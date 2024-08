La Galaxy Watch 4 bénéficie maintenant de l’option Global AOD !

Pour ne pas être obsolète, la version bêta de One UI 6 de la Samsung Galaxy Watch 4 possède maintenant une fonctionnalité Global AOD.

Elle permet de garder le cadran de la montre connectée visible même en mode veille. Ce qui permet d'afficher des informations et d'autres détails sans gaspiller la batterie de votre tocante digitale.

Une preuve de soutien de la part de Samsung

La marque coréenne Samsung continue de soutenir ses anciens appareils en leur apportant des mises à jour. C'est notamment le cas pour en ce qui concerne la Galaxy Watch 4 dont l'option AOD est maintenant active.

Cette montre occupe une place particulière en tant que première montre de Samsung à combiner Tizen et Wear OS. Il est donc formidable de voir que cet appareil est aussi bon que les modèles sortis récemment en termes de logicielles. Cela démontre l'engagement de Samsung à soutenir sa base d'utilisateurs.

La dernière version bêta de One UI 6, dont la version du micrologiciel se termine par ZXH4, introduit cette fonction. Elle grandement utile, car elle permet à la montre d'afficher le dernier écran utilisé dans un état atténué lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.

Une fonction qui contribue à la durabilité de la Galaxy Watch 4

Global AOD améliore l'expérience de l'utilisateur en lui offrant un accès continu à l'information sans sacrifier l'autonomie de la batterie. Mais d'un autre côté, cela permet également à la montre d'avoir de belles années de vie devant elle.

D'autant plus que cette fonction est particulièrement utile pendant les séances d'entraînement. Elle permet aux utilisateurs de garder un œil sur leur progression sans interagir avec la montre. La mise à jour de l'option AOD sur la Galaxy Watch 4 tombe donc à pic. De nombreux consommateurs utilisent encore ce modèle.

Une amélioration des performances de cette montre bientôt disponible dans le monde ?

A l'heure actuelle, cette mise à jour One UI 6 bêta n'est disponible qu'en Corée du Sud. Cependant, elle devrait être déployée dans d'autres régions du monde dans un avenir proche. De ce fait, les utilisateurs européens devront patienter un peu.

Mais le jeu en vaut la chandelle puisqu'en plus de l'option AOD, votre Galaxy Watch 4 sera capable de capter un meilleur réseau pour une expérience plus fluide et plus efficace. De ce fait, bien que Samsung n'ait pas officiellement annoncé la date de sortie de la version finale de One UI 6 pour la Galaxy Watch 4, elle devrait être disponible dans le courant de l'année.

Une fonction qui se déclenche presque automatiquement

La fonction AOD est la quatrième version bêta de One UI 6 appliquée à la Galaxy Watch 4. A noter que One UI 6 est le dernier système d'exploitation de Samsung basé sur Wear OS 5.

Cette fonction se met alors en marche quand vous faites de l'exercice et que vous ne regardez plus votre montre. L'écran affichera toujours les informations relatives à l'entraînement. Mais leur luminosité sera réduite afin d'économiser la batterie de la smartwatch.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn