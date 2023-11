Test du Xiaomi Smart Band 8, un tracker abordable aux multiples fonctionnalités

Récemment, Xiaomi a présenté un bracelet connecté disposant d’une grande panoplie de fonctionnalités intéressantes. Il s’agit du Xiaomi Smart Band 8 et nous lui avons fait subir un test. Ce tracker de fitness n’est pas comme les autres.

Mettant l’accent sur le style avec un plus grand nombre de bracelets, le Smart Band 8 de Xiaomi arbore un style tendance et plusieurs améliorations sous le capot. Voici de quoi il retourne.

Présentation du Xiaomi Smart Band 8

Caractéristiques techniques Dimensions : 48 x 22.5 x 11 mm

Ecran : 1.62″ AMOLED tactile, résolution 192 x 490 pixels, taux de rafraîchissement 60Hz , pic de luminosité 600 nits

Capacités : Bluetooth 5.1 LE, Compatible avec Android 6+ and iOS 12+

Poids : 24 g avec bracelet silicone (14 g sans)

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 6 jours mode normal et 16 en mode économie d’énergie

En plus d’être un accessoire à porter au poignet, il s’avère que le Smart Band 8 peut également être décliné en d’autres objets. C’est la principale nouveauté que ce produit arbore. Jusqu’à présent, le bracelet était simplement pressé dans une bande de silicone, mais lors de notre test du Xiaomi Smart Band 8, nous avons eu droit à d’autres supports.

Il existe de nouveaux bracelets en métal et en cuir qui donneront un aspect élégant à votre smartband. Mais il peut également être transformé en collier ou le boîtier peut tout simplement être monté sur l’une de vos chaussures de sport.

Sinon, ce tracker de fitness nouvelle génération a grandement été amélioré en interne. Etant donné que Xiaomi affirme qu’il est capable de fournir des données encore plus précises que les modèles précédents, nous avons voulu en avoir le cœur net.

Un design élégant et discret

Si, comme nous, vous recevez un modèle standard de Smart Band 8, un bracelet en silicone est fourni avec l’appareil en sortie d’usine. Il présente la fermeture à pression habituelle. Mais c’est à vous de customiser votre bracelet connecté.

En termes de design, l’écran de cet appareil ressemble à celui de ses prédécesseurs. Il est de forme ovoïde, mais dans le sens de la longueur, les côtés sont droits. Ce qui fait que dans l’ensemble, l’aspect de cet objet doté d’une grande technologie est harmonieux. On pourrait même dire que ce modèle de smartband est à la fois discret et élégant. Avec des dimensions qui accentuent sa finesse et sa légèreté, il n’est pas étonnant que le Band 8 ne pèse que 27 g.

Par contre, vu qu’il ne semble pas être pourvu d’un micro ou de haut-parleur, vous ne pouvez ni répondre à des appels, ni écouter de la musique via ce tracker. Il s’agit en effet d’un produit d’entrée de gamme. Voilà pourquoi, l’absence de ces éléments peut être considérée comme normale.

Un écran qui ne passe pas inaperçu

L’ensemble des opérations s’effectue donc via l’écran tactile. Et c’est l’élément principal que nous avons testé sur le Xiaomi Smart Band 8. Il est AMOLED et présente une diagonale de 1,62 pouce avec une résolution de 192 x 490 pixels. Grâce à la fréquence de rafraîchissement élevée de 60 Hz, il est certes moins lumineux et fluide que celui d’une Apple Watch.

Mais pour un tracker de fitness à la luminosité maximale de 600 nits, c’est déjà pas mal. Il est clair et lisible de jour comme de nuit en mode Always On. Et en termes de solidité, vous n’aurez pas à vous inquiéter. Il est protégé par un verre trempé 2,5D.

Pour le personnaliser, vous avez droit à plus de 200 cadrans de montre différents. Certains sont également de petits mini-jeux. Ce qui nous a un peu surpris, car nous nous attendions à ce qu’ils se trouvent à un tout autre endroit. Mais cela a été une belle découverte.

Applications de sport et de santé

En termes de fonctionnalités, le Band 8 est surtout décrit comme un outil utile pour le suivi de vos paramètres de santé, et il est fait pour la remise en forme. Lors de notre test du Xiaomi Smart Band 8, nous avons indubitablement pu voir qu’il effectue un suivi de la fréquence cardiaque 24/7, ainsi qu’un suivi continu de la SpO2, du sommeil et du stress.

Cependant, pour la pratique de sports en extérieur, il n’y a toujours pas de capteur GNSS sur le Band 8. Vous devrez donc compter sur le GPS de votre smartphone pour obtenir des données détaillées lors d’une course ou d’une marche. Notre modèle international n’est pas équipé d’un récepteur NFC. Ce qui constitue une autre omission de taille.

Sinon, le Xiaomi Smart Band 8 peut parfaitement être employé en salle. Il peut analyser un total de 151 modes d’entraînement dont la course sur tapis, l’haltérophilie, le cyclisme et même la natation en font partie. L’application Mi Fitness stocke jusqu’à un mois de données de santé et d’entraînement pour vous permettre de suivre vos progrès. Et si vous voulez synchroniser vos données avec Strava et Apple Health sur des téléphones iOS, c’est possible.

Connectivité et compatibilité

Pour suivre, Xiaomi ne divulgue jamais d’informations sur le processeur, la mémoire vive ou même le système d’exploitation de leurs trackers de fitness. Cependant, après notre test, nous pouvons affirmer que le Xiaomi Smart Band 8 est compatible avec Android 6.0 (Marshmallow) et iOS 12.0 ou une version plus récente.

C’est sans doute pour cela que le mode compagnon est efficace lors de la pratique d’une activité sportive. Il indique en temps réel votre position par rapport à l’allure que vous vous êtes fixée. Et ces données sont transmises sur votre smartphone si les deux appareils sont couplés.

Cette année, le Smart Band 8 ne peut être synchronisé qu’avec l’application « Mi Fitness » et non via Zepp Life ou même Google Fit (Wear OS). Cependant, si vous utilisez Zepp, ces données peuvent être importées facilement et rapidement. Il va donc falloir que vous ayez un compte Xiaomi, si vous voulez y accéder. Sur le modèle international, plusieurs langues sont disponibles. Si vous disposez déjà d’un compte Xiaomi, la configuration initiale ne prend que quelques minutes.

Maniement générale du Xiaomi Smart Band 8

Il faut s’habituer à l’usage du menu pour naviguer dans le bracelet sans trop de difficulté. C’est lorsque vous trouverez vos marques que vous pourrez aisément faire des swipes horizontaux et verticaux qui vous permettront d’accéder facilement aux diverses fonctionnalités de votre choix. C’est une question d’habitude.

Il est d’ailleurs agréable de constater que l’actuel mode entraînement est en tête de liste des options accessibles. Ensuite les capteurs de ce smartband prennent le relais. Vous pourrez alors facilement mesurer votre score de vitalité grâce à la fonction Personal Activity Intelligence (PAI) de Xiaomi.

Chaque utilisateur peut donc déterminer le degré d’activité de sa journée en fonction de ses habitudes de mouvement et d’exercice. Tout cela, en tenant compte de l’âge, de la fréquence cardiaque et de ses données d’entraînement sur une période de sept jours.

Autonomie

Xiaomi affirme que la batterie de 190 mAh de son Band 8 peut durer jusqu’à 16 jours en mode économie. Tandis que ce délai passe à 6 jours lorsque l’option Always On Display (AOD) est activée. Mais lors de notre test du Xiaomi Smart Band 8, notre appareil a duré au moins 7 jours et 6 heures.

Nous avons pourtant utilisé toutes les fonctions de suivi de la santé en mode actif. Certes, nous n’avons pas activé les notifications ni AOD. Mais tout de même, cela nous a agréablement surpris. En mettant le mode économie de la batterie en marche, l’autonomie a augmenté. Et nous pensons qu’elle peut encore être fonctionnelle au bout de 19 jours en se limitant à un cadran de montre monochrome et à un décompte de pas.

Par la suite, la nouvelle fonction d’estimation de la batterie donne un aperçu assez précis de la durée de votre prochaine charge. Cela, en fonction des applications que vous avez activées. C’est assez pratique.

Sinon, à l’achat le smartband est livré avec un chargeur magnétique à deux broches. C’est le même que celui du Band 7 et du Band 7 Pro. Mais les anciens modèles comme le Band 6 et le Band 5 utilisent un chargeur différent. Vous ne pourrez donc pas réutiliser ces chargeurs.

Verdict

Au final, le Xiaomi Band 8 est un excellent tracker de fitness vu son prix. Et si vous désirez l’utiliser au quotidien, c’est également un très bon choix de smartband, car il peut être personnalisé à souhait. Cela en fait un objet réellement tendance. Sans compter le fait qu’il offre des caractéristiques impressionnantes comme un grand écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Son design fait penser à celui d’un appareil haut de gamme. Et la technologie dont il est pourvu vaut la peine d’être testée. Les fonctions de suivi sportif et de surveillance de la santé du Band 8 sont précises et complètes. Et le fait que cet appareil soit incroyablement léger et facile à porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, joue en sa faveur. Sans être ostentatoire, c’est un objet discret qui s’accommode bien avec toutes les tenues.

Pouvant être porté en tant que bracelet, comme pendentif ou comme compagnon de course sur vos baskets, ce petit objet est véritablement passe partout. Et il est d’une grande aide pour obtenir des mesures détaillées.Les seuls reproches que nous formulons sont l’absence de GPS et de NFC intégrés si vous prenez la version internationale. Et il manque un bouton retour/accueil pour naviguer dans l’interface utilisateur.

Très beau design et multiples applications

Prix abordable

Pas de GPS ni de NFC

Pas de chargeur rapide inclus

