Bon plan : le prix du Fitbit Charge 5 est au régime sec !

Vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté élégant à petit prix? Le Fitbit Charge 5 fait actuellement l’objet d’un bon plan qui vous permettra d’acquérir cet accessoire!

Il s’agit de la smartwatch la plus avancée de la marque associée à Google. En plus d’arborer un design très avenant, le Fitbit Charge 5 possède également de nombreuses options.

Un bracelet connecté bénéficiant d’une promo de – 31 %

Alors que le prix conseillé de cet accessoire disponible en 3 couleurs est normalement affiché à 179,95€. Il est désormais possible d’acheter le bracelet connecté Fitbit Charge 5 avec sangle en silicone noir pour 124,20€ grâce au bon plan présent en ce moment sur Amazon!

C’est une super offre dont il faut profiter dès maintenant, vous garderez ainsi 55,75€ en poche. Cette smartwatch vaut vraiment le coût de faire partie de votre collection de montres. C’est un modèle unisexe adapté aux hommes et aux femmes de toute carrure. Et, d’un point de vue design, il met très bien le poignet de son porteur en valeur. Et c’est aussi un formidable outil technologique qui peut vous permettre de gérer votre quotidien.

Les fonctionnalités de cet accessoire

Pour suivre, le bracelet connecté Fitbit Charge 5 victime d’un bon plan sur Amazon France présente de nombreux atouts. Comme cet article est pourvu de l’application Fitbit Premium durant 6 mois, il est capable de vous fournir des données de santé précises et détaillées.

L’utilisateur peut alors se servir de cette application à sa guise durant ce laps de temps. Il peut alors connaître sa fréquence respiratoire et sa fréquence cardiaque au repos. Mais il est important de préciser qu’il faut résilier cette offre avant que cet abonnement ne soit définitif et que des frais récurrents vous soient prélevés.

La montre est même capable de mesurer votre score d’aptitude au quotidien. Et si vous voulez réaliser un mini ECG, vous pouvez exécuter cette tâche. C’est l’un des principaux atouts de la Fitbit Charge 5. Sans compter le fait que ce bracelet connecté a la particularité de posséder une app Scan AED. Il s’agit d’une fonction qui permet de connaître et gérer le niveau de stress du porteur.

Puis, c’est l’outil idéal à avoir sur vous si vous désirez améliorer votre routine de sommeil. Elle analyse vos différentes phases d’endormissement pour vous permettre de savoir comment sont vos nuits. Ainsi vous pourrez plus facilement changer vos habitudes si nécessaire.

Ses différentes applications

Pour suivre, le bracelet connecté Fitbit Charge 5 est un produit de qualité dont la solidité est remarquable. Et son autonomie de 7 jours est assez longue sur une seule charge.

Il est parfaitement possible de le porter lors de vos séances de natation et de baignade en mer. Puis, vous pouvez également vous en servir lors que vous partez en randonnée ou que vous faites une course dans votre quartier. Ce bracelet possède un très bon GPS intégré. Couplé à votre smartphone, vous n’aurez aucun mal à vous repérez sur une carte numérique.