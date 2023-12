La nouvelle montre Withings fout la honte à l’Apple Watch

Withings a annoncé un nouvel ajout à sa collection de montres connectées. Il s’agit de la ScanWatch Nova. Cette version de luxe de la smartwatch hybride ScanWatch 2 de Withings a été lancée en début d’année et elle surpasse l’Apple Watch sur certains points.

Même si elle présente un design plutôt traditionnel de style plongeur, ses fonctions avancées de suivi de la santé et de l’activité sont incroyables. Découvrons ensemble ce superbe produit.

Un très beau design

La ScanWatch Nova de Withnigs est une montre semi-connectée dotée d’une allure folle qui n’est pas comparable à l’Apple Watch. Son design traditionnaliste en fait un objet comparable à un bijou. Mais chaque élément a son importance. Sa lunette tournante est en céramique et en acier inoxydable. Et des marquages qui incluent les codes standards de la pratique de la plongée sont gravés dessous au laser.

Les aiguilles, les indicateurs et les index de la montre sont creux et remplis de Lumina. Ce qui les rend visibles dans des conditions de faible luminosité. Puis, les index sont épais et en relief, ce qui facilite leur lecture.

Cet appareil est également doté d’un cadran solaire et d’un boîtier en acier inoxydable poli miroir. Ensuite, l’écran est protégé par un verre saphir avec revêtement antireflet. Et, les notifications sont affichées sur un écran OLED convivial à haute résolution et à niveaux de gris.

Les points sur lesquelles Withings bat l’Apple Watch

Confrontée à cette pièce d’artisanat époustouflante de chez Withings, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 sont presque des montres connectées standards en comparaison.

Mais le point sur lequel la nouvelle Withings bat directement l’Apple Watch d’office, c’est en matière d’autonomie. Elle est dotée d’une batterie pouvant durer 30 jours entre deux charges. Sinon, elle possède également une bonne étanchéité de 5 ATM, car vous pouvez nager avec.

Et, contrairement à l’Apple Watch qui ne fonctionne qu’en étant couplée à un iPhone, cette montre connectée peut être couplée à des appareils Android et iOS. C’est le cas des autres montres Withings d’ailleurs.

Une smartwatch faite pour le suivi de la santé

Pour suivre, la ScanWatch Nova est équipée de toutes les fonctions de santé essentielles de la ScanWatch 2. Cela comprend un électrocardiogramme à la demande. Cette fonction permet à l’appareil de détecter des anomalies cardiaques potentielles, y compris la fibrillation auriculaire.

La SpO2 peut aussi être relevée facilement. D’autant que sa fonction surveillance de la température corporelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est avancée. Ce qui peut mentionner vos constantes de santé à tout moment. Ces données sont également d’un suivi avancé de l’activité et une analyse détaillée du sommeil.

Selon le chef de produit chez Withings, Etienne Trégaro, « ce splendide garde-temps intègre imperceptiblement un puissant scanner de santé. » C’est ce qui la rend spéciale.

Avec toutes les innovations de pointe dont la ScanWatch Nova de Withings est pourvue, l’Apple Watch n’a qu’à bien se tenir. Enveloppée dans un design avenant inspiré de la tradition intemporelle de l’horlogerie de plongée, cette montre hybride en jette.Livrée dans une boîte comprenant un bracelet en forme d’huître qui passe de 20 mm à 18 mm. Elle peut être ajustée à votre guise. Puis, vous avez le choix entre trois couleurs : bleu, vert et noir.