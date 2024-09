Après le Keynote d’Apple, voici à quoi ressemble la Watch Series 10 dans les grandes lignes

Après la Series 9, voici maintenant l’Apple Watch Series 10. C’est la prochaine montre la plus vendue au monde. Et elle est plus fine que jamais.

Sauf que cette montre connectée a l’écran le plus grand et le plus avancé à ce jour. De plus, ses fonctionnalités sont plus nombreuses. Le porteur a accès à des notifications d’apnée du sommeil, un chargement plus rapide et bien d’autres options.

Un design inchangé à quelques détails près

Apple a dévoilé à quoi ressemble l’Apple Watch Series 10 il y a peu. Elle a un design raffiné et ses nouvelles fonctionnalités la rendent encore plus puissante, plus intelligente et plus esthétiquement bien pensée que ses prédécesseurs. Et comparé aux autres, c’est l’Apple Watch la plus fine à ce jour.

Est-ce que cela la rend plus confortable que jamais ? C’est à voir. Mais ce qui est sûr, c’est que ce modèle a l’écran le plus grand et le plus avancé. En termes de nouvelles fonctions vous avez la détection de la profondeur et de la température de l’eau. Puis vous avez de nouvelles informations sur la santé et le fitness et l’intelligence de watchOS 11.

Des coloris et des matériaux plus sophistiqués

L’Apple Watch Series 10 est disponible en aluminium et en titane dans un éventail de couleurs et de finitions époustouflantes. Le noir de jais est une nouvelle finition en aluminium poli qui se distingue par ses reflets et son élégance. Tandis que les nouveaux boîtiers en titane ont une couleur naturelle, un coloris en or et en ardoise. Ces versions présentent un éclat spectaculaire digne d’un bijou.

Cette nouvelle gamme de montres connectées peut être précommandée dès aujourd’hui. Elle sera disponible à partir du vendredi 20 septembre.

L’Apple Watch Series 10 a une finition au carré

Un dos métallique innovant intègre l’antenne dans le boîtier de l’appareil lui-même, combinant les deux couches en une seule. Le matériau, la finition et la couleur du dos sont parfaitement adaptés au reste de l’étui. Cela donne l’impression que l’appareil est fabriqué à partir d’une seule pièce de métal.

Le SiP S10 et le moteur neuronal intégré à 4 cœurs permettent aux utilisateurs de bénéficier du double tap, de Siri et de la dictée. La montre détecte également automatiquement les séances d’entraînement. Ce modèle a d’importantes fonctions de sécurité telles que la détection des collisions et la détection des chutes. Pour suivre, la pile intelligente a été mise à jour, le visage Photos redessiné et l’application Translate dans watchOS 11.

Un écran presque géant pour une smartwatch

Ensuite, l’Apple Watch Series 10 est le premier produit Apple à proposer un écran OLED grand angle innovant. Il optimise chaque pixel pour qu’il émette plus de lumière sous des angles plus larges. En conséquence, l’écran est jusqu’à 40 % plus lumineux. C’est plus que celui de la Series 9 quand on regarde sa montre en biais.

Il est également plus économe en énergie et permet un taux de rafraîchissement plus rapide. Cela, c’est lorsque l’Apple Watch est en mode permanent. Les utilisateurs peuvent alors voir le tic-tac des secondes sans avoir à lever le poignet selon la description.

