Le Huawei Band 8 est à un prix hallucinant cette semaine !

Lorsque c’est la semaine durant laquelle le Black Friday arrive, il est possible de faire de très bonnes affaires. Mais pour ceux qui sont à la recherche de bracelets connectés, il est souvent difficile de dénicher « le » bon produit. Mais là, vous avez de la chance, car le Huawei Band 8 est victime d’un super bon plan !

Si vous êtes au courant des superbes performances de cet appareil, saisissez cette occasion afin de l’acquérir. Sinon, voici les raisons pour lesquelles ce smartband mérite toute votre attention !

Un bracelet connecté coûtant moins de 50 euros !

Sorti en début d’année 2023 le Huawei Band 8 est un bracelet connecté conçu pour les sportifs et les personnes qui aiment garder un œil sur leurs paramètres de santé en tout temps. C’est un appareil compatible avec Android et iOS. Donc, quelle que soit la marque de votre smartphone, il peut être couplé avec ce smartband.

De plus, il possède tous les attributs qui en font un outil grandement utile au quotidien. Mais ce qui est surtout intéressant, c’est son prix actuel. Sur le site d’Amazon France, le Huawei Band 8 bénéficie d’un bon plan qui fait que cet article est maintenant vendu à 49,00€ au lieu de 59,00€ ! Vous économiserez donc 10€ en l’achetant dès maintenant. Pas mal non ?

Le Huawei Band 8, un smartband facile à porter

C’est un bracelet connecté très confortable et léger à porter. Il ne pèse que 14g. Et son écran AMOLED sans bordure, d’un design angulaire lui donne un très bel aspect sur un poignet.

Disponible en 4 coloris, vous avez le choix entre les modèles ayant un bracelet en silicone de couleur émeraude, rose, noir nuit. Et il existe aussi un bracelet tissé de couleur noir orange vibrant. Mais celui-ci n’est actuellement pas en stock sur Amazon.

En profitant du bon plan concernant le Huawei Band 8, vous pourrez donc acquérir cette petite merveille entièrement customisable. Le bracelet est interchangeable et Huawei met plus de 10 000 cadrans de montre téléchargeables à votre disposition. Vous pouvez même personnaliser un cadran de montre à partir de la photo de votre tenue du jour. C’est une option qui rend ce smartband unique.

Un expert de la santé et de la condition physique au poignet

En ce qui concerne les caractéristiques de cet appareil, afin de se rendre compte de sa réelle praticité, sachez que le Huawei Band 8 est bardé de fonctionnalités.

Le système HUAWEI TruSleep™ 3.0 suit et analyse parfaitement le déroulement de votre sommeil. HUAWEI TruSeen™ 5.0 vous aide à prendre soin de votre cœur en vous donnant votre fréquence cardiaque et votre taux de SpO2 en temps réel. Et HUAWEI TruRelax™ aide le porteur du bracelet connecté à soulager son stress s’il en a besoin.

Pour finir, le Huawei Band 8 est un excellent tracker de fitness. Pouvant prendre en charge plus de 100 modes d’entraînement, vous pouvez faire de la course à pied, de la marche, du sport en salle et des activités en extérieur en le portant. Il possède une résistance à l’eau de 5 ATM. Ce qui veut dire que vous pouvez même effectuer des séances de natation.