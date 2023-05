Quelles aides pour l’achat d’un vélo électrique ?

L’Etat Français et les collectivités locales ont instauré un système d’aide à l’achat d’un vélo électrique. Cette subvention permet aux cyclistes de profiter d’un petit coup de pouce pour leurs achats.

En effet, l’achat d’un vélo électrique représente généralement un important investissement. Pour cette raison, l’Etat et les collectivités locales organisent des primes pour amortir légèrement le coût de cet investissement. Ces aides permettent d’économiser des centaines d’euros lors de l’achat d’un vélo électrique. À combien s’élèvent les sommes allouées ? Cet article aborde ce sujet.

Vélo électrique : prime écologique pour tous

On observe une recrudescence importante des aides à l’achat d’un vélo électrique. D’ailleurs, ces programmes ont pour but d’encourager les citoyens Français à privilégier les modes de transport écologiques. Ainsi, de nombreuses collectivités locales proposent à leurs contribuables des aides financières.

En complément de ces dispositifs locaux, l’Etat propose un bonus écologique qui peut être versé en sus aux bénéficiaires aux revenus plus modestes. Cependant, à compter du 15 août 2022 jusqu’au 31 décembre de cette année, ce critère n’est plus exigé.

À combien s’élève l’aide à l’achat d’un vélo électrique ?

Pour 2023, le bonus écologique a été reconduit avec des plafonds revalorisés. De fait, le nombre de foyers concernés par cette prime augmente. Ainsi, la somme de l’aide à l’achat d’un vélo électrique oscille de 300 euros à 400 euros selon la situation du ménage.

Cependant, ce changement occulte un autre aspect, en particulier une inflation, compte tenu de l’évolution des taux appliqués. Ainsi, pour bénéficier d’une prime de 300 euros :

Les contribuables doivent disposer d’u n RFR par part de 14 089 euros au maximum.

Le revenu fiscal de référence doit passer à 6 358 euros au lieu de 6 300 euros pour obtenir le bonus de 400 euros.

À noter qu’il est possible de cumuler les aides des collectivités locales et de l’Etat, pour un même vélo. Voici un cas pratique permettant de comprendre comment s’articulent les aides de l’Etat et des collectivités locales :

Pour un vélo électrique, l’aide d’Etat à l’achat s’élève à 200 euros. Quant à la prime locale, elle revient à l’Etat pour 300 euros. Au total, l’aide à l’achat du vélo électrique atteint donc 500 euros, qui représentent 50 % de son prix initial.

Aide à l’achat d’un vélo électrique : les conditions d’éligibilité

Dès 2023, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour profiter du bonus écologique. En fait, ces dernières concernent non seulement l’acquéreur, mais aussi le VAE.

L’acheteur doit :

Avoir atteint l’âge légal ;

Résider en France ;

En outre, l’acheteur ne doit pas avoir bénéficié dans le passé d’une aide pour ce même achat.

Pour le VAE :

Être neuf

Muni d’une batterie sans plomb ;

La puissance du moteur ne dépasse pas le 0,25 kilowatt ;

Ne peut être revendu au cours de l’année suivant l’achat.

Qu’en est-il de l’aide à la conversion ?

En fait, depuis le mois de juillet 2021, l’aide à la conversion a été étendue à l’achat d’un vélo à assistance électrique. En effet, le gouvernement a ratifié un amendement prévoyant une subvention de 40% du montant de l’acquisition. Cette aide est plafonnée à 1500 euros.

Aide pour l’achat de votre vélo électrique par région

Étant donné que l’aide à l’achat d’un vélo électrique est aussi une initiative locale, tout le monde ne bénéficie pas des mêmes avantages. Son accès varie en fonction des mesures adoptées dans la région.

À Paris, la prime accordée est de 33% du coût du vélo électrique. La somme perçue peut atteindre jusqu’à 400 euros.

Quant à Nice, elle indemnise à hauteur de 25 % sur le prix du vélo neuf. La prime se limite à 150 euros.

Pour ce qui est de Nice, la métropole rembourse également 25% du prix d’achat d’un vélo neuf. Le plafond de la prime vélo électrique est de 150 euros.

À Poitiers, l’aide dite « Chèque VAE » couvre 25 % du prix d’achat du vélo électrique. Son seuil maximum s’élève à 250 euros.

De son côté, en Occitanie, l’aide à l’achat est plafonnée à 200 euros.

Cette annonce d’aide vous incite-t-elle à opter pour un vélo électrique, mais vous n’y connaissez pas grand-chose ? Alors, nous avons pensé à vous ! Retrouvez ci-dessous le top 3 des meilleurs vélos électriques.

Top 3 des meilleurs vélos électriques

iweech : un vélo électrique performant

Caractéristiques techniques Type de vélo : ville

Poids : 18,5 kg

Autonomie : 90 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Charge maximale : 100 kg

L’iweech est l’un des meilleurs vélos de ville électriques. Ses deux-roues de 24 pouces en font un vélo agréable à conduire. Il bénéficie en outre d’un guidon étroit et d’une structure compacte. Une application permet de contrôler toutes ses caractéristiques. Outre ses statistiques habituelles, l’iweech intègre un GPS ainsi qu’un système d’alarme se déclenchant en cas de mouvement du vélo.

Ultra-pratique

Confort exceptionnel

Large béquille

Cher

MAD L’Urbain 2 : vélo électrique fabriqué en France

Caractéristiques techniques Type de vélo : ville

Poids : 18 kg

Autonomie : 70 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Charge maximale : 120 kg

Le Mad L’Urbain 2 améliore les défauts constatés avec les modèles précédents. Celui-ci conserve son look avec une structure alternant ouverte. Sa batterie permet de rouler 70 km et alimente un petit moteur performant. Proposé à 2000 €, ce vélo made in France pâtit pourtant d’un dérailleur moyen et manque de porte-bagages. Il bénéficie d’un style raffiné et s’appuie sur les vieux pneus WTB 26 pouces.

Une autonomie hors du commun

Écran

Confort réduit

ELOPS 920E Connect : un vélo électrique connecté

Caractéristiques techniques Type de vélo : Vélo de ville

Poids : 26 kg

Autonomie : de 50 à 90 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Charge maximale : 150 kg

L’ELOPS 920E Connect est l’un des tout premiers vélos connectés du marché. Mais outre sa connectivité, le vélo se distingue par d’autres caractéristiques. En fait, il utilise un moteur moins performant que celui du 920E Connect. Cette motorisation ne fournit que 50 Nm de couple. Quant à la batterie, elle a une capacité de 417 Wh. Par ailleurs, l’Elops 920E Connect tire profite d’un système de freinage à disque.

Enfin, un boîtier interne équipe ce modèle, lui permettant de se connecter au smartphone. De cette manière, l’utilisateur a la possibilité de localiser précisément son vélo.

Conduite confortable

Bonne autonomie

Moteur pas très puissant

Recharge longue