Smart Band 8, Ambiq et Xiaomi sont sur le coup !

Comme le nouveau bracelet connecté de Xiaomi fait actuellement beaucoup parler de lui, qui sont les réels acteurs à l’origine de ce succès ? La réponse est simple. Le Smart Band 8 est le fruit d’une collaboration entre Ambiq et Xiaomi.

Ce nouveau smartband est conçu pour aider les consommateurs à définir leur style unique tout en leur offrant une large gamme de fonctions de santé et de fitness. Voici comment ce projet est né.

L’union de Ambiq et de Xiaomi pour créer le Smart Band 8

Le 15 novembre 2023, Austin, TX – Ambiq, ainsi que la marque Xiaomi, ont collaboré pour concevoir le Xiaomi Smart Band 8, un nouveau bracelet connecté stylé à la portée de tous les consommateurs.

Ce nouveau tracker est donc un produit combinant la technologie de l’un des plus grands leaders reconnus dans le domaine des semi-conducteurs et le savoir d’une des plus grandes entreprises d’électronique grand public.

Xiaomi fabrique des smartphones et du matériel connecté de qualité. Ambiq est très bon dans la fabrication de produits à très faible consommation pour les terminaux IoT. Et ces deux acteurs ont complètement revisité un bracelet connecté par son aspect, ses caractéristiques et ses fonctionnalités.

Le Smart Band 8, un bracelet connecté aux performances impressionnantes

Si la plupart des fabricants de bracelets connectés hésitent à ajouter des fonctionnalités à leurs produits en raison de contraintes de puissance, notre partenariat avec Xiaomi fait fi de ce problème. C’est pourquoi « le Xiaomi Smart Band 8 redéfinit ce que peut être un bracelet connecté ». Ce sont les mots énoncés par Fumihide Esaka, PDG d’Ambiq.

La collaboration entre Ambiq et Xiaomi a donc donné naissance au Smart Band 8. Il offre des graphiques de pointe, un traitement intelligent et une interface dynamique. Alimenté par le SoC Apollo 4 Blue Lite d’Ambiq, le Smart Band 8 offre des performances exceptionnelles. Et cela, tout en conservant une remarquable efficacité énergétique. Ce qui permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience agréable d’utilisation durant toute la durée de sa charge.

Les fonctionnalités améliorant l’expérience utilisateur

Enfin, ayant mis l’accent sur le style du Smart Band 8, Ambiq et Xiaomi présentent un bracelet connecté comportant plus de 200 cadrans de montre prédéfinis. Il est personnalisable à souhait pour qu’il corresponde à votre style grâce à une large sélection de cadrans de montre. De plus, le bracelet en silicone d’origine peut aisément être remplacé par d’autres modèles.

Son écran AMOLED haute résolution de 1,62″ est clair comme du cristal. Vous pourrez profiter de couleurs éclatantes et de textes nets sur un écran plus grand et amélioré. Et ses 16 jours d’autonomie en utilisation normale sur une seule charge sont idéales. Ils vous permettront de jouir de toutes les fonctionnalités internes de cet appareil. Comme il s’agit d’un tracker pourvu de plus de 150 modes sportifs, vous atteindrez facilement vos objectifs de fitness. Et en termes de santé, ce petit bijou de technologie vous permettra de rester en forme en vous informant sur vos paramètres. Puis, il est important de considérer le fait que le prix de ce produit de qualité est abordable.