Withings révolutionne la santé connectée et la prévention des AVC

Withings, leader mondial de la santé connectée, dévoile sa campagne multicanal mettant en vedette ScanWatch 2. Cette dernière est une montre connectée avancée capable de détecter la fibrillation auriculaire, un trouble cardiaque lié à 30% des AVC.

Une campagne vitale dans le contexte des maladies chroniques

Dans un contexte où les maladies chroniques sont en hausse, Withings, lauréat de plusieurs récompenses au CES de Las Vegas, lance une stratégie multi-canal du 25 janvier au 22 février. Cette campagne met en avant la montre puissante de Withings, ScanWatch 2. L’objectif est de sensibiliser à la détection précoce des épisodes de fibrillations auriculaires, un indicateur potentiel d’AVC.

ScanWatch 2 : la montre qui change des vies

Développée en France en collaboration avec des institutions cliniques, ScanWatch 2 permet de surveiller les signes précurseurs de maladies. Cela se fait grâce au suivi de la température corporelle et à l’évaluation de l’oxygénation du sang. Elle propose également un électrocardiogramme (ECG) de qualité médicale pour détecter les anomalies cardiaques, en particulier la fibrillation auriculaire.

L’accent sur la détection de la fibrillation auriculaire

La campagne met l’accent sur l’ECG car il est le seul moyen efficace de diagnostiquer la fibrillation auriculaire, un trouble cardiaque courant.

Withings souhaite rapprocher ses produits de la vie réelle en investissant l’espace public. L’objectif est d’améliorer la santé en général et de faciliter le contact avec les professionnels de la santé lorsque cela est nécessaire.

Prévenir à grande échelle

La fibrillation auriculaire touche 1% de la population française, soit plus de 677 000 personnes. En raison de l’absence de symptômes ressentis et de la nature temporaire des épisodes de fibrillation auriculaire, les signes ne sont souvent pas enregistrés lors des consultations médicales.

Avec ScanWatch 2, chacun peut surveiller ces données cliniques à domicile. Depuis 2020, on a détecté plus de 2 millions de signes de fibrillation auriculaire grâce aux produits Withings dotés de la fonctionnalité ECG. Cela améliore globalement la prise en charge.

Supports physiques et digitaux pour la campagne

La campagne sera visible sur 240 quais et 240 couloirs du métro parisien, ainsi que sur 130 abribus et 226 kiosques panoramiques dans les rues parisiennes. Sur le plan digital, les annonces seront diffusées dans toute la France. Ces annonces mettront l’accent sur Paris avec une présence sur Meta et Youtube.

À partir du 24 janvier : abribus et kiosques

À partir du 25 janvier : parcours quais et couloirs

Du 30 janvier au 5 février : quais massifs

À partir du 25 janvier : campagne digitale

Cette campagne de Withings vise à sensibiliser et à éduquer les individus sur l’importance de la détection précoce des problèmes cardiaques grâce à des technologies de pointe. Cela contribue particulièrement à la prévention des accidents cardiovasculaires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.