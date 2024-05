Huawei commence à déployer une MAJ importante pour sa montre GT 4 

Découvrez ce que nous réserve la nouvelle MAJ dédiée à la montre GT 4 de Huawei. Il paraît que cette nouvelle mise à jour est une bombe ou presque !

Huawei pousse la porte un peu plus loin pour sa Watch GT 4 avec la nouvelle mise à jour HarmonyOS ! Comprenant plusieurs fonctionnalités, cette récente mise à jour vise à optimiser l'expérience utilisateur grâce à la mise en place d'une interaction plus intuitive. Alors, est-ce que cette mise à jour pour le GT 4 arrive à la hauteur de ses promesses ? La réponse dans ce qui suit !

Quelles sont les nouveautés que cette MAJ de la montre GT 4 de Huawei nous réserve ?

Tout comme la Huawei Watch Ultimate, la montre GT 4 bénéficie également de la MAJ HarmonyOS 4.2. Si la version bêta est déjà disponible pour les utilisateurs Chinois, on se demande ce que cette MAJ de la montre GT 4 de Huawei a à nous offrir ?

On peut dire qu'elle permet de personnaliser le cadran de votre montre GT 4 avec les différents designs conçus pour cet effet. Cela vous permettra entre autres de découvrir le nombre de pas que vous avez effectués, de modérer l'intensité de vos exercices et bien évidemment d'afficher les horaires pour vos exercices pour un rythme soutenu et continu.

Grâce à cette mise à jour, votre montre GT 4 de Huawei vous envoie une notification lorsque vous vous réveillez. Cela permet entre autres d'avoir des données synchronisées sur vos signaux physiologiques au moment du réveil. Dans l'ensemble, cette mise à jour vise à améliorer la qualité de vie des utilisateurs tout en leur proposant une interface fluide et facile à prendre en main.

Une mise à jour qui ne tienne pas toutes ses promesses ou presque ?

Certaines fonctionnalités phares du HarmonyOS 4.2, dont le Health Glance 2.0, sont abstentes pour le Watch GT 4 de Huawei. Alors que ces fonctionnalités étaient très attendues, il faut croire qu'elle n'a pas complètement conquis les fans. La question sur la disponibilité de ces fonctionnalités manquantes reste donc en suspens.

Quoi qu'il en soit, il important d'indiquer que cette nouvelle MAJ de la montre connectée Huawei GT 4 pèse 49,70 Mo. Du coup, elle devrait être déployée par vagues sur le wearable. Du coup, si vous souhaitez l'essayer, rendez-vous sur le Watch Face store pour lancer son téléchargement.

