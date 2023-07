Top des meilleures applications Wear OS pour montre connectées

Les montres connectées sous Wear OS ne se sont pas encore grandement connues en raison de leurs applications contrairement à l’Apple Watch. Mais des progrès sont en cours. Et c’est parce que Wear OS a beaucoup évolué au fil des années.

Des centaines de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations ont été apportées aux appareils tels que la Pixel Watch de Google et la Galaxy Watch 5 de Samsung. Cependant, le système d’exploitation ne peut pas tout faire. C’est pourquoi savoir quelles applications Wear OS télécharger est la clé pour tirer le meilleur parti de votre smartwatch.

Les applications les plus utiles au quotidien

Si vous êtes nouveau dans le monde de Wear OS et que vous vous demandez quelles applications télécharger sur votre smartwatch, voici les meilleures applications Wear OS à avoir.

Listonic

Cette application Wear OS vous permet de créer des listes de courses simples et conviviales que vous pouvez consulter sur votre smartwatch. Il est très facile d’ajouter des produits à votre liste d’achats, et l’application présente un design épuré avec des icônes étiquetées et la possibilité d’ajouter des articles à acheter.

L’un des points forts de cette application Wear OS est que vous pouvez également créer des groupes d’amis, de membres de la famille ou de collègues pour partager des listes de courses. L’application peut être téléchargée gratuitement et fonctionne sans bug.

Wear Audio Recorder

L’une des autres applications utiles sur Wear OS, c’est Audio Recorder. Comme son nom l’indique, elle permet d’enregistrer et de sauvegarder des enregistrements audio. Vous pouvez l’utiliser pour noter, par exemple, une conversation importante ou une simple idée que vous venez d’avoir sans devoir sortir votre smartphone de votre poche.

Il suffit simplement à demander l’autorisation des personnes impliquées dans la conversation avant de la mettre en marche. Elle est alors très pratique. Et la qualité audio est réglable.

Camera Remote, une application pour télécommander votre appareil photo

Lorsque vous devez prendre une photo de groupe et qu’il faut que tout le monde soit dessus y compris le photographe, l’application Camera Remote est très utile. Et cela, particulièrement si vous avez une montre connectée fonctionnant sous Wear OS. Elle permet de mieux cadrer vos photos si vous essayez de prendre un selfie ou d’enregistrer une vidéo à l’aide de l’appareil photo principal de votre téléphone et que vous ne pouvez pas voir l’écran.

Pour en profiter, il suffit de l’installer sur votre smartphone et votre smartwatch afin qu’elle fonctionne. Il existe une version gratuite et une version payante donnant accès à plus d’options.

Les applications Wear OS essentielles pour se remettre en forme

Afin de d’être au mieux de sa forme physique et mentale, les applications Wear OS suivantes peuvent vous être d’une grande utilité :

Calm

En tant que guide de méditation, l’application Calm aide l’utilisateur de la montre connectée Wear OS à se sentir bien et à rester concentré pendant sa journée. C’est l’application parfaite pour les personnes qui ont besoin d’un fil conducteur leur permettant de se détendre. Elle comporte des exercices de relaxation permettant de faire passer le stress ou l’anxiété.

Même les personnes souvent atteintes de dépression peuvent l’utiliser. Cette application peut aussi vous aider à mieux dormir en vous prodiguant des techniques de sommeil. Son téléchargement est gratuit.

Sleep Cycle

Le fait de se réveiller brusquement à cause d’une alarme très incommodante est un problème que Sleep Cycle peut résoudre. C’est pourquoi, c’est l’une des applications les plus populaires pour une montre connectée Wear OS. Elle comporte un grand nombre d’alarmes et d’options qui vous aideront à gérer votre routine de sommeil.

Une fois que l’application est installée sur votre smartphone et votre smartwatch, il faut établir votre profil. Puis, il est recommandé d’y noter vos heures de sommeil, de réveil et le type d’alarme que vous voulez afin qu’elle fonctionne sans que vous ayez à y toucher. Son téléchargement est gratuit. Mais il existe une version premium de cette application. Elle vous donne des indications supplémentaires sur la qualité de votre sommeil.

Lifesum

Afin de contrôler vos calories, Lifesum est une plateforme gratuite sur laquelle il est nécessaire d’être inscrit afin de pouvoir profiter des services de cet outil. Son rôle est d’aider l’utilisateur de la montre connectée à réguler sa prise de poids en l’aidant à maintenir un rythme diététique stable. Cela consiste, à proprement dit, à lui dire quoi manger et à quel moment de la journée. Ces recommandations peuvent alors permettre à une personne de mieux gérer ses repas.

Les meilleures applications Wear OS pour la pratique d’activités physiques

Les montres connectées sont habituellement des trackers de fitness dans lesquels des applications faites pour la pratique de différents sports existent déjà. Toutefois, il est conseillé que les applications se trouvent dedans.

Runkeeper

Pour les grands fans de sport, l’application Runkeeper est l’une des applications les plus téléchargées en ce moment. Et c’est surtout l’une des applications la mieux adaptée à au système Wear OS. Elle peut parfaitement traquer vos données lors d’une course, lorsque vous faites du cyclisme ou d’autres activités nécessitant un effort physique.

C’est une application que vous pouvez télécharger gratuitement au départ, mais vous devez par la suite être souscrit à la plateforme principale si vous voulez bénéficier de plus de fonctionnalités. Ce qui paraît un peu cher payé.

Strava

Sur Wear OS, l’application Strava fait aussi un tabac. Si vous voyez souvent des personnes poster des screenshots pris lors de leurs séances de footing sur Instagram, ces clichés viennent sans doute de Strava. Sa popularité est sans pareil. Il est possible d’utiliser l’application pour évaluer vos performances sportives. Cela, quel que soit le sport que vous pratiquez (marche, course, cyclisme, natation).

En plus des différentes options qu’elle offre, la plupart des utilisateurs emploient Strava, car c’est une applie conviviale. En plus d’enregistrer vos données personnelles, vous pouvez concourir contre d’autres utilisateurs afin d’être encore plus motivé et avoir de meilleurs résultats. Ce qui est aussi beaucoup plus fun plutôt que de se contenter de s’entraîner de manière basique.

WaterMinder

Pendant et après un effort physique, tout bon sportif est exhorté à s’hydrater. Mais de nombreuses personnes oublient souvent ce geste primordial dans une journée ou lors d’une séance d’entraînement. Ce qui fait qu’une application Wear OS comme WaterMinder existe. Elle consiste à rappeler au propriétaire de la smartwatch qu’il faut boire de l’eau à des moments précis de la journée.

Mais pour établir un programme, après avoir été installée, il est nécessaire de fournir votre nom, votre poids et votre sexe. Cela, afin que l’application calcule combien de litre d’eau il vous faut dans une journée. Sinon, elle peut facilement être configurée. Là, dans un programme prédéfini, l’utilisateur peut choisir à quels moments s’hydrater.

Les applications de Wear Os qui sont idéales pour se divertir

Ensuite, en ayant une montre connectée, il est appréciable de pouvoir écouter de la musique et voici les applications à installer impérativement pour cela.

Spotify

Parmi toutes les applications qui sont sur Google Play Store, Spotify est la plus connue. Et c’est aussi la plus téléchargée sur les montres connectées Wear OS. Il suffit d’utiliser la connexion internet de votre smartphone pour diffuser de la musique directement depuis votre smartwatch. Il est de même pour télécharger votre liste de lecture sur la montre pour laisser votre smartphone de côté. Et il est possible de synchroniser toutes les listes de lecture existantes sur la montre ou en créer une nouvelle. L’application fonctionne bien et constitue un excellent moyen d’écouter de la musique.

Shazam

Si vous êtes du genre à toujours rechercher ce que vous entendez comme musique, Shazam est une excellente application qui peut identifier des sons. Puis elle peut vous dire qui est l’artiste qui l’interprète. Pas besoin de prendre votre smartphone. Cette application Wear OS peut très bien faire une recherche seule à condition que votre montre soit connectée au WiFi. Par la suite, il suffit de télécharger la chanson de votre choix sur votre smartphone.

Les meilleures applications de localisation

Enfin, comme il est toujours utile de savoir comment s’orienter lorsque vous vous trouver dans un lieu inconnu, les applications Wear OS suivantes sont indispensables.

Google Maps

Se trouvant parmi les applications Wear OS Google Maps est probablement la meilleure application de navigation à installer dans une smartwatch. Elle est fiable, facile à manipuler et gratuite. Grâce à elle, vous ne vous perdrez pas dans un environnement qui vous est inconnu. Et la version pour smartphone affiche très bien les itinéraires et les informations sur les commerces locaux si vous désirez faire des emplettes ou trouver une adresse.

Outdooractive

Pour suivre, les sportifs aimant sortir des sentiers battus peuvent se servir de l’application Outdooractive pour trouver leur chemin en forêt. L’application permet aux randonneurs et amateurs de trails de rechercher et de télécharger des cartes de différents itinéraires autour d’eux. Une fois sur le sentier, l’application propose des fonctions utiles de navigation virage par virage. Les compteurs de temps, de distance, ainsi que l’altimètre de votre montre connectée sont là pour vous y aider. Elle peut également afficher votre position exacte, au cas où vous auriez un problème.

AccuWeather

La dernière application à avoir sur une montre connectée sous Wear OS, c’est AccuWeather. Elle est très pratique afin de connaître la météo du jour. Et elle donne des précisions sur la température qu’il fait lorsque vous la portez. C’est alors un outil qui a une grande utilité lors des sorties car elle possède une fonction d’alerte en cas de danger météorologique. La version gratuite de l’application permet d’accéder à la quasi-totalité des fonctionnalités. Les seuls inconvénients, se sont les publicités, ce qui n’est pas négligeable.