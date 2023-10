Après des mois d’attente, cette Garmin avec lampe torche est en vente !

La smartwatch Garmin D2 Mach 1 Pro dotée d’une lampe torche est désormais disponible dans le monde entier. Cette montre connectée d’aviateur est dotée d’une lunette en titane et de plusieurs options intégrées.

Il est alors véritablement intéressant de découvrir ce modèle, dont la luminosité est réglable. C’est un bijou de technologie. Voici de quoi il retourne.

GARMIN D2™ Mach 1 Aviator Smartwatch avec bracelet en titane ventilé et silicone, titane et silicone Navigation directe : accédez d...

Mode d'urgence : activez votre...

Carte de mouvement : faites dé...

Accès au climat de l'aviation,... 1 406.49 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une Garmin très éclairante avec sa lampe torche

La smartwatch D2 Mach 1 Pro lancée par Garmin est une nouvelle montre connectée haut de gamme que les fans de la marque peuvent désormais se procurer. Bardée d’applications de géolocalisation, elle est véritablement conçue pour les aviateurs.

La smartwatch est dotée d’un écran AMOLED plus grand de 36 mm avec une résolution de 454 x 454 pixels. Puis, sa lunette en titane de 51 mm est très solide. Son bracelet en titane ventilé lui apporte un aspect encore plus élégant. L’appareil peut durer jusqu’à 25 jours dans le cadre d’une utilisation normale. Mais cette durée peut être écourtée si vous employez des applications énergivores.

Ensuite, le fait qu’elle soit dotée d’une lampe de poche LED intégrée est un petit plus très appréciable. L’utilisateur de cette Garmin peut faire varier la luminosité de la torche et choisir entre une lumière rouge ou blanche. Et parmi les autres fonctionnalités destinées aux pilotes, citons le mode « red shift« , qui filtre la lumière bleue pour protéger la vision nocturne.

La smartwatch idéale pour les aviateurs

Par la suite, comme tout bon pilote doit toujours être au fait de la météo aéronautique, cette donnée est consultable sur cet appareil. Sans compter le fait que des informations sur les aéroports peuvent y être stockées. Des cartes hors ligne peuvent vous permettre de vous orienter en cas de besoin.

Et un mode d’urgence affiche des informations telles que votre meilleure vitesse de vol plané et la distance approximative de vol plané. Tout comme le temps de vol plané et la direction de l’aéroport le plus proche sont indiqués. Ce qui peut s’avérer utile si vous rencontrez un problème avec le moteur.

Une montre connectée qui prend soin de vous

Puis, comme en altitude, il est bon de toujours être en forme, il est appréciable que la D2 Mach 1 Pro ait un capteur d’oxymétrie de pouls. Les fonctions de suivi de la santé incluent un capteur Pulse Ox qui permet de surveiller votre niveau d’oxygène. Ainsi, vous serez à même de voir si vous êtes en état de voler.

Un conseiller Jet Lag peut vous aider à minimiser les effets néfastes de votre dernier voyage. Ensuite, vous pouvez également effectuer un ECG grâce à la nouvelle application de Garmin si vous voulez connaître votre fréquence cardiaque.

Un outil très pratique au quotidien

Sinon, comme la Garmin D2 Mach 1 Pro est une smartwatch avancée, ses fonctionnalités standards sont nombreuses. Elle comporte des notifications intelligentes et pas mal d’applications musicales.

GARMIN D2™ Mach 1 Aviator Smartwatch avec bracelet en titane ventilé et silicone, titane et silicone Navigation directe : accédez d...

Mode d'urgence : activez votre...

Carte de mouvement : faites dé...

Accès au climat de l'aviation,... 1 406.49 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Si vous devez effectuer un paiement sans contact, votre application Garmin Pay peut vous aider. Et si vous aimez faire du sport, elle est pourvue de plus de 30 applications sportives. C’est véritablement un outil très polyvalent.