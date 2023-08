Les Galaxy Watch 4 et 5 se mettent au diapason grâce à One UI 5 !

En mai dernier, une nouvelle annonçant que la marque coréenne Samsung allait mettre toutes ses montres connectées sur un pied d’égalité vient de se concrétiser. Les Galaxy Watch 5 et 4 bénéficient actuellement du nouveau système One UI 5.

Initialement, le déploiement avait déjà été lancé le 21 juillet 2023. Mais c’est précisément le mercredi 16 août que cette mise à jour du système des précédents a eu lieu. Voici de quoi il retourne.

One UI 5 apporte de nombreuses améliorations

En entrant dans les détails, cette mise à jour du système Wear OS a été développée par Samsung, en collaboration avec Google. Wear OS 4 constitue alors la base de One UI 5 et ce nouveau système propose des fonctions plus personnalisées.

Tout utilisateur d’une Galaxy Watch 5 ou 4 pourra désormais avoir des données de sommeil plus précises. Leur smartwatch peut maintenant analyser les phases et mode sommeil dédié.

Si vous aimez faire du sport en mode connecté, vous pouvez établir de nouveaux objectifs d’entraînement à l’aide des zones de fréquence cardiaque personnalisées. Votre montre connectée tiendra compte de votre rythme de course même si vos battements sont irréguliers.

Et One UI 5 Watch peut donner accès à un plus large choix de cadrans. Cela vous permettra de customiser votre smartwatch à votre guise.

De beaux cadrans pour les Galaxy Watch anciennes

En parlant de cadrans de montres connectées, il s’avère également que le système One UI 5 permettra aux Galaxy Watch 3 et aux Galaxy Watch Active 2 de bénéficier des nouveautés qui sont justement sur la nouvelle Watch 6. Alors que ces anciens modèles ne sont pas équipés de Wear OS, cette information est étonnante.

En effet, ces smartwatch sont équipées de Tizen. Mais cet automne, vous pourrez les customiser en ayant accès aux cadrans proposés par défaut sur les montres sous One UI 5 Watch. La marque coréenne est alors très sérieuse concernant ces modifications. Et ces améliorations seront apportées petit à petit.

Les Galaxy Watch 5 et 5 Pro seront les premières à profiter de ces améliorations. Puis, viendra le tour des Watch 4 et sa version Classic, pour finir par les modèles de Galaxy Watch 3 et Active 2. Depuis la sortie des Galaxy Watch 6 et 6 Classic sont d’ores et déjà pourvues de One UI 5 Watch et de Wear OS 4, il serait dommage que les autres produits de la marque n’acquièrent pas un minimum de nouvelles capacités.

Une mise à jour qui a mis du temps à arriver

Samsung avait déjà prévu cette mise à jour en 2022 et 2021. Sauf qu’elle a été retardée pour de nombreuses raisons. Mais depuis la sortie des dernières Galaxy Watch 6, tout s’est accéléré. Ce ne sont plus seulement les inscrits au programme bêta qui jouiront de ces perfectionnements.

Tous les modèles de montres connectées produits par la marque y auront droit. Ce qui est assez déstabilisant au final, car le prix des nouvelles montres connectées et des anciennes est toujours très différent. Alors que leurs performances seront sensiblement similaires.