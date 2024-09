Withings a créé la smartwatch la plus flashy du moment

Pour prouver une fois de plus qu’il est un leader en matière de design de montre, la marque française Withings a annoncé la sortie de la smartwatch flashy ScanWatch Nova Brilliant.

Prenant au sérieux le style de sa gamme de montres connectées ScanWatch, le fabricant de tocantes hybrides intègre toute la technologie des modèles ScanWatch 2 et ScanWatch Nova dans cette nouveauté au design magnifié.

La ScanWatch Nova Brilliant, une montre ayant un nouveau look et une nouvelle finition

Plus attrayante et possédant plus d’options de santé, la smartwatch ScanWatch Nova Brilliant de Withings est faite pour ceux qui aiment les appareils flashy. Cette tocante semi digitale est effectivement assez remarquable.

Ce modèle est disponible en deux tons. Le premier est 100% argenté et le second modèle comprend les coloris argent et doré. Sinon, rien ne les différencie, car ces montres sont dotées d’une lunette en titane. Par contre, les deux versions ont un élégant bord cannelé.

Puis, cette montre est grande. Le boîtier en acier inoxydable mesure 39 mm, une taille qui conviendra à la plupart des gens, quelle que soit la taille de leur poignet. Pour ceux qui ont des poignets plus petits, cette montre devrait être plus confortable que l’option standard de 42 mm.

Un design durable et bien pensé

Le cadran et le petit écran sont recouverts d’un verre saphir. Ils ont un design en forme de boîte. Cela signifie qu’ils sont surélevés de quelques millimètres par rapport à la lunette. Les deux modèles sont attachés à un élégant et inhabituel bracelet à cinq maillons.

C’est un style communément appelé Jubilee et rendu célèbre par Rolex. Cela devrait donner à la Brilliant une sensation de légèreté au poignet. La boîte contient également un bracelet en caoutchouc qui permet de la remplacer par un bracelet plus adapté à l’exercice physique si vous le souhaitez.

Une montre remplie d’options connectées de santé

La Brilliant est donc une option plus habillée par rapport au look de montre de sport de type plongeur de la Nova. C’est clairement la smartwatch la plus flashy de chez Withings à l’heure actuelle.

Puis, ses spécifications techniques semblent être identiques à celles de la ScanWatch 2. Cela signifie que la fréquence cardiaque, l’électrocardiogramme (ECG), l’oxygène dans le sang et la température corporelle font partie des mesures qu’elle peut prendre.

Mais elle surveille également le sommeil, le suivi des cycles et l’exercice. L’écran OLED de 0,63 pouce affiche les données et les notifications pertinentes. La batterie peut durer jusqu’à 30 jours en fonction des mesures actives en continu, et l’application Withings est disponible pour Android et iOS.

Les options ajoutées sur cette smartwatch Withings flashy

En plus de la ScanWatch Nova Brilliant, Withings a annoncé une fonction appelée Cardio Check-Up. Elle sera disponible au Royaume-Uni, en France et en Allemagne dans un premier temps. Elle promet de fournir un examen clinique de votre santé cardiaque par des cardiologues certifiés. Ils se baseront sur les données de votre ScanWatch pour poser un diagnostic dans les 24 heures suivant une demande.

La montre est capable d’identifier l’arythmie. Il est possible d’effectuer jusqu’à 4 contrôles par an, et le Cardio Check-Up fait partie du service d’abonnement Withings+. La marque indique que cette fonction sera commercialisée aux États-Unis à une date ultérieure.

