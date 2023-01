Bon plan : la Xiaomi Smart Band 7 met son prix au régime extra mince !

Vous recherchez un bracelet connecté pas cher, mais ultra fonctionnel ? Ce bon plan sur la Xiaomi Smart Band 7 est donc fait pour vous ! Xiaomi met en avant un bracelet avec des fonctionnalités avancées et une qualité de fabrication au rendez-vous.

Présentation de la fantastique Xiaomi Smart Band 7

Si vous êtes un fan de la marque chinoise, vous savez que Xiaomi renouvelle sa gamme de bracelets connectés chaque année. Pour cette fois, la marque nous a gâtées avec une version encore plus aboutie.

En outre, son écran est 25 % plus grand que sur la précédente génération, la batterie annonce une autonomie supérieure de 44 % et des fonctionnalités sportives à friori. S’ajoute à tout cela, de nombreux capteurs qui permettent d’analyser vos performances, et vous aide à optimiser vos sessions d’entraînement.

Avec un tarif agressif, qui l’est encore plus avec ce bon plan, la Xiaomi Smart Band 7 est un bracelet qui respecte un rapport qualité/prix exceptionnel.

Les caractéristiques d’un bracelet haut de gamme à un prix abordable

Pour un ratio d’affichage aussi performant, la Xiaomi Smart Band 7 présente une forme oblongue plate. Facile à porter, légère, vous n’aurez aucune sensation de gène durant vos exercices.

Par ailleurs, si vous souhaitez ajouter une touche de personnalisation à votre Smart Band 7, vous pourrez tout simplement détacher le boîtier pour installer un autre bracelet. Côté écran, une technologie Amoled avec une colorimétrie riche et un noir quasi parfait vous attend avec ses 192 x 490 px. En d’autres termes, cela signifie un grand confort dans l’utilisation (lecture des messages, des notifications, des données, etc.).

Côté interface, tout est tactile. Vous aurez également un design très moderne avec des icônes colorées. Sur la Smart Band 7, tout se fait par le geste. Il vous suffit donc de balayer l’écran pour afficher vos applications préférées.

Les fonctionnalités riches de la Xiaomi Smart Band 7

Côté fonctionnalité, la Smart Band 7 ne lésine pas et on a droit au meilleur des bracelets Xiaomi. En outre, pour parfaitement en tirer parti, il faut la connecter à l’application Mi Fitness ou Zepp Life.

Pour ne restreindre aucun utilisateur, elle peut être connectée à un smartphone Android, mais aussi à un iOS. Une fois appairé, vous aurez droit à différents onglets qui se catégorisent en santé, entraînements et appareil.

À l’utilisation, on ne manque pas de reconnaître l’excellente maîtrise des fonctionnalités annoncées.

Précision, autonomie et finition de qualité sont les meilleurs mots pour décrire ce bracelet connecté. Ne manquez donc pas ce bon plan sur la Xiaomi Smart Band 7 pour ne rien en rater !