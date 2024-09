Sécurité enfant : Nelly Jelly lance une montre connectée innovante !

Alors que de nombreuses écoles aux États-Unis et en Europe tentent de limiter ou d’interdire l’utilisation du téléphone dans les salles de classe. Les parents s’inquiètent de plus en plus de la sécurité de leurs enfants dans ces établissements. C’est pourquoi, l’usage des smartwatch pour enfants y est courant. La marque Nelly jelly lance justement une nouvelle montre connectée en ce moment.

Équipée de plusieurs options, cette nouvelle tocante digitale est un mini téléphone très utile. Voici de quoi il retourne.

Une smartwatch faite pour rester connecter avec papa et maman

Nelly Jelly a lancé une smartwatch dotée d’une fonction d’appel bidirectionnel pour permettre aux parents et aux enfants de communiquer en toute sécurité pendant les heures de classe.

C’est une montre connectée particulièrement utile aux États-Unis. La nouvelle montre Nelly Jelly est équipée d’une carte SIM, d’une connectivité 4G, d’un suivi GPS en temps réel et d’un bouton SOS. De plus, elle permet aux enfants de passer et de recevoir des appels et des messages de contacts pré approuvés.

Les parents peuvent suivre l’emplacement exact de leurs enfants. Et la montre connectée peut mettre en place des frontières géographiques virtuelles. Elle les alerte si les enfants quittent les zones désignées. Le visage de Nelly Jelly donne un aspect ludique à la montre pour enfants, et les enfants peuvent également l’agrémenter d’accessoires.

Une montre connectée et des tas d’autres accessoires Nelly Jelly

Outre la montre connectée, Nelly Jelly propose une gamme d’articles pour la rentrée scolaire. Vous avez notamment des écouteurs sans fil, un jeu éducatif et des articles de papeterie.

Les écouteurs sont conçus avec une limite sonore de 85 dB pour protéger l’ouïe des enfants. Cela empêche le son de ces appareils d’endommager leurs tympans à des niveaux dangereux. Puis, le jeu électronique Talking Cards aide les enfants à apprendre. Il y a l’alphabet, les couleurs, les formes, les saisons et les mots gentils.

Une solution rapide et facile à utiliser

L’usage d’une montre connectée est nettement plus pratique que l’emploi d’un smartphone. Elle permet aux parents d’avoir l’esprit tranquille. Et ce gadget offre aux enfants une expérience engageante en renforçant la sécurité et la communication. Cependant, son usage ne contribue pas à un temps d’écran interminable.

Simona Krasauskienė, PDG de NJ World reconnaît également que « les innovations technologiques apportent à la fois des avantages et des défis. Mais il est clair que les parents ont besoin de rester en contact avec leurs enfants. Et cela ne doit pas perturber leur précieux temps d’apprentissage. »Puis, elle mentionne qu’à mesure que ce besoin grandit, ils sont prêts à proposer d’autres gadgets qui ont fait leurs preuves.

