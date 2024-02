Avec ces énormes roues, cette trottinette électrique se plie d’une façon incroyable

Vous n’en croirez pas vos yeux lorsque vous verrez cette trottinette électrique avec son incroyable pliage et ses énormes roues ! Découvrez comment cette innovation va révolutionner votre mobilité urbaine.

Une nouvelle révolution est en marche dans le monde de la mobilité électrique. Imaginez une trottinette électrique avec des roues énormes qui se plient de manière insoupçonnée. Voici Swan, la dernière création de Shif Mobility, qui ouvre les portes de l’avenir. Il promet de conquérir l’Europe avec son ingéniosité et son style incomparables.

Cette trottinette électrique impressionne par ses roues énormes

Fabriquée en Lettonie, la trottinette électrique Swan se démarque par ses roues imposantes de 16 pouces, une caractéristique qui attire instantanément les regards. Conçues pour offrir une alternative audacieuse aux modèles conventionnels, ces roues promettent une stabilité accrue et un confort maximal grâce à leurs pneus ballon anti-crevaisons.

De plus, équipées de freins hydrauliques à disques de 140 mm, elles garantissent un contrôle optimal dans toutes les situations.

Mais ce n’est pas tout, ces roues ne se contentent pas seulement d’impressionner visuellement, elles offrent également des performances exceptionnelles sur tous les types de surfaces. Selon l’entreprise lettone, les utilisateurs peuvent ainsi dire à Dieu aux tracas liés aux bosses, aux pavés ou au gravier – avec Swan, chaque trajet devient une promenade tranquille, peu importe où vous allez.

Pliage vertical

Sa conception robuste se complète d’un large guidon, de poignées de frein ergonomiques et d’une potence pivotante réglable en hauteur. Mais malgré sa taille imposante, la Swan reste incroyablement pratique, et ce, grâce à son système de pliage innovant.

En effet, son guidon se plie aisément pour réduire ses dimensions. De plus, sa capacité de rangement à la verticale, combinée à ses roulettes intégrées, le rend facile à transporter, presque comme une simple valise. Et ne vous méprenez pas sur sa légèreté apparente – avec ses 14 kg seulement, Swan est à la fois robuste et solide, prête à affronter tous les défis urbains.

Un caractère peu sportif pour une trottinette électrique aux énormes roues

Bien que Swan soit plus axée sur le confort et la praticité que sur les performances sportives, elle n’en reste pas moins un compagnon de voyage fiable au quotidien. Son moteur de 250 watts intégré à la roue arrière, bien que modeste, offre une conduite fluide et agréable pour vos trajets urbains. Et avec sa batterie de 10 Ah, elle peut parcourir jusqu’à 35 km sur une seule charge, une autonomie qui peut être prolongée en ajoutant un second accumulateur pour les trajets plus longs.

En termes de prix, le Swan peut sembler un investissement important, avec un prix de base de 2 149 euros. Mais son design élégant et ses caractéristiques innovantes en font un choix attrayant pour ceux qui recherchent ce qui se fait de mieux en matière de mobilité électrique.

