Test exclusif : La CMF Watch Pro 2 de Nothing va vous étonner comme jamais !

La CMF Watch Pro faisait partie du premier lot de produits lancés par la sous-marque économique de Nothing. Et maintenant que le modèle Pro 2 est sorti, il nous a paru intéressant, c'est pourquoi nous avons décidé de tester cette nouvelle CMF Nothing Watch. Cette montre connectée semble receler de nombreux atouts.

Aujourd'hui, si CMF a lancé son premier téléphone et l'associe à une nouvelle montre et à de nouveaux écouteurs, il y a de quoi être intrigué. La CMF Watch Pro 2 est ronde plutôt que rectangulaire comme son prédécesseur. Mais voici ce qu'il en est.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 25.5 x 4.5 x 1.36 cm (Gris foncé + Gris cendré) et 25.5 x 4.5 x 1.39 cm (Bleu + Orange) Bracelet: 22 mm

25.5 x 4.5 x 1.36 cm (Gris foncé + Gris cendré) et 25.5 x 4.5 x 1.39 cm (Bleu + Orange) Bracelet: 22 mm Ecran : 100+ avec des options personnalisables, y compris des vidéos dynamiques et des cadrans de montre interactifs

100+ avec des options personnalisables, y compris des vidéos dynamiques et des cadrans de montre interactifs Poids : 48,1 g (Gris foncé + Gris cendré) et 44,4 g (Bleu + Orange)

48,1 g (Gris foncé + Gris cendré) et 44,4 g (Bleu + Orange) Etanchéité : IP68

IP68 Autonomie : environ 11 jours en usage normal et 9 jours en usage intensif

Présentation de la CMF Nothing Watch Pro 2

Lorsque nous avons reçu la version gris foncé de la CMF Watch Pro 2 pour notre test, sa finition générale était belle. Dès la sortie de la boîte, en plus de l'appareil lui-même, vous recevez un bracelet en silicone gris foncé, un chargeur à broche et la notice. Le bracelet par défaut est en silicone liquide et de très bonne qualité. Il n'a posé aucun problème lors du port prolongé de la montre.

Comme son prédécesseur, le boîtier de la Watch Pro 2 est en alliage d'aluminium. Il a donc un assez bel aspect pour une montre qualifiée de bon marché.

En termes d'épaisseur, la forme circulaire nous a semblé idéale puisqu'elle répartit bien le poids de la montre. On peut donc considérer que cette smartwatch répond aux besoins des personnes ayant de petits poignets, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur. Par contre, elle n'est disponible qu'en une seule taille (environ 33,5 mm).

La montre connectée conserve également l'indice de protection IP68 de son prédécesseur, ce qui renforce la durabilité de l'ensemble. Le design général de la smartwatch est assez minimaliste et j'en suis ravi. Même la grille du haut-parleur a été intelligemment déplacée vers le bas. Cela donne à la partie supérieure un aspect plus net.

Un écran plus lumineux que celui de son prédécesseur

L'écran de la CMF Nothing Watch Pro 2 est rond. Il est plus petit que l'écran rectangulaire de la Watch Pro (1,32″ contre 1,96″). Et en raison de sa forme, il peut contenir moins de contenu. Cependant, il contient plus de pixels (466 x 466 px) et est un peu plus net (353 ppi) que l'écran de la Watch Pro.

Il est également légèrement plus lumineux et dispose désormais d'un mode de luminosité automatique. L'équipe du CMF a préparé plus de 100 watch faces. C'est pour personnaliser davantage l'apparence de la montre.

Vous pouvez choisir quels widgets doivent être visibles sur l'écran d'accueil. Cela ajoute à la polyvalence, car cela permet un certain niveau de personnalisation et d'adaptation plus poussé de la smartwatch.

Fonctionnalités

La CMF Watch Pro de l'année dernière a été victime de quelques bugs logiciels. Heureusement, les choses ont été améliorées cette fois-ci. Lors de notre test de la version Pro 2 les mises à jour de la pré-version semblent avoir résolu les problèmes de synchronisation sur Android.

Sur la montre, le logiciel est à la fois intuitif et élégant. En la faisant fonctionner, les widgets offrent un moyen astucieux de se tenir au courant de l'essentiel. Et un bon ensemble de thèmes de montre originaux garantissent une bonne impression générale de l'appareil.

Tout cela est assez basique. Les fonctions intelligentes s'étendent aux mises à jour météorologiques et à la prise en charge de l'assistant intelligent. Et les fonctions avancées de la smartwatch telles que les paiements sans contact et une boutique d'applications complète sont toutes absentes.

Spécificités de la CMF Nothing Watch Pro 2

Si comme nous vous vous demandez quelles sont les nouveautés que recèle la CMF Nothing Watch Pro 2 que nous testons, la connectivité Bluetooth vous permet de prendre des appels. Par contre, il n'y a pas de connectivité GSM sur la montre elle-même. Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 contacts qui peuvent être composés à partir de la montre.

Sinon, la CMF Watch Pro 2 fonctionne avec les appareils iPhone et Android. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être enfermé dans un écosystème pour vous connecter et en profiter.

Des mises à jour logicielles importantes rehaussent également les capacités de la smartwatch. Les suggestions de temps de récupération, les estimations de la charge d'entraînement et les instructions d'échauffement sur l'appareil sont pratiques. Puis, le suivi du sommeil est également amélioré.

Ajoutez à cela, la CMF Nothing Watch Pro 2 dispose d'un tout nouveau design. Alors que CMF avait opté pour un boîtier carré pour la Watch Pro originale, la refonte complète inclut des lunettes interchangeables et une couronne digitale rotative.

Fonctions sport

Ensuite, il s'avère que la CMF Nothing Watch Pro 2 que nous avons testé prend 120 modes sportifs en charge selon le descriptif. Cet appareil est doté d'une technologie de reconnaissance automatique intelligente de 5 activités courantes. Nous avons pu faire de la course à pied en extérieur, en intérieur, de la marche et du vélo.

Nos données ont été enregistrées automatiquement. Il n'y a pas d'informations aussi détaillées que sur une montre professionnelle. Donc, les athlètes sérieux peuvent trouver ce modèle un peu basique, mais les amateurs de fitness occasionnels pourraient grandement apprécier cette smartwatch.

Vous pouvez approfondir les activités suivies sur la montre elle-même. Mais l'application pour téléphone est plus complète.

Un GPS tout juste fonctionnel

Par la suite, elle fonctionne avec les 5 principaux systèmes de localisation par satellite. La CMF Nothing Watch Pro 2 que nous testons peut vous aider à vous orienter. Toutefois, la montre n'est composée que d'un récepteur à bande unique.

Il n'est pas très rapide pour verrouiller une position et ne peut pas rivaliser avec les meilleures montres de sport en termes de précision. Mais pour des trajets simples et standards, la montre fait très bien son travail. Un écart de deux ou trois mètres est admissible compte tenu du prix.

Fonctions santé

Outre les fonctions standard telles que le suivi des pas et du sommeil, nous avons constaté lors de notre test de la CMF Watch Pro 2 qu'elle suit en permanence votre pouls. Puis, comme nous vous avez votre taux d'oxygène dans le sang et votre niveau de stress grâce à un capteur optique de fréquence cardiaque.

Elle fait très bien les choses et reste en phase avec les montres de sport plus chères pour les mesures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Question nouveauté, le suivi des menstruations est intéressant sur une montre connectée à ce prix. Habituellement, se sont les montres connectées avancées qui possèdent cette option. C'est donc une fonctionnalité pratique. Mais lors du processus d'installation initial, la montre demande votre sexe. C'est assez surprenant.

Autonomie

Malheureusement, la batterie à l'intérieur de la CMF Watch Pro 2 est aussi légèrement plus petite, elle a une capacité de 305 mAh (contre 340mAh), donc rien n'annonce jusqu'à 11 jours d'autonomie (2 jours de moins que la Watch Pro).

Avec un système d'exploitation à faible consommation d'énergie conçu dans un souci de simplicité, la CMF Watch Pro 2 est faite pour durer. Si la description du produit dit qu'elle dure 11 jours en usage normal et 9 jours en cas d'utilisation intensive, il en a été autrement lors de notre test. Mais le résultat est tout de même satisfaisant.

Une charge normale

Nous avons utilisé la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, environ 30 minutes d'exercice physique par jour. La montre était en mode d'affichage permanent, et il s'avère qu'elle est restée fonctionnelle pendant 7 jours.

C'est 4 jours de plus que la meilleure Apple Watch ou Samsung Galaxy Watch. Puis, lorsque nous sommes tombés à court de batterie, sa charge complète prend un peu moins de 2 heures à l'aide du câble propriétaire. Les broches de celui-ci se fixent magnétiquement à l'arrière de la montre.

Sinon, à ce qu'il paraît, cette smartwatch possède un mode d'économie d'énergie qui permet apparemment d'étendre son autonomie à 45 jours sur une seule charge. Il prive la montre de toutes ses fonctions intelligentes. Mais si vous êtes à court d'énergie en mode normal mais que vous avez seulement besoin de la montre pour y regarder l'heure, vous pouvez recourir à cela.

CMF Nothing Watch Pro 2 Une excellente smartwatch à petit prix Voir l'offre Verdict Nothing aurait pu se contenter de rafraîchir sa première smartwatch en y ajoutant quelques petits plus, mais la CMF Watch Pro 2 est une ré imagination bien plus complète. Elle n'a plus l'air d'une Apple Watch. Et c'est très bien comme ça. De plus, les lunettes interchangeables permettent de changer de look à tout moment, ce qui est plutôt amusant. Sinon, vu ses capacités, elle ne peut pas rivaliser avec les meilleures montres connectées de fitness en termes de fonctionnalités. Mais justement, elle n'essaie pas de le faire, car on ne peut pas l'emmener nager par exemple. Cette montre à 69 € se contente de l'essentiel, tout en offrant une autonomie d'une semaine. D'autant plus qu'elle comporte tout de même assez de fonctions de fitness pour satisfaire la plupart des sportifs. Mais si vous avez besoin de plus que cela, préparez-vous à dépenser beaucoup plus d'argent. On aime Prix attractif

Compatible avec Android & iOS On aime moins Pas de paiement sans contact

Non waterproof

