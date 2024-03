Bonne nouvelle : l’aide pour acheter votre vélo électrique continue jusqu’en 2027 !

Initialement prévues jusqu'au 31 décembre 2023, les aides à l'achat d'un vélo sont prolongées jusqu'en 2027. Cette prolongation concerne principalement des vélos électriques destinés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. En outre, une extension des conditions d'éligibilité est prévue par un décret du 12 février 2024, ouvrant la voie aux vélos d'occasion.

En plus de la prolongation de cette mesure, le gouvernement a décidé d'étendre les critères d'éligibilité à une aide de l'État. Dorénavant, il sera possible de bénéficier d'une subvention pour l'achat d'un vélo électrique neuf ou d'occasion. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de profiter de ces avantages financiers pour se déplacer de manière écologique et économique.

Situation spécifique pour les personnes handicapées

Pour les personnes en situation de handicap, il existe également des aides particulières visant à favoriser l'acquisition d'un vélo adapté, électrique ou non. Le bonus vélo électrique pour les personnes handicapées est accordé sans conditions de ressources, ce qui en fait une mesure particulièrement avantageuse pour cette catégorie de la population.

Les montants accordés aux personnes handicapées pour l'achat d'un vélo électrique varient en fonction de leurs besoins spécifiques et du type de vélo choisi. Il convient de se renseigner auprès des organismes compétents pour connaître les modalités d'attribution de ces aides et les démarches à suivre pour en bénéficier.

Pour bénéficier d'une aide à l'achat d'un vélo électrique, plusieurs conditions doivent être remplies :

le vélo doit être à assistance électrique (VAE), c'est-à-dire doté d'un moteur dont la puissance maximale ne dépasse pas 250 watts et qui se coupe dès que le cycliste atteint les 25 km/h.

l'achat doit être réalisé auprès d'un professionnel.

le demandeur doit résider en France.

En parallèle, certaines collectivités locales proposent également des subventions pour encourager l'utilisation de vélos électriques sur leur territoire. Les conditions d'éligibilité et les montants alloués peuvent varier selon les régions et les communes.

Quelles démarches entreprendre pour obtenir une aide ?

Pour obtenir une aide à l'achat d'un vélo électrique, il est nécessaire de fournir certains documents et pièces justificatives, telles que :

une copie de la facture d'achat du vélo

un justificatif de domicile

une pièce d'identité.

Il convient également de remplir un formulaire spécifique qui sera étudié par l'administration compétente. Les demandes de subvention doivent généralement être faites dans un délai de 6 mois après l'achat du vélo électrique. En conclusion, l'aide de l'État vélo électrique est une mesure incitative destinée à encourager l'utilisation de moyens de transport écologiques et économiques. La prolongation et l'extension des conditions d'éligibilité prévues en 2027 permettront à un plus grand nombre d'individus et de professionnels de profiter des avantages financiers liés à cette aide.