Nothing sort un nouveau smartphone avec son propre OS

L'attente est terminée. Nothing, la marque qui a déjà fait sensation avec son premier smartphone, le Phone (2), lance maintenant son tout dernier produit, le Phone (2a).

Conçu pour répondre aux besoins essentiels des utilisateurs tout en intégrant toute l'expertise et l'innovation de la marque, le Phone (2a) promet une expérience quotidienne optimale sur smartphone.

Présentation du Phone (2a)

Performance exceptionnelle

Au cœur du Phone (2a) se trouve le processeur Dimensity 7200 Pro de MediaTek, une collaboration exclusive offrant des performances inégalées avec une efficacité énergétique optimale. Avec une mémoire vive de 20 Go et une fréquence allant jusqu'à 2,8 GHz, le téléphone garantit une exécution fluide et réactive de toutes les tâches, même les plus exigeantes.

Cette puissance est non seulement supérieure de 13 % à celle du Phone (1), mais elle est également plus efficace de 16 %.

Batterie durable et chargement rapide

Ce bijou est équipé d'une batterie de 5 000 mAh, la plus grande jamais vue sur un smartphone Nothing. Il offre jusqu'à deux jours d'utilisation avec une seule charge. En outre, la batterie conserve plus de 90 % de sa capacité maximale après 1 000 cycles de charge, soit plus de trois ans d'utilisation quotidienne.

La charge rapide de 45 W permet de récupérer 50 % de la batterie en seulement 20 minutes. Cela offre une solution de charge optimale sans compromettre la longévité de la batterie.

Photographie de qualité professionnelle

L'un des points forts du Phone (2a) est son double appareil photo arrière de 50 mégapixels, alimenté par le moteur TrueLens de Nothing. Ce moteur utilise une série d'algorithmes avancés pour garantir des photos d'une qualité exceptionnelle, avec une précision et une netteté remarquables.

Pour les amateurs de selfies, l'appareil photo frontal de 32 mégapixels offre des résultats détaillés et lumineux à chaque prise de vue.

Affichage immersif

L'écran AMOLED flexible de 6,7 pouces du Nothing Phone (2a) offre une expérience visuelle sans compromis, avec une reproduction des couleurs précise et des angles de vision étendus. Avec une luminosité maximale de 1 300 nits, l'écran reste parfaitement lisible même en plein soleil. De plus, le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit des interactions fluides et réactives, adaptées à tout type de contenu.

Design révolutionnaire

Ce nouveau smartphone incarne l'esthétique distinctive de Nothing avec son design révolutionnaire. Sa coque unibody à 90° et sa disposition unique des appareils photo créent une silhouette élégante et futuriste. De plus, la nouvelle interface Glyph à l'arrière du téléphone offre une interaction intuitive avec des motifs lumineux et sonores. Cela ajoute une touche de modernité à l'expérience utilisateur.

Système d'exploitation Nothing

Le Phone (2a) est livré avec le dernier système d'exploitation Nothing OS 2.5, basé sur Android 14. Avec trois ans de mises à jour logicielles et quatre ans de mises à jour de sécurité, les utilisateurs bénéficient d'une expérience logicielle optimale et sécurisée.

Disponibilité et prix

Le smartphone est disponible en trois modèles :

8 Go de RAM / 128 Go de stockage (329 euros)

8 Go de RAM / 256 Go de stockage (25 999 roupies) – disponible en Inde uniquement

12 Go de RAM / 256 Go de stockage (379 euros)

Les précommandes débutent le 5 mars dans 13 villes à travers le monde, avec des avantages exclusifs pour les premiers acheteurs. Pour le reste du monde, les précommandes seront disponibles à partir du 12 mars sur nothing.tech.

Partenariat avec Perplexity

En partenariat avec Perplexity, les utilisateurs éligibles recevront un an d'accès à Perplexity Pro en achetant le Phone (2a) entre le 5 et le 19 mars. Perplexity Pro est un moteur de réponse alimenté par l'IA qui offre des réponses précises et centrées sur l'utilisateur à une époque où le temps est précieux.

Durabilité et engagement environnemental

Résolument engagé envers la durabilité, Nothing a développé des processus de fabrication et des matériaux recyclés pour réduire l'empreinte environnementale du nouveau smartphone. Avec une empreinte carbone réduite de 12,5 % par rapport à son prédécesseur, le Phone (2a) est un choix conscient pour les utilisateurs soucieux de l'environnement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.