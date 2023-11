Voici à quoi ressemble l’écran du nouveau Galaxy Fit 3 !

Samsung ramène la série Fit avec le Fit 3 et son nouvel écran ! Ce petit bracelet connecté tendance arbore un tout nouveau design et vous pourrez maintenant voir vos données en grand.

Samsung n’a pas sorti d’appareil Fit depuis le Fit 2 en 2020. Ce temps d’attente est assez long. Ce qui fait que ce modèle a bien vite été oublié. Sauf que cette nouveauté ferra sans doute redécoller le succès de cette série de smartwatch.

Apparition du Galaxy Fit 3, des images à l’appui

C’est grâce à la publication de nouvelles images du Galaxy Fit 3 de Samsung que le grand public a découvert ce bracelet connecté. Elles ont récemment fait surface en ligne, et elles en montrent beaucoup sur le design de ce futur appareil. De prime abord, ce qui est remarquable c’est la taille de l’écran du Galaxy Fit 3. Le Fit 2 avait un écran AMOLED de 1,1 pouce. Par contre, l’écran du Fit 3 est nettement plus grand sur les images. Il s’agit probablement d’un écran AMOLED.

Les clichés apparus sur le Net montrent également une nouvelle interface de montre. Bien que nous ne soyons pas sûrs du système d’exploitation utilisé sur le Fit 3. Il est possible que la marque coréenne Samsung intègre Wear OS. Mais il est plus probable que la société s’en tienne à un logiciel de suivi de la condition physique assez simple, comme son précédent rtOS.

L’écran du nouveau Galaxy Fit 3 ne passe pas inaperçu

Mais pour en revenir au principal attrait de ce bracelet connecté, le châssis de l’écran du Galaxy Fit 3 dépasse même les bords du cadran du smart band. Il s’agit d’un élément borderless. Pourtant, il n’a pas l’air très fin, ce qui nous amène à penser que le Samsung Fit 3 sera un tracker de fitness un peu plus substantiel cette fois. C’est plus pratique. Un écran de grande taille est avantageux car il est plus facile de voir les données sur un plus grand écran. Et vu sa disposition, il ne sera pas plus encombrant qu’une Galaxy Watch normale ou un Fitbit Sense.

Le dessous montre un ensemble de capteurs qui abriteront probablement un capteur de fréquence cardiaque et peut-être un capteur de température. Samsung peut utiliser cette technologie. En dehors de cela, il est difficile de savoir ce qui se passe à l’intérieur de l’appareil.

Un smart band grandement attendu

Si le Galaxy Fit 2 est passé un peu inaperçu au profit d’autres trackers de fitness comme le Fitbit Charge 4 et le Versa 3, l’écran du Galaxy Fit 3 peut faire la différence. Google a prouvé que le marché reste intéressant pour les utilisateurs avec des wearables à part entière comme la Galaxy Watch 6 et la Pixel Watch 2.De ce fait, le renouveau du tracker de fitness ne tardera pas à être dévoilé pour satisfaire la curiosité du public. Les photos qui ont fuité n’indiquent pas quand Samsung annoncera le Fit 3. Bien qu’il soit possible qu’il soit dévoilé lors du lancement du smartphone Galaxy S 24 en janvier 2024.