Clap de fin pour les montres Fossil : pourquoi vous ne pourrez plus en acheter ?

C'est officiel, Fossil signe la fin de ses montres connectées ! Quel sera l'avenir des smartwatchs que la marque a vendu depuis 2016 ? Si vous en possédez, cet article vous éclairera certainement sur le sujet !

Après plusieurs mois de rumeurs, Fossil confirme qu'elle va se retirer du marché des smartwatches Wear OS. Cette décision apporte son lot de questionnements, notamment en ce qui concerne les montres connectées commercialisées par la marque depuis plusieurs années. Est-ce que les montres Fossil bénéficieront toujours de mises à jour ? La réponse est oui. La firme américaine a annoncé que malgré la fin de la vente et la production des montres Fossil, elle continuera de proposer des mises à jour pendant les « prochaines années ». De quoi soulager les propriétaires !

Fin des montres Fossil Wear OS : Pourquoi une telle décision ?

Si les montres Fossil Wear OS ne sont plus produites et commercialisées sur le marché c'est surtout pour une raison stratégique. L'émergence d'Apple a surtout contribué à cette décision. En effet, cette dernière s'est accaparé d'une grande partie du marché des smartwatches.

De ce fait, la marque américaine n'est plus le seul a officié sur le marché des montres connectées. D'autres concurrents venus de tous horizons ont également pris leur part du gâteau, notamment Google, OnePlus, Samsung, Garmin et bien d'autres encore.

Fossil a également été contraint de mettre fin à ses montres Wear OS à cause de Google et Samsung. En effet, ces derniers étaient les seuls à avoir l'exclusivité sur le nouveau système d'exploitation Wear OS 3. De ce fait, les montres connectées Fossil étaient réduites à une version antérieure de ce nouveau système d'exploitation. Une handicape de taille sur un marché des plus concurrentiels !

Est-ce qu'il est toujours possible de se procurer de ses montres Wear OS ?

Pour les amoureux du design sobre et épuré des montres Fossil, il faut croire qu'elles ne sont plus disponibles de manière officielle sur le marché. L'enseigne a déjà liquidé ses stocks en les proposant à seulement 79 dollars. Même si la marque ait déjà averti les acheteurs qu'elle va se retirer du marché, cette fin ne les a pas empêchés de se procurer d'une montre Fossil à petit prix !

Par contre, Fossil continuera de proposer des mises à jour pour ses montres connectées et ses montres hybrides éparpillées à travers le monde. Du coup, si vous en possédez, vous ne risquerez pas de vous retrouver avec une montre obsolète sous peu.

Bien que Fossil se retire complètement du marché, nous lui devons une fière chandelle d'avoir offert une autre option aux consommateurs. Les montres connectées Wear OS étaient une excellente alternative pour les personnes qui ne souhaitaient pas se convertir aux iPhones.

Elles nous ont permis de profiter des avantages offerts par les smartwatches même avec les téléphones sous Android. Nous espérons qu'une nouvelle aventure des plus passionnantes s'ouvrira pour la marque !

