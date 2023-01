Top des meilleures montres connectées Decathlon

Le choix d’une montre connectée n’est pas une chose facile, tellement le nombre de références est important. Cela l’est d’autant plus lorsque vous recherchez un produit sur Decathlon puisqu’il propose plus d’une centaine de tocantes connectées. Ainsi, pour trouver les meilleurs produits sur le site, voici un top des meilleures montres connectées sur Decathlon.

Suunto 9 Peak Pro : la meilleure montre connectée sur Decathlon

Prix : 499 euros

Pour détrôner Garmin, Suunto a fait fort avec sa dernière montre connectée : la 9 Peak Pro. Commercialisée depuis octobre 2022, c’est un produit très abouti et ultra-fonctionnel. En d’autres termes, la Suunto 9 Peak Pro est aussi digne que les smartwatchs haut de gamme, mais à un prix bien moindre en comparaison.

La première chose qui démarque cette montre connectée, c’est son style. En outre, elle présente des lignes sobres et élégantes. Difficile de se douter que c’est une des meilleures montres sportives du marché.

Sous le capot, la Suunto 9 Peak Pro intègre un nouveau processeur de Sony, pour des performances impeccables. Aucune latence, beaucoup de fluidité ! Ce sont les maîtres mots qui décrivent cette montre connectée.

D’autre part, elle possède de nombreuses fonctionnalités. Entre autres, 95 modes sportifs, un GPS de précision, différents modes de guidage, etc. Côté autonomie, il n’y a également rien à redire.

La montre connectée Decathlon Suunto 9 Peak Pro

Garmin Epix Sapphire (2e génération)

Prix : 900 euros

Garmin n’a jamais cessé de révolutionner le monde des montres connectées sportives en proposant à chaque sortie, un produit de grande qualité. Ici, on a un produit très haut de gamme : la Garmin Epix Sapphire Titane.

Que ce soit en termes de fonctionnalités, de finitions, d’autonomie ou de précision, on peut dire que l’Epix est une vraie tocante de compétition. En outre, vous serez capable de réaliser tous vos objectifs sportifs.

Pour ce faire, la montre est dotée de nombreux capteurs qui lui permettent de vous aider à mieux comprendre votre santé, une batterie avec une grande autonomie, des notifications intelligentes vous permettant de rester connecté.

Par ailleurs, elle présente de nombreuses applications sportives. On compte la présence d’une couverture satellite plus étendue et d’un système de navigation perfectionné pour une meilleure précision lors de vos sorties extérieures.

La montre connectée Decathlon Garmin Epix Sapphire

Coros Vertix 2

Prix : 699 euros

Coros fait est une marque récente. Elle se lance pour la première fois en 2018 dans la création de montres connectées et on peut dire que leurs offres sont très pertinentes. En effet, la marque produit des tocantes cardio-GPS de qualité pour servir le marché sportif.

Ce qui leur force, c’est sans aucun doute l’excellent rapport qualité-prix de leur produit. On peut clairement dire qu’ils sont une alternative très sérieuse aux grandes marques (Garmin, Suunto, Polar, etc.).

La Coros Vertix 2, par exemple, est l’un de leurs modèles haut de gamme. Conçue pour les séances d’entraînement en extérieur, son autonomie fabuleuse est sans aucun doute un argument de taille face aux autres montres connectées high-end.

Notons également la présence d’un GPS double fréquence et du multi-GNSS qui offre plus de précision, de stabilité et de fiabilité par rapport à votre localisation. La cartographie embarquée vous permettra également d’accéder aux nombreuses cartes mondiales gratuitement.



Amazfit T-Rex 2

Prix : 229 euros

À moins de 300 €, difficile d’imaginer que vous pourriez trouver une montre connectée multisport. Eh bien, Amazfit a relevé ce défi.

Connu et reconnu pour ses montres connectées peu chères, mais ultra-fonctionnelles, Amazfit propose une nouvelle tocante connectée de grande valeur. L’Amazfit T-Rex 2 ne fait pas exception à la règle avec un style militaire lui conférant un profil robuste.

Dotée d’un écran AMOLED, elle propose des fonctionnalités plaisantes à destination des sportifs. En outre, c’est une montre multisports idéale pour les activités en extérieur. Face à la concurrence, on peut dire que c’est une tocante de choix pour les hyperactifs.

En mode standard avec l’utilisation du GPS, on note une autonomie de 50h et plus de 24 jours en utilisation classique. Les différents suivis de santé sont également précis avec un cardiofréquencemètre capable de vous délivrer de nombreuses informations relatives à votre état de santé.

On entend, par cela, la mesure de la saturation en oxygène du sang (capteur SpO2) et du niveau de stress. Lors de vos sorties, vous serez également comblé par les nombreux capteurs présents. Gyroscope, capteur géomagnétique, baromètre, etc., on peut clairement dire qu’elle est très complète.



Polar Vantage M2

Prix : 499 euros

Pour se démarquer de ses concurrents, Polar a a misé sur un produit ultra-sportif avec la Vantage M2.

En effet, l’algorithme de recommandation FitSpark est optimisé pour offrir un suivi sportif encore plus personnalisé que sur les versions précédentes. S’ajoute à FuelWise qui vous aidera à trouver le meilleur équilibre nutritionnel durant et après vos séances de sport.

Pour cela, vous retrouverez un résumé de votre consommation énergétique dans l’application Polar Flow. En termes de fonctionnalités, la Polar Vantage M2 ne pâlit pas. Sur celle-ci, on trouve un GPS ainsi qu’un cardiofréquencemètre ultra précis.

En conséquence, votre niveau de performance n’aura plus aucun secret pour vous. Vous pourrez donc vous adapter à vos différents entraînements et améliorer vos intensités au fur et à mesure. Côté autonomie, la Vantage M2 avance 30 h en mode GPS et plus d’une centaine en mode économie d’énergie.



Yukik One Starter : la meilleure montre sur Decathlon en dessous de 100 euros

Prix : 99 euros

Une montre connectée pour les fans de football ? Eh bien, la Yukik One Starter en est la digne représentation. Cette tocante aux allures de capteur est convertible en montre connectée grâce à son bracelet.

Avec l’aide de la Yukik One Starter, vous serez en mesure de suivre l’ensemble de vos performances sur le terrain. En outre, comme les pros, vous aurez connaissance de la distance que vous avez parcourue, votre vitesse globale, le nombre de passes et de tirs réussis ainsi que leurs puissances.

Tout cela, avec des données réellement pertinentes ! De surcroît, elle est dotée d'un cardiofréquencemètre, d'un chronomètre ainsi qu'une batterie de longue durée.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite : une autre alternative abordable

Prix : 79,99 euros

Sur ses différentes gammes, Xiaomi applique toujours la même formule : un produit fonctionnel, efficace et à un prix ultra agressif. La Redmi Watch 2 Lite ne fait pas exception à la règle. À l’heure actuelle, nous sommes de plus en plus exigeants.

Ainsi, on s’attend à ce qu’une montre connectée soit en mesure de suivre notre activité physique et la qualité du sommeil. Par-delà, on veut également qu’elle ait le GPS, un capteur de mesure du pouls, le SpO2, des apps, etc.

Eh bien, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite coche toutes ces cases.