Test de la Garmin Fenix 8 : est-ce c’est la vrai Apple Watch killer ?

Quand une nouvelle montre connectée de chez Garmin sort, de nombreux testeurs n’hésitent pas à tester ces produits et sont souvent satisfaits. Et là, la dernière Garmin Fenix 8 vient d’être dévoilée et commercialisée en Europe et son test s’annonce prometteur.

Cette smartwatch au design d’aventurier est dotée de plus de fonctionnalités. Mais ce qui fait la célébrité de Garmin en termes d’endurance se reflète dans ce modèle. Voici ce qu’il en est.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 51 x 51 x 15,4 mm

51 x 51 x 15,4 mm Ecran : 35,56 mm (1,4 pouce) de diamètre et 280 × 280 pixels

35,56 mm (1,4 pouce) de diamètre et 280 × 280 pixels Poids : 95 g (boîtier uniquement : 67 g)

95 g (boîtier uniquement : 67 g) Etanchéité : 4 ATM

4 ATM Autonomie : 29 jours usage normal et 48 jours avec charge solaire

Présentation de la Garmin Fenix 8

Parmi les montres connectées de chez Garmin, la gamme Fenix est véritablement spéciale. Ces smartwatch sont faites pour les personnes pratiquant des sports extrêmes. Mais elles conviennent également aux personnes recherchant un appareil super durable à la pointe de la technologie.

Selon les dires de nombreux testeurs, ce modèle est la réunion de la Garmin Fenix 7 Pro et la Garmin Epix Pro. Cela donne donc une Garmin Fenix avec un écran AMOLED. Mais ce n’est pas la seule nouveauté que cette smartwatch propose.

Le nouveau haut-parleur signifie que vous pouvez prendre des appels sur la montre. La Fenix 8 est disponible en version solar. Elle est équipée d’une lampe de poche intégrée, très utile pendant et en dehors des activités nocturnes. Et elle a bien d’autres fonctionnalités.

Design

Lorsque nous avons reçu notre Garmin Fenix 8 pour ce test, il s’avère que le design de la montre est assez subtile. Comme toutes les montres connectées de cette gamme, elle est assez massive.

Sur la droite de la montre connectée, nous voyons le protecteur de capteur sous le bouton de démarrage. Le clic est fiable et satisfaisant. Il y a un petit bourdonnement haptique pour nous rassurer qu’on a appuyé sur le bouton. Ensuite, comme la montre connectée est dotée de boutons nous avons été agréablement surpris de savoir qu’ils sont résistants à la plongée.

Ce modèle est disponible en deux options. Il y a le modèle rechargeable AMOLED et celui qui est équipé d’une recharge solaire. Cette dernière a un affichage à mémoire de pixels.

Son écran est donc moins lumineux que l’AMOLED, mais la durée de vie de la batterie est excellente. Nous avons testé la Fenix 8 AMOLED de 51 mm. Elle est assez grande et lourde même avec le modèle en titane. Mais même avec nos poignets fins, on s’habitue à la taille de la montre.

Ce qui est agréable sur ce modèle, c’est le fait que même le modèle le plus grand offre une autonomie incroyable pour une montre AMOLED. Mais la montre petit modèle est plus légère. Notre montre a été livrée avec un bracelet en silicone.

Fonctionnalités

En termes d’options avancées, la Fenix 8 dispose de plusieurs nouveaux cadrans et vous pouvez personnaliser les couleurs et les données affichées. Garmin offre également un plus grand choix de couleurs avec la nouvelle montre. Nous n’avons pas encore changé le bracelet d’origine. Mais ce n’est qu’une question de temps. Sinon, nous avons ajouté d’autres cadrans de montre à l’aide du magasin d’applications Connect IQ.

Une montre pourvue d’un super système de guidage

Lors de notre test de la Garmin Fenix 8, nous nous sommes également intéressés à ses options de guidage. Elle a un système de guidage/prédiction du rythme de course et des séances d’entraînement musculaire. C’est très utile si vous êtes un sportif aguerri. Les applications tierces comme Strava ou Stryd vous seront très utiles.

Puis, la montre connectée dispose d’une cartographie hors ligne intégrée avec un GPS multibande haut de gamme. Bien que Coros, Polar et Suunto aient tous lancé des montres avec des cartes en couleur et que les fonctions de navigation d’Apple continuent de s’améliorer, Garmin reste le leader dans ce domaine.

La Fenix 8 possède des cartes routables qui créent des itinéraires à la volée. Elle a aussi des fonctions d’aller-retour et de retour au point de départ qui nous ont guidé jusqu’à la maison même si on s’est perdu en cours de route.Nous avons aussi droit à des options lifestyle comme le stockage intégré de la musique et la musique Spotify hors ligne.

Spécificités

Par la suite, si vous vous demandez quelles sont les autres nouveautés que nous avons découvert en testant la Garmin Fenix 8, vous allez être surpris. Vous pouvez activer le nouveau micro à l’aide des menus de la montre.

Il est aussi possible de le configurer comme un raccourci. Il est ensuite possible d’utiliser des commandes telles que régler une minuterie et la Fenix 8 les traitera. Cela prend un peu plus de temps qu’avec des montres connectées comme l’Apple Watch Ultra 2. Mais c’est une mise à jour utile.

Fonctions Fitness et Santé

Puis, comme nous sommes de grands fans de course à pied, nous avons couru tous les jours avec la Garmin Fenix 8. Ensuite, on a fait du vélo en salle plusieurs fois par semaine, et on a fait quelques séances de musculation et de yoga.

Pendant et après nos entraînements, la Ganix Fenix 8 nous a été d’une grande utilité pour enregistrer nos données. Elle est aussi efficace qu’une Epix Pro ou la Fenix 7 Pro.

Il existe des modes sportifs pour pratiquement tout. On a même eu droit à un mode dédié à la course sur piste et un mode triathlon. Ce dernier comprend une fonction de transition automatique lorsque vous changez de sport.

Nous avons pu personnaliser tous ces modes sportifs pour afficher les statistiques que nous souhaitions. C’est génial de pouvoir bénéficier d’un d’entraînement structuré et des plans d’entraînement complets sur son poignet.

L’analyse d’entraînement de la Fenix 8 va au-delà des estimations habituelles de VO2 max et de temps de course. Vous obtenez des statistiques telles que votre score en côte et votre score d’endurance. La montre relève également comment vous répartissez votre charge d’entraînement.

Autonomie de la Garmin Fenix 8

Ensuite, vous n’avez rien à craindre en ce qui concerne l’autonomie de cette toute nouvelle Garmin outdoor. Selon la description du produit, il est dit qu’elle peut durer plus d’une vingtaine de jours en usage normal. Et si vous possédez le modèle pourvu d’une charge solaire vous avez droit à plus de 40 jours de batterie.

Et en test réel, il est vrai que cette nouvelle montre connectée est très endurante. Elle surpasse l’Apple Watch Ultra et la Samsung Galaxy Ultra de loin. Ces montres peuvent vous lâcher en cours d’utilisation, mais pas la Garmin Fenix 8.

Cette montre a été un super compagnon lors de notre sortie du weekend. Nous sommes allés camper deux jours dans une réserve naturelle non loin de notre domicile. Et vous savez quoi, nous n’avons pas du tout eu à recharger la smartwatch. Pas même une seule fois lors de notre escapade.

Au final, nous sommes convaincus que la dernière Garmin Fenix 8 est une vraie Apple Watch killer. Malgré le fait qu'elle coûte chère, elle a plus d'options et elle est plus endurante. Si vous n'avez pas encore investi dans l'achat d'une smartwatch outdoor et que vous voulez de la qualité, ce modèle est tout à fait recommandable. Mais si vous avez déjà une Apple Watch Ultra ou un modèle similaire, ce n'est pas la peine de vous lancer dans l'achat de cette smartwatch. On aime Très longue autonomie

Très solide et durable On aime moins Prix élevé

Très solide et durable On aime moins Prix élevé

Design massif

