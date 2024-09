Arrivée imminente de la SE 3 : Voici la dernière génération d’Apple Watch !

Le 9 septembre prochain Apple lancera très certainement une nouvelle gamme de montres connectées. Et si la majorité des yeux seront probablement rivés sur la nouvelle Apple Watch 10 et/ou l'Apple Watch Ultra 3, l'Apple Watch SE 3 sera sans doute de la partie.

Cet événement aura lieu à l'occasion de la présentation de ses produits d'automne « Glowtime ». Voici ce que nous pouvons dire sur cette nouvelle smartwatch en perspective.

La gamme SE a autant de valeur que les Apple Watch Series

Le premier modèle d'Apple Watch SE est sorti en 2020. Depuis lors, la marque sort des modèles tous les deux ans. Si au départ, le prix de cette smartwatch était élevé pour une montre d'entrée de gamme (279 $), Apple a rapidement rectifié le tir. Ils ont sorti la SE 2ème génération en 2022 mais à 249 $.

C'est une montre connectée assez impressionnante puisqu'une 3ème version de l'Apple Watch SE sera dotée d'un grand nombre de fonctionnalités. Il y a toujours le suivi de la condition physique et de sécurité. Mais cette version aura les mêmes avantages que sur l'Apple Watch 8. Sauf qu'une montre SE est moins chère.

D'autant plus que l'appareil possède un écran lumineux, grand et a plusieurs capteurs de santé. Si Apple parvient à sortir l'Apple Watch SE 3, tout en maintenant le prix de départ à 249 $ ou moins, son succès est certain.

L'Apple Watch SE 3 sera la meilleure pour les petits poignets

Pour suivre, aucun appareil ne s'adapte mieux aux poignets fins que l'actuelle Apple Watch SE en 40 mm. Elle est plus petite en hauteur et en largeur que l'Apple Watch 9 de 41 mm, et plus légère aussi.

C'est un atout puisque c'est agréable de ne pas être encombré tout en restant bien connecté. Pour les personnes ayant des poignets de taille relativement standard de 6,5 pouces, le plus petit modèle d'Apple Watch SE est donc la smartwatch qui convient.

Une montre connectée qui contre la Galaxy Watch FE

Enfin, la sortie d'une Apple Watch SE 3 peut faire de l'ombre à la dernière gamme de montres Galaxy de Samsung. Même si la Samsung Galaxy Watch Ultra semble bardée d'options, c'est une copie de l'Apple Watch Ultra. Cependant, ce modèle est destiné aux utilisateurs d'Android.

La Galaxy Watch FE n'offre pas grand-chose en dehors de son prix de départ de 199 $. Elle a des spécifications qui suggèrent qu'elle a été construite à partir de pièces supplémentaires. Samsung les aurait sortis de son placard. Mais cela signifie qu'Apple a l'occasion parfaite de surpasser Samsung en sortant un modèle Apple Watch SE 3 dont le prix est bon marché.

