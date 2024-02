260 km d’autonomie à moins de 2000 euros ? Ce vélo électrique est le rêve (faites vite !)

Avec une autonomie impressionnante de 260 km en une seule charge, le vélo électrique Engwe P275 repousse toutes les limites. Cycliste passionné ou simplement à la recherche d’une solution de mobilité fiable, ce vélo électrique révolutionnaire garantit une totale liberté.

Dans un monde où l’autonomie des vélos électriques urbains pose problème, Engwe réinvente le paysage cycliste avec son dernier modèle, le P275. Imaginez parcourir jusqu’à 260 kilomètres sans avoir à recharger votre vélo électrique ! Un rêve devenu réalité grâce à l’incroyable Engwe P275, et ce, à un prix imbattable : moins de 2 000 euros !

Engwe P275 : une autonomie illimitée associée à des performances satisfaisantes

Depuis des années, les amateurs de vélos électriques rêvent d’une autonomie qui leur permettrait de rouler sans se soucier de la recharge. Avec le vélo électrique P275 Engwe, ce rêve devient enfin réalité.

Équipé d’une batterie d’une capacité élevée de 691 Wh, ce vélo électrique peut parcourir 260 km en une seule charge. Fini les recharges constantes et les contraintes de l’autonomie limitée. Le Engwe P275 garantit une liberté de mouvement sans précédent, pour les cyclistes urbains chevronnés comme pour les novices en quête d’aventure.

Mais ce n’est pas tout ! Ce vélo électrique à grande autonomie offre des performances inégalées. Disponible en deux modèles distincts – Pro et ST – chacun offrant son propre style et ses caractéristiques uniques, l’Engwe P275 s’adapte à tous les types de cyclistes.

Le Pro bénéficie d’un moteur Bafang M200 monté en position centrale, offrant un couple exceptionnel de 65 Nm. En outre, ce modèle dispose d’une boîte de vitesses à 3 rapports automatiques. Logé au niveau du moyeu arrière, il est entraîné par une courroie. Finis les changements de vitesse manuels et les sauts de chaîne.

Étonnamment, le P275 ST n’a pas le même moteur que le Pro. De type pédalier, il développe 70 Nm de couple et appartient à Ananda. Ce VAE est livré avec une chaîne – on regrette son manque de protection – et un dérailleur 9 vitesses.

Deux modèles au design très différent

Le cadre du vélo électrique Engwe P275 diffère également : le Pro a un cadre haut, tandis que le ST a un cadre bas. D’autres aspects les distinguent également bien qu’ils partagent la même batterie, logée en diagonale derrière le tube de selle. En fait, cette dernière se repère tout de suite, avec une peinture orange distinctive sur certaines versions. Quoi qu’il en soit, les tubes restent plutôt fins, leurs soudures sont bien lissées et ils sont équipés d’un feu avant à double lentille à la manière d’un vélo électrique Décathlon.

Le P275 Pro utilise un guidon droit à hauteur de selle favorisant une position du corps inclinée en fait un vélo typiquement dynamique. Il est également conçu pour les personnes de grande taille, Engwe indiquant qu’il convient aux personnes mesurant au moins 1,75 m.

Le P275 ST, ST pour step-through, a un cadre bas pour faciliter le montage. Et surtout, son guidon de type BMX relié à une longue potence constitue un choix original (pour ne pas dire gênant), qui semble destiné à un public américain.

Engwe P275 : un vélo électrique à autonomie illimitée à un prix avantageux

Mais outre son autonomie record, ce qui rend l’Engwe P275 vraiment exceptionnel, c’est son prix. Alors que la plupart des vélos électriques endurants coûtent cher, l’Engwe P275 se vend à moins de 2.000 euros. Une véritable aubaine pour tous les amateurs de cyclisme urbain qui souhaitent profiter d’une liberté de mouvement incomparable sans se ruiner.

