une application qui vous aide à lutter contre les effets physiques des vols long-courriers. Elle vous indique le décalage horaire auquel vous pouvez vous attendre et vous donnera aussi des conseils sur vos besoins en sommeil. Sans compter qu'elle vous aidera à reprendre en douceur votre programme d'entraînement.

2. Localisation d'un téléphone perdu

Ensuite, si vous possédez une smartwatch Forerunner, vous pourrez profiter des avantages de la nouvelle fonction Find My Phone de Garmin. Si votre téléphone disparaît au cours d'une activité, votre Forerunner enregistre automatiquement la position GPS à laquelle votre téléphone a été déconnecté de votre montre.

À partir de là, vous n'avez qu'à activer votre Bluetooth pour le retrouver rapidement. L'application utilise un fil d'Ariane similaire à celui de la fonction Back to Start de la montre. Cela peut vous aider à revenir au début d'un itinéraire.

3. Amélioration de la précision de la fréquence cardiaque

Pour suivre, si vous êtes un coureur assidu, la nouvelle mise à jour (MAJ) logicielle des séries Garmin Forerunner introduit un changement de source dynamique de la fréquence cardiaque. Cela signifie que votre montre peut basculer entre votre capteur OHR au poignet et votre bracelet HRM sur la poitrine. Cela permet d'améliorer la détection de votre rythme cardiaque en sélectionnant intelligemment les sources de données pour une lecture plus fiable.

4. L'application Garmin Messenger

Puis, pour améliorer la façon dont vous restez connecté avec les autres, l'ajout de l'application Garmin Messenger est très utile. Grâce à cela, vous pouvez facilement communiquer avec d'autres personnes lors d'une course ou d'une séance de HIIT à la salle de sport. Vous pouvez envoyer et recevoir des messages directement depuis votre smartwatch Forerunner.

Cette application est liée à Garmin Messenger qui se trouve sur votre téléphone. Elle envoie des notifications et vous pouvez répondre comme n'importe quel autre service de messagerie.

5. Corrections de l'interface utilisateur

Enfin, en plus d'apporter de nouveaux outils pratiques aux modèles Forerunner, Garmin cette MAJ corrige également certains bugs irritants. Il n'y aura plus de vibration d'appel entrant qui continue à sonner après que vous ayez refusé un appel sur votre montre. Et Le logiciel réformera également les commandes musicales de la montre. Elles n'auront plus tendance à se bloquer, et corrigera les incohérences dans l'ordre de vos profils d'activité.

