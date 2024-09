Attendez avant d’acheter : L’Apple Watch SE 3 ne sera pas disponible avant l’année prochaine !

Le Glowtime d’Apple a été un succès dans sa généralité. Apple a dévoilé la nouvelle Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 2 noir satiné. Mais un grand absent s’est fait remarquer. Il s’agit du lancement de l’Apple Watch SE 3.

Normalement une nouvelle version de cette montre connectée à bas prix devrait également être exposée. La rumeur disait même en avance qu’elle serait dotée d’une coque en plastique. Mais voici ce qu’il en est réellement.

L’Apple Watch arrive dans le courant de l’année prochaine

Mark Gurman affirme que le travail sur la montre connectée d’entrée de gamme d’Apple « continue d’avancer ». Des sources ont indiqué au journaliste de Bloomberg que le lancement de l’Apple Watch SE 3 pourrait arriver dans le courant de l’année prochaine.

Mais Gurman ne donne pas beaucoup plus de détails à ce sujet. Il se contente d’indiquer qu’Apple rencontre des problèmes de coût et de qualité en raison d’un éventuel passage au plastique. Tous ceux qui espèrent acquérir une nouvelle Apple Watch SE devront donc s’armer de patience.

La première Apple Watch SE est sortie en 2020, et une version mise à jour est arrivée en 2022. L’année 2024 semblait être le moment idéal pour qu’Apple sorte le modèle de troisième génération, mais apparemment, ce n’est pas ce qui s’est passé lors du Glowtime.

Des mises à jour tardives qui repoussent la sortie du lancement de l’Apple Watch SE 3

M. Gurman note également que c’est le manque de mises à jour matérielles qui est sans doute à l’origine des problèmes avec la gamme Apple Watch SE. En effet, le géant américain pourrait envisager de passer à un cycle de mise à jour de deux ans.

Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi le lancement de l’Apple Watch Ultra 3, est si long. Il se pourrait bien que la fabrication de cette gamme de montre connectée ne soit pas encore à la hauteur.

Des problèmes au niveau de la production ?

Gurman a précédemment rapporté qu’Apple avait remplacé le châssis métallique par un châssis en plastique haut de gamme. Et il affirme maintenant que les équipes de fabrication ont des problèmes de coût et de qualité à cause de cela. C’est un peu illogique. Mais seul le temps et de plus amples informations nous renseigneront sur les causes et les conséquences des décisions d’Apple.

Il a également été dit qu’Apple avait envisagé d’imprimer ces coques en 3D au lieu d’utiliser les méthodes de moulage traditionnelles. D’autres rumeurs disent que les capacités de fabrication ne sont pas encore prêtes. Compte tenu de la lenteur de l’impression 3D, il ne faut pas s’attendre à ce que cela change de sitôt.

Quand sortira l’Apple Watch SE 3 ?

Au final, si vous souhaitez voir le lancement d’une Apple Watch SE, vous devrez payer pour une Apple Watch Series 10. Sa date de sortie officielle est prévue pour le 20 septembre. Vous pouvez également profiter des inévitables baisses de prix de l’Apple Watch Series 9 qui auront lieu après la sortie du nouveau modèle. Le public sera sans doute nombreux à l’approche du Black Friday 2024.

