La CMF Watch Pro 2 donne un côté ludique aux montres connectées économiques

CMF by Nothing a une stratégie et une identité produit bien définies. Cela permet à la marque d’attirer l’attention du grand public. Et cette fois-ci, c’est la CMF Watch Pro 2 qui se démarque en termes de design pour une montre connectée économique.

Le CMF Phone 1 nous a montré l’aspect ludique d’un téléphone modulaire avec des panneaux personnalisables et un tournevis fourni. Il est donc intéressant de voir ce que cela donne sur une montre.

Une montre connectée économique qui ne manque pas d’allure

La CMF Watch Pro 2 est une montre connectée économique de qualité et Nothing s’en est assuré. La finition est faite d’un alliage d’aluminium autour du cadran circulaire. Elle contribue largement à dissiper les inquiétudes quant à la solidité de la smartwatch. Et comme si cela ne suffisait pas, la touche modulaire de CMF est évidente avec la Watch Pro 2. Les lunettes peuvent être retirées et remplacées par une autre couleur.

Vous pouvez également changer les bracelets. Ce qui permet d’obtenir un nouveau look à chaque fois que vous en avez besoin. Et la montre est classée IP68 et pèse moins de 50 grammes. Elle est donc facile à porter, même pendant le sommeil. La Watch Pro 2 fait donc un excellent travail pour un objet portable à petit budget.

Un écran assez original

Ensuite, la Watch Pro 2 ne fait pas de compromis sur l’affichage. Cette montre connectée économique est dotée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce. La taille de l’écran permet de lire clairement les messages et de transmettre d’autres informations du téléphone au poignet.

L’écran est doté d’une fonction d’auto-luminosité. C’est extrêmement utile lorsque la luminosité d’un environnement change souvent. Et la luminosité maximale est de 620 nits. Cela signifie qu’elle fonctionne bein en extérieur. D’autant qu’elle offre une bonne visibilité quand le soleil brille fort.

Sinon, en matière de personnalisation elle possède plus de 100 thèmes de montre. Vous pouvez donc en changer tous les jours si vous le voulez.

Un système d’exploitation fonctionnel

Pour suivre, la dernière montre connectée économique de Nothing a un système d’exploitation assez léger. Cela lui permet d’être efficace sans nuire aux outils tels que le GPS, le suivi du sommeil et d’autres modes de remise en forme.

Ces fonctionnalités marchent via l’application CMF Watch. Et celle-ci fonctionne à la fois en étant liées à des appareils iOS et Android avec la version 13 et 8.0 ou plus, respectivement. L’application contient plusieurs détails. Elle vous donne des données granulaires pour le sommeil, les pas, et d’autres informations de santé.

A part cela, la batterie de 305 mAh de la Watch Pro 2 ne semble pas énorme. Mais l’efficacité du système d’exploitation lui permet de tenir plus d’une semaine sans problème.

Quelques défauts au passage

Enfin, la Watch Pro 2 de Nothing est une bonne montre connectée à petit prix. Mais la rondelle de chargement n’est pas le meilleur moyen de recharger la montre. Il serait préférable que la prochaine version propose un moyen plus pratique et plus efficace de le faire.

Ensuite, l’écran vous donne des alertes pour toutes les applications dont vous avez besoin quotidiennement, mais vous ne pouvez que les voir. La montre ne permet pas d’y répondre sans sortir le téléphone. Et le système d’exploitation est fluide, mais le nombre de pas peut parfois être erroné.

