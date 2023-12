BON PLAN : Venez découvrir l’OPPO Watch Free à un super prix !

Si vous cherchez à mieux dormir, l’OPPO Watch Free faisant actuellement l’objet d’un bon plan sur Amazon France est faite pour vous. C’est un bracelet connecté à prix mini qui transformera vos nuits.

Pourvue de toutes les capacités lui permettant de vous offrir un sommeil de plomb. Nous vous conseillons de ne pas manquer cette offre, car il se pourrait qu’elle ne se représente pas. Voici de quoi il retourne.

Une superbe montre connectée coûtant moins de 100 euros

L’OPPO Watch Free possédant un bracelet en silicone de couleur beige est à présent au prix de 88,80€ au lieu de 99,99€. Ce qui fait que vous économiserez la somme de 11,19€ en l’achetant dès maintenant.

Comparé à son prix d’origine, avoir un beau bracelet connecté OPPO Watch Free à ce tarif est un super bon plan. Il présente de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez l’employer durant vos séances d’entraînement. Tout comme il peut se révéler être très utile pour ajuster votre sommeil.

Un bracelet connecté de sport qui peut tout enregistrer

Que vous soyez un sportif amateur ou aguerri, l’OPPO Watch Free bénéficiant du bon plan actuel sur Amazon France est un excellent choix.

Il possède 4 modes en ce qui concerne la course à pied. En cliquant par exemple sur « course pour maigrir », l’appareil exécutera un programme qui définit l’allure que vous devez adopter. Et il en est ainsi pour les 3 autres modes (course libre, course d’endurance et course d’intervalles).

Ce dispositif est précis, car l’intensité de votre entraînement est affichée sur l’écran. Vous pourrez ainsi mieux jauger vos efforts. L’OPPO Watch Free a une autonomie d’environ 14 jours. Elle aura donc toujours de l’énergie à fournir si vous voulez pratiquer l’une des 100 activités qu’elle prend en charge. Elle n’aura pas de souci.

Un appareil de sommeil efficace

Par la suite, la force de l’OPPO Watch Free victime d’un bon plan, c’est également son application de sommeil. Osleep est capable d’effectuer une analyse détaillée de vos heures d’endormissement afin que vous soyez au top de votre forme. Si vous oubliez de vous mettre au lit à l’heure, votre bracelet connecté se charge de vous envoyer des rappels. Sans compter le fait qu’il affiche qu’il faut diminuer la luminosité de l’écran, pour un sommeil réparateur.

Pendant que vous dormez, l’appareil est capable de mesurer votre taux de SpO2 en temps et note votre fréquence cardiaque au repos. Puis, le matin, vous aurez le privilège de recevoir un rapport de sommeil personnalisé. C’est génial n’est-ce pas ?

L’OPPO Watch Free, un accessoire qui s’accorde à vous

Enfin, en plus de pouvoir choisir le fond d’écran de votre choix parmi plus de 40 cadrans dynamiques, l’OPPO Watch Free possède un générateur de cadrans. Celui-ci peut relever la couleur de votre tenue et la convertir en cadran. De cette manière, vous pourrez être complètement raccord avec votre smartband.

Il s’agit d’un modèle dont le prix est abordable, et qui est facile à porter. Il est à noter que l’OPPO Watch Free ne pèse que 33 g. Ce qui est très léger.