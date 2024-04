Quand le design rencontre la puissance : ce vélo électrique ne connaît aucune limite

Le fabricant coréen Topsecret a conçu un vélo électrique au look futuriste avec un énorme cadre courbé en aluminium et titane, et des roues de 26 pouces sans rayons ni moyeux dotées de pneus censés résister aux balles.

Sur le marché des vélos électriques, la marque coréenne Topsecret vient de présenter un modèle qui bouscule les codes établis. Son look à la fois robuste et avant-gardiste en fait un véritable OVNI à deux roues, conçu pour les amateurs de sensations fortes. Avec son imposant cadre en alliage d'aluminium et de titane, cette bête de somme électrique ne manquera assurément pas d'attirer tous les regards dans les rues de nos villes.

La puissance au rendez-vous

Mais au-delà de son look spectaculaire, c'est sous le capot que ce vélo électrique révèle ses véritables atouts. Animé par un moteur central de 750 watts, développant un couple monstrueux de 140 Nm, il promet des accélérations foudroyantes. Une batterie généreuse de 960 Wh lui assure également une autonomie allant jusqu'à 130 km, de quoi combler les plus aventureux des cyclistes urbains.

L'aspect le plus singulier de ce Topsecret réside toutefois dans ses roues dépourvues de rayons et de moyeux. Un choix audacieux qui, couplé à des pneus censés résister aux balles, confère à ce vélo une allure résolument futuriste.

Une version « raisonnable » en perspective

Consciente que son bolide électrique pourrait effrayer les autorités avec ses performances débridées, la marque envisagerait également de proposer une version « raisonnable », bridée à 25 km/h pour respecter la réglementation en vigueur. Une sage décision qui devrait permettre à ce vélo d'exception de conquérir un public plus large, sans pour autant renier son tempérament de feu.

Si les caractéristiques de cette monture hors-norme laissent augurer d'un tarif sur mesure, Topsecret reste muet sur le prix et la date de commercialisation de son vélo électrique. Une chose est sûre, les aventuriers urbains en quête d'adrénaline et d'exclusivité risquent fort de craquer pour ce bijou de technologie à deux roues. En attendant d'en savoir plus, le mystère reste entier.