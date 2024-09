Comme l’Apple Watch Series 10, cette montre connectée est capable d’identifier l’apnée obstructive du sommeil

Apple se targue que sa Watch Series 10 peut détecter l’apnée du sommeil, mais une autre montre connectée l’a fait bien avant.

Il s’agit de la Samsung Galaxy Watch 4. Cette smartwatch remise au goût du jour est véritablement performante. Voici ce qu’il en est.

Une mesure obtenue à partir de la SpO2

Il est possible d’évaluer l’exactitude et la précision de la mesure continue de la saturation en oxygène (SpO2) pendant la nuit. Un dispositif de poignet commercial (WD) incorporant des capteurs de haute qualité en est capable. C’est donc une montre connectée pouvant détecter l’apnée du sommeil. D’autant plus qu’elle permet de noter si son porteur a des troubles respiratoires du sommeil.

Techniquement, on obtient un résultat en comparant la baisse d’oxygène pendant la nuit avec celle mesurée par un test de sommeil (PSG). De même, il faut prendre l’indice d’apnée-hypopnée (IAH) avec et sans données de questionnaire sur le sommeil en considération. Tout cela permet d’évaluer la capacité de la montre à relever l’apnée obstructive du sommeil et à déterminer sa gravité.

La Samsung Watch 4, la montre connectée qui détecte l’apnée du sommeil

Lors de cette étude, des participants ont rempli des questionnaires sur le sommeil. Puis, ils se sont fait poser une montre WD au poignet. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une Samsung Galaxy Watch 4. Ensuite, ils ont subi une PSG de nuit en laboratoire avec une sonde d’oxymétrie de pouls fixée soit à un doigt, soit à un lobe d’oreille.

Les données de la PSG ont été notées par un technologue expérimenté et agréé. L’analyse statistique a pris en compte toutes les caractéristiques démographiques des personnes présentes.

On a comparé la mesure continue de l’oxygène dans le sang avec les résultats d’un test de sommeil, en utilisant un diagramme de Bland-Altman et des analyses de régression linéaire.

Ils ont créé des modèles pour prédire la baisse d’oxygène pendant le sommeil et la gravité des apnées. Puis, ils ont utilisé une méthode statistique pour prédire des résultats, en se basant sur une courbe qui montre comment notre modèle fonctionne.

Conclusions tirées de cette étude

Au final, sur les 51 participants analysés, la mesure continue de l’oxygène dans le sang par deux méthodes a montré une différence moyenne de 0,91. L’écart type est de 2,37 et l’erreur moyenne est de 2,54. Ces chiffres montrent que les deux méthodes de mesure de l’oxygène dans le sang sont assez proches, avec une petite différence moyenne et une variation modérée.

Le DEO a mesuré l’oxygène dans le sang pendant la nuit. Il s’avère qu’il y avait une petite erreur par rapport à la PSG. Les modèles basés sur ces mesures et des questionnaires ont bien identifié et évalué l’apnée du sommeil.

L’utilisation longitudinale du DT devrait être évaluée rapidement. Elle peut améliorer l’accessibilité et la précision des tests d’apnée obstructive du sommeil, et soutenir le suivi du traitement.

