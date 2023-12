L’Apple Watch 10 inclurait cette fonctionnalité très appréciée chez Garmin !

Actuellement, les Apple Watch sont dotées d’une fonction de lampe de poche qui rend l’écran de la montre complètement blanc. Cela permet aux utilisateurs de voir les choses dans l’obscurité. Toutefois, les futures Apple Watch 10 pourraient être équipées d’une lampe de poche externe comme sur les montres Garmin.

Selon un brevet accordé à Apple, la société travaille sur un dispositif pour montre connectée appelé « Modular Light Assembly For A Wearable Device ». Voici de quoi il retourne.

Un élément ajouté à l’Apple Watch 10 servant de lampe torche

A proprement parlé, le Modular Light Assembly For A Wearable Device est un élément à part de la smartwatch qu’il est possible d’ajouter à cet appareil. Plus précisément, il peut être connecté à l’extérieur du boîtier et du bracelet de l’Apple Watch 10 et servir de lampe torche.

Le schéma inclus dans le brevet donne une bonne idée de ce à quoi pourraient ressembler les futures Apple Watch avec cette nouvelle fonction. Il est en effet toujours utile d’avoir une lampe de poche à portée de main. Et le fait qu’elle soit placée en externe, attachée au bracelet de l’Apple Watch n’est pas une mauvaise idée.

Cette solution semble plus pratique. Chaque utilisateur pourra donc l’orienter comme une lampe torche vers l’endroit de son choix au lieu de tourner son poignet pour orienter l’écran de la montre, dont la portée et la luminosité sont moindres. C’est le même principe que chez Garmin.

Une lampe torche disposant de sa propre batterie

Cette solution semble donc de prime abord astucieuse. De plus, à ce qu’il paraît, cette lampe torche modulaire à placer sur l’Apple Watch 10 disposera de sa propre source d’énergie. Cela permettra de ne pas affecter la batterie de l’Apple Watch. Cette lampe pourrait également être dotée d’un bouton permettant de l’allumer ou de l’éteindre sans interagir avec la montre connectée. Pratique n’est-ce pas ?

Toutefois, le brevet indique aussi que la « lumière modulaire peut recevoir une communication de l’appareil portable ». Vous pourrez donc activer (allumer) ou désactiver (éteindre) comme bon vous semble via votre Apple Watch. C’est ce qui rend cet élément encore assez mystérieux.

Un outil bénéficiant d’un indice de protection IP

Enfin, ce qui manque à cette lampe torche à mettre sur l’Apple Watch 10 ce serait un bon niveau de résistance. Et il s’avère qu’elle pourrait également bénéficier d’un indice de protection IP. En effet, le brevet parle de cela. « Les assemblages de lampes modulaires décrits ici peuvent inclure des caractéristiques de résistance aux liquides ».

C’est-à-dire que les composants tels que les joints d’étanchéité ou des joints toriques seront sans doute hydrofuges. Ils empêcheraient ainsi la pénétration de liquides dans les composants sensibles.

Puis, même si le brevet révèle que la lampe modulaire peut être séparée du bracelet de la montre, « dans certains cas, le bracelet est cousu, collé ou fixé de manière permanente » à la lampe. Cela veut donc dire que la lampe de poche pourrait être vendue en tant qu’accessoire séparé pour l’Apple Watch. Apple pourrait alors lancer de nouveaux bracelets comportant cette lampe de poche externe.