Garmin révèle des infos alarmantes sur la qualité de notre sommeil

Garmin a révélé quelques points forts des données de sommeil de ses utilisateurs, et constate que presque personne ne dort suffisamment.

Garmin alerte sur la qualité du sommeil

Plutôt que de nous critiquer pour ne pas obtenir nos 7 à 9 heures de repos chaque nuit, Garmin a mis en évidence les scores de sommeil médiocres de ses utilisateurs, en moyenne. Cela est généré à partir du suivi avancé du sommeil que l’on trouve sur les appareils portables Garmin avec des algorithmes de sommeil Firstbeat. Ceux-ci se trouvent sur presque tous les modèles du fabricant. N’hésitez pas à lire notre guide complet des mesures prises par les montres connectées et bracelets connectés de la marque.

Bien sûr, la durée du sommeil est le principal facteur ici, et on ne peut pas obtenir un bon score de sommeil sans atteindre une quantité recommandée de sommeil. Mais d’autres facteurs externes affectent également vos scores de sommeil, tels que l’alcool, le temps d’écran et l’exercice – c’est donc un regard plus complet sur la qualité du sommeil, bien que légèrement opaque.

Des données alarmantes fournies par Garmin sur la qualité de notre sommeil

Selon Garmin, seulement 5 % des utilisateurs obtiennent des scores de sommeil de 90 à 100 %, ce qui est un peu rassurant d’un point de vue personnel. Mais plus de personnes ont obtenu des scores de sommeil médiocres (29 % obtiennent 50-60 %) que de bons scores (26 % obtiennent 80-90 %), ce qui est assez surprenant. Et c’est encore plus surprenant étant donné que Garmin a une base d’utilisateurs plus active et plus professionnelle, qui pourrait être censée passer plus de temps à récupérer.

Le reste des données n’a pas produit beaucoup de surprises. Les femmes ont dormi légèrement mieux (69% contre 67%). Mais une donnée intéressante était la mesure dans laquelle la qualité du sommeil diminue avec l’âge. Prenez donc un moment pour réaliser que votre meilleur sommeil est derrière vous.