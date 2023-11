Cyber Monday : Le prix de l’HONOR Smart Band 7 est au plus bas ! Profitez-en !

Le Smart Band 7 est le modèle de bracelet connecté le plus récent sorti par la marque HONOR et il fait actuellement l’objet d’un bon plan. C’est sur Amazon France que cela se passe. Mais nous vous conseillons de vous dépêcher, car cette offre risque de ne pas durer !

Ce smartband est pourvu de plusieurs options intéressantes. C’est un très bon tracker de fitness et un très bon outil pouvant vous aider à vous remettre en forme. Sans compter le fait qu’il ne coûte vraiment pas cher. Voici ce qu’il en est.

L’HONOR Smart Band 7 coûte moins de 40 euros !

A l’heure actuelle, le prix de l’HONOR Smart Band 7 a encore baissé depuis le Black Friday, car il est victime d’un bon plan qui l’a fait passer de 39,99€ à 36,90€ ! Certes, c’est une petite réduction. Mais elle est palpable. Voilà pourquoi, c’est une bonne affaire d’acheter ce bracelet connecté dès à présent.

Vous n’aurez pas à débourser 3€ de plus tout en acquérant un article de choix. Parmi les modèles disponibles sur Amazon France, c’est particulièrement celui qui possède un bracelet bicolore vert émeraude qui est intéressant. Ce modèle est doté d’un certain style que les autres Band 7 n’ont pas. Au lieu de prendre un smartband pourvu d’un bracelet en silicone noir ou rose, pourquoi ne pas jouer sur les tons ? C’est ce qui fait l’originalité du produit que nous vous présentons.

Les capacités de l’HONOR Smart Band 7

En plus d’arborer un design et un coloris assez atypique, l’HONOR Smart Band 7 n’en demeure pas moins un produit technologique de choix. Question sport, il peut prendre plus de 96 types de modes d’entraînement en charge. Après connexion avec votre smartphone, il peut afficher rapidement les notifications que vous recevez pour vous permettre d’avoir les mains libres.

Et en matière de santé, c’est un excellent outil qui peut enregistrer votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang et vos données de sommeil. Si vous êtes une femme, ce bracelet connecté vous permettra également de gérer votre cycle menstruel féminin. Pratique non ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartband pas cher, avancé et efficace, ne négligez pas le bon plan concernant l’HONOR Smart Band 7 sur Amazon France.

Un bracelet connecté endurant

L’autonomie de l’HONOR Smart Band 7 fait aussi partie de ses atouts. Cet appareil peut rester fonctionnel durant 10 jours sur une seule charge. Et encore, c’est le temps que cela prend pour épuiser ce bracelet connecté en activant des options énergivores. Par contre, si vous êtes du genre à aimer économiser la batterie de votre smartband, sachez que le Band 7 peut durer au moins 14 jours.

Il y a amplement de quoi faire quelques séances de sport dans la semaine et votre bracelet connecté HONOR peut aussi vous servir de contrôleur. Faites rapidement défiler les morceaux de musique que vous écoutez via son écran AMOLED de 1,47’. Prenez de super selfies grâce à l’option recadrage, voyez la météo du jour et bien d’autres choses. L’HONOR Smart Band 7 est un appareil multifonction que vous pouvez employer au quotidien.