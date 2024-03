Léger et écologique : Découvrez le vélo électrique en bambou et ses incroyables avantages !

Développé depuis 2018 et désormais lancé officiellement, le Diodra S3 est un vélo électrique qui se démarque par sa conception alliant matériaux naturels et haute technologie.

Une conception inédite

Fruit de plusieurs années de travail, le Diodra S3 se démarque dès le premier regard. Loin des designs conventionnels, ce vélo à assistance électrique (VAE) mise sur des matériaux naturels pour offrir une expérience de conduite unique. Son élément phare ? Un cadre entièrement fabriqué en bambou, une première dans l'univers du vélo électrique. Cette approche, aussi audacieuse qu'écologique, permet au Diodra S3 de bénéficier de nombreux avantages.

Légèreté et confort au rendez-vous

Grâce à l'utilisation du bambou, ce VAE affiche un poids plume de seulement 15,45 kg pour la taille M, un véritable atout en termes de maniabilité. Mais ce n'est pas tout : le bambou, par sa nature, offre également une excellente absorption des vibrations, ce qui garantit un niveau de confort optimal sans avoir recours à des suspensions traditionnelles.

Une fiche technique impressionnante

Derrière son apparence singulière se cache une véritable prouesse technologique. Le Diodra S3 est équipé d'un moteur de 250W logé dans le moyeu arrière, conforme à la réglementation européenne. Celui-ci est alimenté par une batterie de 300Wh, offrant une autonomie remarquable de 80 km en mode Eco.

Connectivité et polyvalence

Pour parfaire l'expérience utilisateur, le Diodra S3 intègre un capteur de couple qui adapte l'assistance en fonction de l'effort fourni par le cycliste. De plus, sa connectivité Bluetooth permet de l'appairer à une application mobile pour un contrôle total. Enfin, sa transmission single speed avec courroie Gates et ses freins à disque hydrauliques promettent une conduite fluide et sûre.

Un lancement prometteur

Conçu et assemblé en Roumanie, le Diodra S3 se lance avec une série limitée de 100 exemplaires, disponibles au prix de 2199 euros. Un investissement certes conséquent, mais justifié par l'innovation et la qualité des matériaux mis en œuvre. Pour les retardataires, le tarif grimpera à 2899 euros, avec un délai de livraison estimé à environ 3 mois.