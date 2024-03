Deux ex-vttistes révolutionnent la ville avec leur VAE unique !

Dans le monde de la mobilité urbaine, de nombreuses entreprises cherchent à révolutionner le marché. Parmi elles, BCKL a réussi à se démarquer avec son vélo électrique éponyme construit en France. Les sœurs françaises à l'origine de cette initiative misent sur un vélo de qualité abordable et idéal pour les trajets en ville. Zoom sur ce tout nouveau véhicule qui promet de séduire les citadins à la recherche d'une solution écologique et pratique pour leurs déplacements quotidiens.

Une entreprise familiale au service de l'innovation

Les deux sœurs à l'origine de la marque BCKL ont fait le pari audacieux de créer leur société en plein essor du marché des vélos électriques. Leur objectif ? Proposer un modèle qui allie simplicité, efficacité et fiabilité. Pour cela, elles ont choisi de travailler avec la Manufacture Française du Cycle afin d'assurer un assemblage français et des composants de qualité.

Pour atteindre cet objectif, les cofondatrices ont mis en place plusieurs atouts clés pour assurer le succès de leur premier véhicule. C'est ainsi que BCKL se repose sur :

une fabrication locale pour garantir des vélos de qualité et un soutien aux entreprises françaises

un design épuré et moderne qui ravit les amateurs de nouveauté et d'élégance

un équipement complet pour faciliter la vie des cyclistes urbains (lumières, garde-boue, porte-bagages, etc.)

un tarif abordable, le tout sans sacrifier la qualité ni la performance de leurs vélos électriques.

Le modèle BCKL 2024 : un vélo conçu pour la ville

Après plusieurs mois de développement, c'est donc le modèle BCKL 2024 qui voit le jour. Ce vélo électrique a su séduire par son allure épurée et sa simplicité d'utilisation. Conçu spécialement pour les déplacements en milieu urbain, il présente de nombreux avantages appréciables pour ceux qui souhaitent troquer leur voiture contre un mode de transport plus respectueux de l'environnement.

Grâce à sa batterie lithium-ion de 480 Wh, le vélo électrique BCKL 2024 offre une autonomie optimale pouvant atteindre jusqu'à 100 km en mode éco. Cette possibilité est idéale pour les citadins faisant de longs trajets quotidiens ou pour les excursions du week-end. De plus, cette autonomie permet de recharger moins souvent le vélo, ce qui représente un gain de temps et d'énergie non négligeable.

Au-delà de ses performances, le BCKL 2024 a également été conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité. En effet, plusieurs équipements sont inclus en série pour faciliter la vie des cyclistes urbains : lumières LED avant et arrière, freins à disque hydrauliques, garde-boue, porte-bagages, etc.

Ainsi, il est possible de rouler en toute sérénité, même par temps pluvieux ou dans des conditions de circulation difficiles. De plus, la selle ergonomique du vélo électrique français permet d'adopter une position agréable garantissant un confort optimal sur les trajets quotidiens comme sur les balades plus longues.

Un succès prometteur pour ces deux sœurs françaises

Face à ce premier modèle prometteur, il semblerait que les deux sœurs françaises aient réussi leur pari. Le marché très concurrentiel du vélo électrique ne semble pas leur faire peur et elles peuvent compter sur le soutien d'une communauté grandissante de cyclistes convaincus par leur approche simple et efficace.

Avec leurs ambitions claires et leur volonté de promouvoir le « made in France », nul doute que BCKL continuera à conquérir le cœur des citadins en quête d'une solution pratique et écologique pour leurs déplacements. Affaire à suivre !