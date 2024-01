La Xiaomi Smart Band 8 reçoit des améliorations grâce à une mise à jour logicielle!

Très récemment, la marque chinoise Xiaomi a publié une nouvelle mise à jour pour que son Smart Band 8 bénéficie d’améliorations. Elles changeront quasiment votre perception de ce petit bracelet connecté.

Alors qu’il s’agit de l’un de ses produits les plus récents mis sur le marché, la marque ne lésine pas sur les nouveautés apportées sur ce smartband. La mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, ainsi que diverses corrections de bugs.

Des changements généraux intéressants

Lancé il y a près d’un an en Chine et en septembre en Europe, le bracelet connecté le Smart Band 8 de Xiaomi est un produit encore fraîchement apparu sur le marché. Mais il s’avère que les nouvelles fonctionnalités apportées à ce smartband lui donnent un tout autre aspect.

La Xiaomi Smart Band 8 a connu des améliorations significatives, offrant une expérience utilisateur encore plus riche et sophistiquée. Les nouvelles mises à jour peuvent être installées via l’application Mi Fitness sur votre smartphone.

Par exemple, il devrait désormais être possible de suivre le frisbee en tant qu’activité une fois la version v2.2.12 mise à jour. En outre, Xiaomi a ajouté une fonctionnalité de sommeil sans dérangement (DND), deux nouveaux cadrans de montre et un widget « Vitalité ».

Un grand nombre d’améliorations de la Xiaomi Smart Band 8

Ensuite, le design a été légèrement repensé pour une esthétique plus moderne et un port plus confortable. Le boîtier plus fin et léger. Cela assure un ajustement parfait. Tandis que l’écran tactile couleur offre une interface utilisateur plus intuitive. Sans compter le fait que les capteurs de mouvement ont été perfectionnés. Cela offre un suivi plus précis des activités physiques. Qu’il s’agisse de la course à pied, de la natation ou de la marche.

Il semble que Xiaomi ait publié la version 2.2.12 (v2.2.12) du micrologiciel à l’échelle mondiale. Et non pas uniquement sur son marché national. Quoi qu’il en soit, le dernier firmware du smartband contient neuf transformations, dont six nouvelles fonctionnalités.

Présentation de la Xiaomi Smart Band 8 actuelle

Avec ces améliorations, le Smart Band 8 est donc officiellement doté d’un écran AMOLED de 1,62 pouce et d’une batterie de 190 mAh. Son autonomie est de 16 jours. Ce dispositif portable est léger au poignet puisqu’il ne pèse que 27 g.

Et sur le plan des fonctionnalités, ce modèle intègre un suivi de la santé plus avancé. Le suivi de la fréquence cardiaque a été amélioré pour une précision accrue. Et la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil fournissent des informations complètes sur le bien-être. Puis, en termes de résistance, il n’y a pas à s’inquiéter. Ce petit smartband peut être plongé dans l’eau et supporte une pression de 50 bars.

Sinon, la connectivité a également été optimisée avec une synchronisation plus rapide des données vers l’application mobile dédiée. Il est à noter que le Xiaomi Smart Band 8 est compatible avec les appareils fonctionnant au moins sous Android 6.0 ou iOS 12.0.

L’ensemble de ces améliorations globales font du Xiaomie Smart Band 8 un choix incontournable. Il est fait pour ceux qui recherchent un tracker d’activité complet, élégant et fiable.