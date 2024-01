Une édition spéciale Genshin Impact de Xiaomi Smart Band 8 Pro !

Avec environ 65 millions de joueurs mensuels comptés sur le Net en décembre 2023, Genshin Impact est sans conteste, l’un des jeux mobiles les plus populaires du moment. Et si vous voulez arborer ses couleurs, sachez qu’il existe maintenant un bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact !

Il s’agit d’une édition spéciale du tracker connecté sorti par la marque chinoise pour les fans du jeu. Ce qui fait qu’en plus de présenter un écran sensiblement plus grand que précédemment, ce modèle peut séduire plus d’un acheteur.

Les améliorations apportées au Xiaomi Smart Band 8

L’ajout d’un écran ultra-large de 1,47 pouce est la nouveauté la plus récemment apportée au Xiaomi Smart Band 8 Active. Se distinguant par cet élément qui contribue à une augmentation remarquable de 10,5 % de la lisibilité, ce smartband est sensiblement plus attrayant.

Par rapport au précédent Xiaomi Smart Band 8, cela fait une grande différence en termes de clarté de données. Cette zone d’affichage élargie permet une meilleure visibilité et une présentation efficace des fonctions, des informations et du contenu affiché.

D’autant plus que l’appareil est maintenant doté d’une capacité de charge rapide. En 2 heures, sa batterie est pleine. Et elle peut durer jusqu’à 14 jours d’utilisation régulière ou jusqu’à 6 jours en mode permanent. Ce bracelet connecté est donc assez incroyable. Et le fait qu’il existe une édition spéciale du Xiaomi Smart Band 8 Pro décoré des motifs de Genshin Impact est géniale.

Le Genshin Impact Xiaomi Smart Band 8 Pro, un bracelet connecté atypique

La version limitée du Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Special Edition est en vente dans le monde entier. Ce kit personnalisé rend hommage à Tartaglia (alias Childe), un personnage jouable dans le jeu.

La boîte comprend la base de chargement sur le thème du personnage, des autocollants et un poster en plus du boîtier. Même le thème par défaut du smartband est personnalisé, en plus de son bracelet. Ce qui en fait un accessoire de mode remarquable pour les plus grands fans du jeu.

Mis à part ces différents changements esthétiques, l’appareil est le même. Toutefois, les variantes telles que la version normale, Active et Pro du Xiaomi Smart Band 8 sont pour l’instant limitées à la Chine. Sinon, en termes de fonctionnalités, ce bracelet connecté est un très bon tracker de fitness.

Les caractéristiques de ce bracelet connecté

En général, le Xiaomi Smart Band 8 est équipé d’une vaste gamme d’options. Parmi celles-ci, il prend en charge plus de 150 modes sportifs. Tout comme il a une collection de plus de 100 cadrans de montre. Puis, il comporte de nombreux capteurs capables. Ils sont en mesure de permettre de surveiller la fréquence cardiaque optique du porteur de l’appareil, son taux d’oxygène dans le sang et bien d’autres paramètres de santé.

En outre, il est également pourvu d’une bonne durabilité puisqu’il est étanche jusqu’à 5 ATM. Ce qui lui permet de résister à une immersion jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Et il ne faut pas oublier que ce modèle est doté d’une puce GNSS. Cela permet à son propriétaire d’avoir le contrôle de ses parcours lors de séances de courses en extérieur.