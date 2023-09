La Samsung Galaxy Watch 4 bénéfice d’une mise à jour surprise : voici les nouveautés

La marque coréenne Samsung apporte désormais des améliorations substantielles à ses anciens modèles de smartwatch. La Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic bénéficient donc actuellement d’une mise à jour leur donnant presque une seconde vie.

Tout en continuant de déployer le patch One UI 5, Samsung dote ces montres connectées de nouvelles options. Voici ce qu’il en est.

Plus de 20 nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour de la Smasung Galaxy Watch 4

Désormais, les propriétaires de la Watch 4 et de la Watch 4 Classic ont droit à plus de 20 fonctions supplémentaires couvrant une variété d’activités. Cette mise à jour arrive une semaine après celle de la Galaxy Watch 5. Et comme précédemment, elle est tout aussi importante. Les deux modèles de montres connectées de Samsung recevront exactement le même patch. Il n’y aura aucune différence entre les deux. De ce fait, si vous ne possédez que l’une des deux smartwatch, vous pourrez en profiter.

Une application Coach Sommeil plus détaillée

Les changements les plus notables sont par exemple constatés au niveau de l’application Samsung Health. Son nouveau « Coach Sommeil » peut désormais vous fournir plus de détails sur votre routine d’endormissement.

De cette manière, ces informations permettront à chaque utilisateur de mieux comprendre leurs habitudes de sommeil et d’y remédier. Cette mise à jour sur la Samsung Galaxy Watch 4 est donc très utile, car elle permet aux utilisateurs d’avoir des recommandations directement sur le cadran de la montre plutôt que sur l’écran de votre smartphone.

Un meilleur cardiofréquencemètre

Cette mise à jour de la Samsung Galaxy Watch 4 permet également aux porteurs de ces montres connectées de ne plus dépendre à 100% de leur smartphone. Ils peuvent gérer l’intensité de leurs exercices d’une meilleure manière. Le suivi de la fréquence cardiaque a été amélioré. Tout le monde peut alors créer son propre programme d’entraînement.

Une Samsung Galaxy Watch 4 plus conviviale après mise à jour

Le correctif contient aussi quelques modifications intéressantes permettant aux utilisateurs de contrôler leur smartwatch sans avoir à toucher l’écran. À l’avenir, vous n’aurez sans doute qu’à faire des gestes du poignet pour activer une fonction sur votre Samsung Galaxy Watch 4. De plus, un nouveau témoin a été ajouté pour vous permettre de vérifier la durée de vie de la batterie d’autres appareils connectés, comme vos Galaxy Buds.

Sinon, tout utilisateur peut maintenant prendre de bons selfies sur leur smartphone en servant de leur smartwatch comme cadreur. La mise à jour de la Samsung Galaxy Watch 4 fait désormais apparaître une icône d’appareil photo en bas de votre montre pour ce processus. En tapant dessus, on accède à l’objectif du smartphone. Cette fonction est toutefois limitée aux Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Elles doivent également être en mode Flex ou Tent.

Connectivité

Enfin, grâce à la mise à jour, il est à présent possible de coupler sa Samsung Galaxy Watch 4 à un autre téléphone sans avoir besoin d’une réinitialisation d’usine. Votre collection d’applications restera intacte. Les utilisateurs se trouvant aux États-Unis y ont accès. Mais aucune source n’indique que Samsung prévoit d’étendre cette mise à jour à d’autres pays.