L’Amazfit Bip 5 Unity débarque : la meilleure montre connectée pas chère ?

Pourquoi de plus en plus d'utilisateurs ne jurent que pour l'Amazfit Bip 5 Unity depuis sa sortie ? Si vous êtes à la recherche de la meilleure montre connectée pas chère disponible sur le marché, voici un petit aperçu des portées et des limites de cette montre de chez Amazfit pour vous faire une idée !

Avec un design plus fin et plus léger, l'Amazfit Bip 5 Unity semble être la meilleure montre connectée d'entrée de gamme du moment ! Après avoir séduit les sportifs de tout niveau, elle fait actuellement sensation auprès des adeptes de smartwatch. Vous vous demandez pourquoi ? Voici quelques caractéristiques que vous devrez certainement connaître. Qui sait, si vous êtes à la recherche d'une montre connectée avec des fonctionnalités intéressantes, elle pourra vous séduire à votre tour !

L'Amazfit Bip 5 Unity, un design innovant au meilleur prix !

Le Bip 5 Unity, la nouvelle smartwatch d'Amazfit, offre un ensemble de fonctionnalités essentielles à un prix abordable de 82,88 euros. Inspirée de son prédécesseur, le Bip 5, cette montre présente un design plus fin et léger tout en conservant les fonctionnalités clés qui comptent le plus pour les utilisateurs.

Le cadre central en acier inoxydable lui confère une construction élégante et légère, avec un poids plume de 25 grammes (sans le bracelet). De plus, l'écran tactile de 1,91 pouce avec une résolution nette de 320 x 380 pixels offre une expérience visuelle impressionnante, recouvert d'un verre trempé 2,5D avec un revêtement anti-traces de doigts pour une facilité de nettoyage.

Une meilleure autonomie avec des fonctionnalités à couper le souffle

L'Amazfit Bip 5 Unity promet jusqu'à 26 jours d'autonomie en mode économiseur de batterie. Pour une utilisation en mode normal, son autonomie peut s'étendre jusqu'à 11 jours avec sa batterie de 300 mAh. En termes de fonctionnalités logicielles, cette montre propose :

plus de 120 modes sportifs

une détection automatique de l'entraînement pour six exercices cardio courants

un suivi continu de la fréquence cardiaque, du taux d'oxygène dans le sang et du niveau de stress.

En plus de ces fonctionnalités, elle intègre Amazon Alexa pour un accès rapide à des informations et des rappels sur votre smartphone. Il faut croire qu'elle reste la meilleure montre connectée personnalisable pour une expérience utilisateur des plus étendues !

L'Amazfit Bip 5 Unity, pas que des points positifs ?

Le Bip 5 Unity offre un ensemble de fonctionnalités convaincantes à un prix attractif. Cependant, elle présente quelques inconvénients par rapport à la Bip 5. Par exemple, vous devez utiliser le GPS de votre téléphone pour le suivi de la localisation. Cette montre connectée n'en possède pas.

Ensuite, le design de l'écran est plat et non incurvé, contrairement à son prédécesseur. Cependant, ces compromis permettent à Amazfit de proposer une montre connectée abordable avec des fonctionnalités essentielles. Du coup, elle est la meilleure alternative pour une smartwatch pas chère !

