Vous pouvez désormais nager avec cette smartwatch au poignet!

HONOR s’apprête à lancer sa dernière smartwatch dénommée CHOICE ! Elle est dotée de fonctionnalités innovantes. Mais ce qui est surtout remarquable, c’est son étanchéité pour une montre connectée d’entrée de gamme.

Elle peut alors facilement devenir votre prochain compagnon. Tout simplement parce qu’elle est idéale pour les activités aquatiques telles que la natation, le surf, etc.

L’HONOR CHOICE, une smartwatch qui peut parfaitement être intégrée à votre mode de vie

Avec une application HONOR Health intégrée, conçue pour surveiller le mode de vie actif, la CHOICE est un petit bijou technologique sorti récemment par la marque chinoise sous la forme d’une smartwatch. Avec le lancement de cette nouveauté, la société a élargi le segment des dispositifs d’intelligence artificielle des objets (AIoT). Ce modèle est doté de plusieurs caractéristiques dont voici le descriptif.

Un écran lumineux

La smartwatch HONOR CHOICE est d’abord dotée d’une technologie d’affichage de pointe. L’utilisateur peut voir ses données très clairement, car la résolution de l’écran est de 410×502 pixels. Et celui-ci est plutôt grand, car il fait 1,95 pouce. Ce qui fait que cet appareil combine un ratio écran/corps de 75 %. Son taux de rafraîchissement dynamique est de 60 Hz. Par conséquent, cette montre connectée offre une expérience visuelle attrayante.

Vous disposez de 8 images de cadrans de montre préinstallés et 21 peuvent passer en mode dynamique « Always-on display ». Celui-ci est très pratique quand si vous avez besoin de voir l’heure ou de répondre à un appel entrant en levant le poignet.

Durabilité à l’épreuve de la natation avec 5ATM

Ensuite, la nouvelle smartwatch HONOR CHOICE a été conçue avec un niveau d’étanchéité de 5 ATM. Cela la rend adapter à la pratique de la natation et du surf. C’est exceptionnel pour une montre connectée de ce genre. Elle reste d’ailleurs performante dans des conditions météorologiques défavorables. Et elle constitue un partenaire de fitness fiable, prêt à vous accompagner à tout moment.

GNSS multi-système intégré tout-en-un

Sinon, bénéficiez d’un positionnement rapide et précis grâce à cette montre connectée. Ses capacités globales de navigation et de suivi sont améliorées. Et cela, c’est grâce à la technologie avancée intégrée de la puce de positionnement par satellite GNSS.

Prenant en charge les cinq principaux systèmes mondiaux de positionnement par satellite – GPS+ GLONASS + GALILEO + BDS+QZSS, la smartwatch HONOR CHOICE garantit un suivi précis de l’emplacement, laissant une trace détaillée de chacun de vos pas.

HONOR Health, votre appli santé

Pour suivre, il est de rigueur qu’une smartwatch surveille assidûment vos paramètres de santé. Et l’HONOR CHOICE mesure justement en un clic la fréquence cardiaque, la SpO2 et le niveau de stress, en 60 secondes. L’algorithme de l’application a été mis à jour. Les capteurs de l’appareil sont plus performants. Ce qui fait que la surveillance de ces données peut être continue.

Une bonne autonomie

Enfin, dotée d’une batterie d’une capacité de 300 mAh, la montre offre une autonomie impressionnante de 12 jours avec une seule charge. Et il est décrit que durant ce laps de temps, l’appli de surveillance du sommeil peut fonctionner pendant 7 heures chaque nuit. Il faut bien entendu tester cela pour savoir réellement de quoi il retourne. Mais cela dénote que la smartwatch a de nombreux atouts.