Bon plan : la Xiaomi Mi Smart Band 5 Noir trucide son prix !

Vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté tendance mais pas cher ? Actuellement sur Amazon France, la Mi Smart Band 5 de Xiaomi avec bracelet en silicone noir est l’heureuse détentrice d’un bon plan !

Il s’agit d’une smartwatch présentant tous les atouts pouvant vous être utiles lors d’une séance de fitness. Tout comme elle peut grandement vous aider dans votre vie quotidienne. Voici notamment de quoi il retourne.

Promo -8% Xiaomi Mi Smart Band 5 Noir tracker d'activité sport, suivi santé, 11 modes d’exercices, 14 jours d'autonomie, version française Un écran AMOLED 1.1” couleur a...

Accéléromètre 3 axes + capteur...

Contrôle du rythme cardiaque

Jusqu'à 14 jours d'autonomie 49.99 € 45.98 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Xiaomi Mi Smart Band 5 à -26 %

Sur le marché des smartwatch, les modèles hauts de gamme peuvent coûter plus de 500€ alors qu’il existe aussi des appareils pouvant vous être utile alors qu’ils coûtent moins de 50€. Et c’est justement le cas de la Xiaomi Mi Smart Band 5 avec bracelet en silicone noir. Cet article est actuellement affiché au prix de 36,99€ sur Amazon France. Et c’est un produit à saisir ! Vous économiserez actuellement 13€ !

Xiaomi est une marque chinoise de renommée internationale. Et les produits vendus par l’enseigne dans l’hexagone sont de qualité. Il est donc intéressant de profiter de ce bon plan concernant la Mi Smart Band 5 de Xiaomi dès maintenant car ce modèle se raréfie sur le marché à l’état neuf.

Un bracelet connecté tendance

Le design de la Mi Smart Band 5 est similaire à celui de la Xiaomi Mi Smart Band 7 sauf que les côtés sont plus marqués. Ce qui lui donne un look tendance. Il est alors possible de porter ce bracelet en allant au travail, à l’école ou à la salle de sport. Il s’accordera parfaitement avec chacune de vos tenues.

Etanche, vous pouvez même emmener votre bracelet connecté Mi Smart Band 5 sous la pluie. C’est donc un parfait compagnon de sport. Les adultes comme les enfants peuvent le mettre. Sa sangle est facile à ajuster au poignet et ce modèle ne gênera pas vos mouvements. Cet appareil ne pèse que 11.9 grammes. Le confort ressenti en le mettant est aussi l’une des raisons pour lesquelles ce modèle est populaire. Le bon plan concernant la Xiaomi Mi Smart Band 5 sur Amazon France tombe alors à pic !

Les caractéristiques du bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5

Doté d’un écran AMOLED de 1,1 pouce, le Xiaomi Mi Smart Band 5 vous permettra d’effectuer diverses activités. Parmi celles-ci, il y a notamment le fait de suivre votre fréquence cardiaque, vos calories et votre taux d’oxygénation grâce à la fonction SpO2 dont cet appareil est pourvu.

Puis, il dispose de 11 modes de sport. Pour ceux qui aiment varier les exercices, cette smartwatch vous sera donc d’un grand secours afin d’évaluer vos performances. Et une fois que le Xiaomi Mi Smart Band 5 se connecte en Bluetooth avec un smartphone, vous aurez accès à des options supplémentaires.

Au travers de l’application « Mi Fit » ce petit dispositif peut effectuer d’autres actions. Enfin, il s’avère que la batterie de ce bracelet connecté est endurante. Elle ne fait que 125 mAh. Mais il est annoncé qu’elle peut durer 14 jours sur une seule charge si vous n’activez pas le Bluetooth.