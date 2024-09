Voici toutes les mises à jour et nouveautés incontournables qu’offre WatchOS 11 !

Le dernier système d’exploitation portable d’Apple, WatchOS 11 est maintenant accessible pour tous les utilisateurs d’iPhones et d’Apple Watch. La foule de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour que WatchOS 11 propose est étonnante.

L’Apple Watch Series 6 et les suivantes, ainsi que pour l’Ultra et l’Apple Watch SE 2 peuvent désormais bénéficier de tous les nouveaux avantages que ces appareils offrent.

Des mises à jour WatchOS 11 accès sur la santé et le bien-être

Dévoilé lors de la WWDC 2024, le tout nouveau WatchOS 11 reflète largement l’évolution de l’Apple Watch au fil des ans. Alors que l’entreprise pouvait auparavant présenter la communication comme la fonction première de l’Apple Watch, c’est différent en 2024. Ce système transforme littéralement votre montre en accessoire de santé et de bien-être.

À cette fin, voici les 5 meilleures améliorations apportées en matière de santé et de fitness lorsque vous téléchargerez WatchOS 11, ainsi que d’autres ajustements.

1. Vitals ou Vitaux

La première mise à jour que WatchOS 11 propose est une nouvelle application Vitals qui suit plusieurs mesures clés pendant que vous dormez. L’Apple Watch prend en compte votre fréquence cardiaque et votre fréquence respiratoire.

Elle tient aussi compte de votre température au poignet, la durée de votre sommeil et votre taux d’oxygène dans le sang. Puis la montre les résume pour vous permettre de vérifier votre état de santé quotidien.

Si deux indicateurs ou plus sont déréglés, vous recevrez une notification et de plus amples informations. Apple indique que l’application Vitals peut aider à mettre en évidence l’impact de la consommation d’alcool et de la maladie. Elle peut même indiquer des éléments subtils tels que les changements d’altitude.

2. Grossesse ou Pregnancy

Si vous être enceinte et que vous décidez d’enregistrer vos informations dans l’app Santé sur votre iPhone ou votre iPad, le suivi des cycles sur l’Apple Watch indiquera l’âge gestationnel de votre bébé. Elle pourra ainsi afficher les symptômes fréquemment ressentis pendant la grossesse, tels que les nausées.

WatchOS 11 invitera également à revoir les notifications de fréquence cardiaque élevée. Cela alertera plus rapidement les utilisateurs d’un risque de chute potentiel grâce à Walking Steadiness.

3. Charge d’entraînement ou Training Load

Pour suivre, un nouvel aperçu de la charge d’entraînement dans WatchOS 11 vous aidera à comprendre l’impact de vos séances d’entraînement sur votre corps. Les séances d’entraînement seront mesurées sur une échelle de 1 à 10 pour contrôler l’intensité.

Pour les séances d’entraînement cardio, vous bénéficiez d’un nouvel algorithme. Vous pouvez utiliser des données telles que votre âge, votre taille, votre poids, votre fréquence cardiaque et votre altitude.

Combiné à vos propres ajustements pour le stress et la douleur, vous obtiendrez un relevé de la charge d’entraînement sur 28 jours. Il vous aidera à planifier vos séances d’entraînement. Comprendre l’impact qu’une activité sportive a sur le corps d’une personne est essentiel. Cela prévient les blessures. Mais c’est aussi un indicateur solide de progrès ou de stagnation.

4. Personnaliser les Rings et planifier les jours de repos

Par la suite, les adeptes de la gym n’ont pas été oubliés lors de la conception de WatchOS 11. On a introduit des rings d’activité et des jours de repos personnalisables. Si vous avez besoin de prendre un répit, vous pouvez mettre vos anneaux en pause pendant un jour, une semaine ou des mois sans perdre vos séries de récompenses.

5. Améliorations des autres fonctionnalités de l’Apple Watch

Puis, La mise à jour de WatchOS 11 a permis d’améliorer l’application d’entraînement. Vous pouvez désormais suivre la distance à l’aide du GPS pour toute une série de sports. Il y a le football, le football américain, le ski, le snowboard, le golf et bien d’autres encore. Sinon, Smart Stack reçoit de nouveaux widgets et peut suggérer des widgets basés sur l’heure, la date et votre routine quotidienne.

Le cadran de votre montre peut être changé à volonté. Il suffit d’aller dans Photos et de sélectionner vos meilleurs clichés à l’aide de l’IA embarquée. La fonction de sécurité Check In d’Apple est désormais disponible sur la Watch, y compris pendant les séances d’entraînement

L’application Translate est également une nouveauté impressionnante permettant de comprendre plus aisément votre interlocuteur. Puis Apple Maps propose des randonnées dans tous les parcs nationaux des États-Unis.

Vous pouvez enregistrer vos itinéraires sur votre montre et les consulter hors ligne. Enfin, Tap to Cash vous permet d’envoyer et de recevoir des fonds Apple Cash à l’aide de votre montre. Mais cette app n’est uniquement disponible qu’aux États-Unis pour le moment.

