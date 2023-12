Test de l’Amazfit Bip 5 une montre pas chère mais possédant un très fort potentiel

Si vous avez été tenté d’essayer une smartwatch mais que vous avez été rebuté par les prix élevés des produits Apple et Samsung, il existe des modèles récents dont les prix sont raisonnables. L’Amazfit Bip 5 en fait partie et nous avons fait passer un test à cette montre connectée.

La Bip 5 offre un rapport qualité-prix assez incroyable. Et, bien qu’elle ait quelques défauts, elle peut faire partie de votre liste de sélection de smartwatch, si vous lui donnez sa chance. Voici ce qu’il en est.

Caractéristiques techniques Poids : 26 g

Dimensions : 45.94 × 38.09 × 11.2 mm

Ecran : 1.91 pouce TFT, 320 x 380 pixels, 260 PPI

Capteurs : BioTracker PPG biometric, Acceleration

Étanchéité : IP68

Autonomie : 300mAh, jusqu’à 10 jours en mode normal

Présentation de l’Amazfit Bip 5

Amazfit a récemment lancé sa nouvelle smartwatch Amazfit Bip 5. Il s’agit d’un produit portable avancé doté d’une grande autonomie, d’un microphone intégré, de nouveaux indicateurs de santé. Et comme toutes les montres connectées, c’est un tracker de fitness pourvu d’une multitude de cadrans de montre, etc.

Bien qu’elle présente ces caractéristiques impressionnantes sur le papier, nous avons voulu nous assurer de ses réelles capacités en testant l’Amazfit Bip 5 nous-même. La question est de savoir si ces caractéristiques en valent la peine. Le fait qu’il s’agit d’une montre connectée abordable offrant une série de fonctionnalités diverses est assez vague.

Design

A première vue, l’Amazfit Bip 5 ressemble à une Apple amaigrie. Cette smartwatch a une forme rectangulaire distinctive avec un cadre assez épais et un seul bouton commodément situé au milieu sur le côté droit de l’écran. C’est pourquoi, regardant cette montre de plus près, elle n’a rien à voir avoir le produit d’Apple.

La plupart de ses capteurs de suivi de la santé sont discrètement dissimulés dans la partie inférieure, prêts à vous fournir des informations sur votre bien-être. Cependant, un aspect curieux est qu’elle partage un emplacement de chargement similaire avec d’autres montres Amazfit. Mais malgré la ressemblance, ils ne sont pas interchangeables.

Disponible en trois couleurs : noir, blanc et rose, nous avons obtenu le modèle muni d’un boîtier et d’un bracelet en silicone noir. Et nous pouvons déjà affirmer que la couleur de son bracelet tend vers le gris foncé.

L’interface utilisateur

Dotée d’un écran de 1,91 pouce, à l’instar du Huawei Watch GT 2e et de l’Amazfit Bip U Pro, elle est capable de fournir une qualité d’image suffisante. L’écran TFT possède une résolution de 320 x 380 pixels. Son panneau compte environ 260 PPI. Et ajoutez à cela, il est en verre trempé 2.5D. Ce qui fait que l’écran est bien protégé. Et nous avons obtenu une expérience visuelle à la fois durable et plaisante lors de notre essai.

Au cœur de son interface se trouve un seul bouton latéral. Il sert à la fois de lanceur d’applications et de bouton d’accueil. Au-delà de ce bouton, l’interaction avec le Bip 5 s’articule autour de gestes intuitifs. En faisant un glissement vers le bas, vous accédez à une série de boutons de réglage des paramètres essentiels.

Vers la droite et la gauche, vous naviguez dans les cartes et les écrans principaux. Ce qui vous permet d’accéder facilement aux fonctions les plus utilisées. En glissant vers le haut, vous avez accès aux notifications et interagissez avec elles. C’est une fonction pratique lorsque vous êtes en déplacement.

Fonction Appel Bluetooth

La smartwatch dispose d’une fonction d’appel Bluetooth intégrée. En effet, nous avons remarqué en début de test qu’elle est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur. Par conséquent, nous avons mis cette fonctionnalité en marche afin de savoir de quoi il retourne.

Nous avons pu joindre nos contacts car l’écran de la smartwatch est assez grand pour recevoir et passer des appels. Un journal des appels est d’ailleurs disponible. Et vous avez même un clavier de numérotation, en plus de l’option contacts que vous pouvez ajouter à partir de l’application.

Puis, il s’avère alors que l’expérience d’appel est bonne dans une salle intérieure calme. Mais une fois que vous sortez dehors, le microphone et le haut-parleur ne sont pas assez puissants pour transmettre la voix de votre interlocuteur. De sorte qu’il est difficilement audible.

Les fonctionnalités de l’Amazfit Bip 5

La montre peut être réglée pour détecter intelligemment 7 types d’exercices. Elle vous invite alors à activer le mode sport approprié dès que vous commencez à pratiquer l’un de ces sports. Il s’agit de la course à pied en extérieur, sur un tapis de course, de la marche, du vélo en extérieur, du rameur et du vélo elliptique. Lors de notre test de l’Amazfit Bip 5, cela nous a bien servi.

Le suivi de nos données sportives a été en temps réel. Et un rapport analytique sous forme de notifications sportives nous a été donné. Dans celui-ci nous avons vu les étapes, les conditions et des zones de fréquence cardiaque dans lesquelles nous avons pratiqué notre activité.

Pour les activités de plein air, nous avons obtenu des détails tels que : la distance, les calories brûlées, la fréquence cardiaque moyenne, la vitesse moyenne d’exécution de nos mouvements. A cela s’ajoute la cadence et la durée de l’exercice. Puis, la VO2 Max, la période de récupération sont aussi données.

Les applications de sport à mettre sur l’Amazfit Bip 5

Les informations de sport que l’Amazfit Bip 5 procure sont précises. Mais si vous voulez, il est possible de synchroniser vos données avec Strava, Komoot et Relive, ainsi qu’avec Runtastic et l’application Running d’Adidas.

La montre connectée peut parfaitement les prendre en charge. Vous pourrez alors effectuer plus de 120 modes d’entraînement, ainsi que des activités sportives plus libres comme la musculation, le yoga ou la natation en eau libre. Il ne faut en effet pas oublier que l’Amazfit Bip 5 est étanche à raison de 1,5 ATM. Donc, vous pouvez l’emmenez nager en surface. Mais il ne faut surtout pas plonger avec.

Fonctionnalités liées à la santé

Pour suivre, si vous êtes curieux de savoir comment l’Amazfit Bip 5 se débrouille en matière de suivi de la santé, sachez qu’elle ne lésine pas sur la précision. Elle dispose d’un cardiofréquencemètre, d’une mesure du taux d’oxygène dans le sang et même de la célèbre fonction de mesure One-Tap. Celle-ci était auparavant réservée aux appareils Amazfit haut de gamme.

La BIP 5 fonctionne sous ZepOS 2.1. Ce système fonctionne en tandem avec les capteurs et les algorithmes avancés de la smartwatch. Cela permet une surveillance de la santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’interface utilisateur est intuitive, conviviale et facile à manier. Sans compter le fait qu’elle ne présente aucun décalage.

L’utilisation de l’application compagnon Zepp peut être faite sur Android et iPhone. Elle affiche tous les détails importants dans l’onglet Accueil. Les séances d’entraînement sont dans l’onglet Santé et l’onglet Profil vous permet d’affiner les réglages.

Dans les réglages de l’Amazfit Bip 5, vous pouvez justement sélectionner un tas d’options. Il y a par exemple les rappels d’appels, de santé, le suivi du stress, le réglage des cadrans de montre et bien plus encore.

Une autonomie qui concurrence Apple et Samsung

En termes de durée de vie de la batterie, la marque Amazfit concurrence les géants de l’Industrie de la smartwatch comme Apple et Samsung. Alors que leurs montres connectées doivent souvent être rechargées au bout de 24 heures, la Bip 5 peut parfaitement fonctionner pendant plusieurs jours.

Test en usage intensif

Lors de notre test de l’Amazfit Bip 5, notre modèle a pu tenir 5 jours dans des conditions d’utilisation intensives. Ce qui n’est pas mauvais, car elle a pu faire le suivi de la fréquence cardiaque à plein temps, un suivi du sommeil activé et une heure d’appel Bluetooth.

En matière de fitness, nous l’avons sollicité lors de trois séances d’exercice assistées par GPS et d’autres activités qui épuisent la batterie. C’est donc incroyable qu’elle ait tenu le coup durant tout ce temps.

Autonomie en mode économie d’énergie

Dans un scénario d’utilisation plus typique, il est mentionné dans la description du produit que vous pouvez compter sur une autonomie d’environ 10 jours. Et ce chiffre grimpe à 26 jours si vous activez le mode économie de batterie. Mais, nous n’avons pas prolongé le test jusque-là.

Il y a donc beaucoup de variables qui peuvent affecter l’autonomie de la batterie lors d’usage prolongé. Sinon, en ce concerne la recharge, elle est facile. Il a fallu environ 50 minutes pour que la batterie soit complète à partir d’environ 5 % de batterie restante.

Verdict

Au bout du compte, l’Amazfit BIP 5 est donc une bonne mise à jour du BIP 3 de l’année dernière. L’ajout du GPS intégré fait la différence, et l’écran plus grand est plus facile à lire. Une plus grande autonomie est toujours utile. Mais le volume du haut-parleur est trop faible pour les appels. Qu’à cela ne tienne, le prix de la smartwatch reste abordable.

À son prix actuel, la montre est dotée de fonctionnalités de premier ordre et d’une qualité de fabrication irréprochable. Cependant, il y a de légers défauts comme la difficulté à attacher le bracelet, et plus encore la rendre moins attractive. Mais ces défauts sont rattrapés par ses autres qualités.

Si Amazfit avait proposé un écran AMOLED et une meilleure fonction d’appel Bluetooth, cette montre connectée aurait été le meilleur des choix sur le marché. Mais l’écran LCD est assez simple. Il fonctionne toutefois très bien et les traqueurs sont également précis.

Si vous n’avez pas besoin de GPS, Amazfit propose ses propres modèles POP3S et POP 3R dotés d’un écran AMOLED à un prix moins élevé. Si vous avez besoin d’un GPS, mais pas d’appels, il y a l’Amazfit GTS 2 à un prix légèrement plus élevé avec un écran AMOLED et 3 Go de stockage de musique.

Bonne interface utilisateur de la montre

Le tracker donne des résultats satisfaisants

Les utilisateurs d’iPhone ne peuvent pas répondre aux SMS

Pas d’option Always On

